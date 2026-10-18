Αλβανία: Σκηνικό πολέμου για 6η μέρα στα Τίρανα – Ο Ράμα ξήλωσε τα πεζοδρόμια έξω από το γραφείο του και «δείχνει» τη Ρωσία για υποκίνηση των ταραχών

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Σκηνικό πολέμου στήνεται για 6η ημέρα στην Αλβανία με τους διαδηλωτές να ετοιμάζονται να ξανακατέβουν στους δρόμους και τις αστυνομικές δυνάμεις να ετοιμάζονται για μια ακόμη ημέρα σφοδρών συγκρούσεων.

Δηλωτική της ατμόσφαιρας που επικρατεί, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι η απόφαση του Έντι Ράμα να διατάξει την αποξήλωση των πεζοδρομίων έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο για να μην μπορούν οι διαδηλωτές να τα χρησιμοποιήσουν ως αυτοσχέδια «πυρομαχικά» κατά τη διάρκεια των νέων κινητοποιήσεων.

Μόνο το τελευταίο 24ωρο, οι συγκρούσεις διήρκεσαν επί περίπου 11 ώρες, με εκτεταμένα επεισόδια στο κέντρο της αλβανικής πρωτεύουσας. Διαδηλωτές κινήθηκαν προς το πρωθυπουργικό γραφείο και το αλβανικό κοινοβούλιο, πετώντας πέτρες και άλλα αντικείμενα στις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες απάντησαν με εκτεταμένη χρήση μέτρων καταστολής.

Από τα επεισόδια προκλήθηκαν σημαντικές καταστροφές σε δημόσια κτίρια και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στόχος των διαδηλωτών έγιναν το Ανώτατο Δικαστήριο και η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας, όπου καταγράφηκαν ζημιές και εμπρηστικές ενέργειες, ενώ δεκάδες καταστήματα υπέστησαν φθορές. Πολλές βιτρίνες καταστράφηκαν και τμήματα του κέντρου των Τιράνων φέρουν εμφανή τα σημάδια των επεισοδίων.

Οι αλβανικές Αρχές έχουν θέσει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τις δυνάμεις ασφαλείας ενόψει νέων κινητοποιήσεων. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν γύρω από το υπουργείο Παιδείας, όπου συγκεντρώθηκαν εκ νέου φοιτητές, ενώ δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί γύρω από τα κυβερνητικά κτίρια.

Η αυτοσυγκράτηση και η Ρωσία

Από την πλευρά του, ο αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, κάλεσε τους πολίτες σε αυτοσυγκράτηση, αποδίδοντας τις ταραχές σε ξένες παρεμβάσεις. Υποστήριξε μάλιστα ότι οι Αρχές αναχαίτισαν drone που πετούσε πάνω από το πρωθυπουργικό μέγαρο και το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο μετέφερε εμπρηστικό υλικό.

Μάλιστα, κατηγόρησε τη Ρωσία για υποκίνηση των ταραχών. «Στόχος δεν είμαι εγώ, αλλά η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας», δήλωσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις αποσκοπούν στην παρεμπόδιση της προσπάθειας ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030.

Αναφερόμενος στα λόγια των φοιτητών, ότι δεν έχουν εισακουστεί, ο πρωθυπουργός Ράμα είπε ότι στην πραγματικότητα ακούει τις εκκλήσεις τους για παραίτηση και φυλάκιση του κάθε μέρα, αλλά κανένα συγκεκριμένο αίτημα και γιατί πρέπει να παραιτηθεί.

Στον εισαγγελέα οι 78 συλληφθέντες

Oι 78 συλληφθέντες στα επεισόδια οδηγήθηκαν από νωρίς το πρωί στο Πρωτοδικείο Τιράνων για να απολογηθούν.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τουλάχιστον 65 άνθρωποι, ανάμεσά τους διαδηλωτές και αστυνομικοί, έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

Η Αμερικανική Πρεσβεία στα Τίρανα με ανακοίνωση της ,καταδικάζει τη βία και κάνει έκκληση για ειρηνική άσκηση του δικαιώματος διαμαρτυρίας.

Η Πρεσβεία ζητά επίσης αυτοσυγκράτηση από όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών αρχών.

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