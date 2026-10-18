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18.10.2026 09:29

Έκρηξη οργής στη Γαλλία: 1.200 συλλήψεις από τις βίαιες συγκρούσεις – Σκηνές χάους, ακρωτηριάστηκε κι άλλος διαδηλωτής

18.10.2026 09:29
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Σε 1.200 συλλήψεις προχώρησε η γαλλική αστυνομία κατά τη διάρκεια των ταραχών που ξέσπασαν χθες Σάββατο, στο περιθώριο των διαδηλώσεων κατά του υψηλού κόστους διαβίωσης και της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών.

H 17η Οκτωβρίου θα μείνει στην ιστορία ως μια από εμπρηστικές ημέρες για τη χώρα, μόλις 6 μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Γαλλίας για να ενώσουν τη φωνή τους με μαθητές, φοιτητές, ακτιβιστές για το κλίμα και «κίτρινα γιλέκα».

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος έκανε λόγο για 150 τραυματίες αστυνομικούς, είπε πως είναι «θαύμα που ο απολογισμός δεν είναι βαρύτερος» και έστρεψε τα βέλη του στην παράταξη της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία», την οποία έχει κατηγορήσει για υποκίνηση των ταραχών, τονίζοντας πως πλέον «είναι η ώρα να διαλέξει πλευρά».

«Κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα μέσω της βίας», διαμήνυσε.

Ακρωτηριάστηκε κι άλλος διαδηλωτής

Διαδηλωτής έχασε το χέρι του στο Σεντ Ετιέν, κοντά στο Παρίσι, από χειροβομβίδα που εκτόξευσαν οι δυνάμεις της αστυνομίας, αναφέρει το AFP.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο διαδηλωτής φέρεται να σήκωσε με το χέρι τη χειροβομβίδα, ο τύπος της οποίας δεν είναι γνωστός.

Η ένταση στο Παρίσι εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην κεντρική Πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République), πριν από την προγραμματισμένη έναρξη μεγάλης διαδήλωσης στις 14:00 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας).

Λεηλασίες, εμπρησμοί και βανδαλισμοί

Στη Λιμόζ, το ιστορικό δημαρχείο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από επίθεση ομάδας διαδηλωτών κατά τη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων.

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι φλόγες εξαπλώθηκαν στο ιστορικό οικοδόμημα, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1883 και η αρχιτεκτονική του είναι εμπνευσμένη από το δημαρχείο του Παρισιού.

Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο εμβληματικό κτήριο του 19ου αιώνα, με μεγάλο μέρος της στέγης να καταστρέφεται και τον χαρακτηριστικό πύργο του με το ρολόι να καταρρέει. Όπως τόνισε η νομαρχία, το δημαρχείο της Λιμόζ «έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό».

«Η στέγη κατέρρευσε στους χαμηλότερους ορόφους, με εξαίρεση τη δυτική πτέρυγα, ενώ τα δύο τρίτα της πρόσοψης έχουν ήδη καταστραφεί» δήλωσε ο νομάρχης Μορίς Μπαράτ.

Δακρυγόνα και στη Μασσαλία

Οι δυνάμεις καταστολής έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων τόσο στη Μασσαλία όσο και στο Παρίσι.

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών κατηγορεί μέρος των διαδηλωτών ότι επιχείρησε να προχωρήσει σε λεηλασίες και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών.

Από την πλευρά τους, νέοι που συμμετέχουν στη διαδήλωση στο Παρίσι δήλωσαν στο BBC ότι είναι «ειρηνιστές» και πως «απλώς προσπαθούν να αλλάξουν τα πράγματα».

Νωρίτερα, οι διαδηλωτές εισέβαλαν για λίγη ώρα στο Δημαρχείο της Μασσαλίας, αφού κατάφεραν να παραβιάσουν την κεντρική είσοδο του κτιρίου.

Στην πόλη, δεκάδες διαδηλωτές έκαναν έφοδο στο λόμπι του δημαρχείου, στο Παλιό Λιμάνι, σπάζοντας πρώτα την είσοδο και φωνάζοντας «Επανάσταση! Καταλαμβάνουμε τη Βαστίλη!».

Οι διαδηλωτές παρέμειναν για λίγη ώρα στον χώρο, προτού απομακρυνθούν από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Και στη Λυών, αστυνομικοί χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να διαλύσουν περίπου 300 άτομα που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά σε πανεπιστήμιο. Τουριστικό γραφείο έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης.

Στην Τουλούζη, αστυνομικές δυνάμεις παρενέβησαν προκειμένου να αποτρέψουν αποκλεισμούς τρένων και ενός κυκλικού κόμβου.

Στη Ρεν της Βρετάνης, περίπου 20 άτομα έστησαν αυτοσχέδιο οδόφραγμα με κάδους απορριμμάτων κοντά σε μεγάλο εμπορικό κέντρο.

Στη Ρουέν της Νορμανδίας, πανεπιστημιακό κτίριο υπέστη ζημιές από φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί και πιθανότατα οφείλεται σε εμπρησμό, σύμφωνα με πηγή κοντά στην έρευνα.

Μακρόν: Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, τόνισε ότι «η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας», δεσμευόμενος ότι οι υπαίτιοι των επεισοδίων θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν.

«Θα σταθούμε ενωμένοι απέναντι σε εκείνους που σκορπούν το χάος, που δεν επιθυμούν τίποτα άλλο παρά να επιτεθούν στους θεσμούς μας, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν αυτούς που θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά», δήλωσε.

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