Κίεβο: Ζητά συγγνώμη από τη Λιθουανία για πιθανή εκτροπή ουκρανικών drone στον εναέριο χώρο της – Η Ρωσία και ο ηλεκτρονικός πόλεμος

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Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας εξέφρασε τη λύπη του για την πιθανή εκτροπή ουκρανικών drone την Κυριακή (18/10) στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, γεγονός που, όπως τόνισε το Κίεβο, ενδέχεται να προκλήθηκε από ρωσικό ηλεκτρονικό πόλεμο.

«Λυπούμαστε για το περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, το οποίο ενδέχεται να οφείλεται σε ρωσικό ηλεκτρονικό πόλεμο που προκάλεσε την εκτροπή των drones κατά τη διάρκεια επιχείρησης εναντίον νόμιμων στρατιωτικών στόχων στη Ρωσία», έγραψε στο X ο εκπρόσωπος Χεόρχι Τίχι.

«Ζητούμε συγγνώμη για τυχόν αναστάτωση, κινδύνους ή ανησυχία που μπορεί να προκλήθηκαν. Δεσμευόμαστε να μοιραστούμε όλες τις σχετικές πληροφορίες με τους Λιθουανούς εταίρους μας, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού», πρόσθεσε.

Μια προηγούμενη εκδοχή της ανάρτησής του γινόταν αναφορά και στη Λετονία.

Η Λιθουανία κάλεσε νωρίς το ίδιο πρωί τους κατοίκους στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της χώρας να μεταβούν στα καταφύγια για περίπου μία ώρα εξαιτίας μη ταυτοποιημένου ιπτάμενου αντικειμένου, όπως ανακοίνωσαν ο στρατός και το κέντρο διαχείρισης εθνικών κρίσεων της χώρας.

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