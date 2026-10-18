Τραγωδία στον Καναδά: Νεκροί και τραυματίες από μεγάλη πυρκαγιά στη στρατιωτική βάση του Γουέινραϊτ

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Ένα «περιστατικό» εξαιτίας του οποίου ξέσπασε πυρκαγιά σε στρατιωτική βάση στον δυτικό Καναδά είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του άγνωστος αριθμός ανθρώπων, ανακοίνωσε χθες βράδυ (τοπική ώρα) η κυβέρνηση της χώρας.

«Υπάρχουν θάνατοι και τραυματισμοί», δήλωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων ο υπουργός Άμυνας Ντέιβιντ ΜακΓκίντι, σχετικά με την πυρκαγιά στη στρατιωτική βάση του Γουέινραϊτ, στην επαρχία Αλμπέρτα.

BREAKING: “Significant casualties,” including deaths, after explosion at Canadian military base in Wainwright, Alberta, officials say pic.twitter.com/LiCooZYWmx — BNO News Live (@BNODesk) October 18, 2026

Ο υπουργός δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τον αριθμό των θυμάτων ή τις συνθήκες του «περιστατικού» αλλά δήλωσε ότι «δεν θυμάται να παρόμοιο περιστατικό στο πρόσφατο παρελθόν».

«Θα έχουμε περισσότερα πράγματα να ανακοινώσουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες» σχετικά με τις συνθήκες, δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι είναι «μια ευαίσθητη κατάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη».

A serious incident at Canadian Forces Base Wainwright in Alberta has resulted in multiple fatalities and injuries, according to Canadian Defense Minister David McGuinty.



A major fire has also broken out at the military installation, prompting a large-scale emergency response… pic.twitter.com/8sWFHCO1Xr October 18, 2026

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ είχε αναφέρει νωρίτερα σε ανάρτησή του στο Χ ότι αυτό το «σοβαρό περιστατικό» προκάλεσε πυρκαγιά μεγάλης έκτασης» στη στρατιωτική βάση.

Η πυρκαγιά αυτή «ξεπέρασε τα όρια της βάσης νωρίτερα και αντιμετωπίζεται ενεργά» από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, δήλωσε ο δήμος του Γουέινραϊτ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αρχές εξακολουθούν «να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας.

Μήνυμα στήριξης από την αντιπολίτευση

Ο ηγέτης της συντηρητικής αντιπολίτευσης του Καναδά, Πιερ Πουαλιέβρ, δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον Κάρνεϊ και τον υπουργό Άμυνας, προκειμένου να εκφράσει τη στήριξή του στους πληγέντες.

«Προσευχηθείτε για το Γουέινραϊτ, όλοι», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας παράλληλα τους κατοίκους της περιοχής να ακολουθούν τις οδηγίες έκτακτης ανάγκης και να αφήνουν τους δρόμους ελεύθερους για τα σωστικά συνεργεία.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο Κάρνεϊ ούτε η Σμιθ έχουν δώσει περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της πυρκαγιάς ή για τις συνθήκες υπό τις οποίες υπήρξαν νεκροί και τραυματίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία στην επαρχία για την έναρξη διαδικασίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιδίωξη της ανεξαρτησίας της Αλμπέρτα από τον Καναδά.

Πληροφορίες για έκρηξη κατά τη διάρκεια άσκησης

Aνεπιβεβαίωτες πληροφορίες που αποδίδονται σε πηγές από τη στρατιωτική βάση κάνουν λόγο για πυρκαγιά κατά τη διάρκεια άσκησης με πραγματικά πυρά, η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη επί αρκετές ημέρες.

Κατά τις ίδιες αναφορές, βλήμα πυροβολικού φέρεται να έπληξε ενεργή γεώτρηση φυσικού αερίου μέσα στο πεδίο βολής, προκαλώντας ισχυρότατη έκρηξη.

Οι πληροφορίες αυτές υποστηρίζουν ότι το ωστικό κύμα κατέστρεψε γειτονικά κτίρια τακτικής εκπαίδευσης, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών, προκαλώντας δευτερογενείς εκρήξεις σε διάφορα σημεία.

Οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις καναδικές αρχές.

Η φωτιά επεκτάθηκε έξω από τη βάση

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πέρα από τα όρια της βάσης, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή δυσχέραναν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης από διαφορετικές περιοχές, με προτεραιότητα την προστασία ανθρώπινων ζωών, κατοικιών και κρίσιμων υποδομών.

Οι τοπικές αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή και να διατηρούν ελεύθερους τους δρόμους για τη διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

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