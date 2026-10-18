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18.10.2026 08:47

Αγία Πετρούπολη: Φωτιά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό μετά από μαζική επίθεση ουκρανικών drones (Videos)

18.10.2026 08:47
agia petroupoli_fwtia

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Επίθεση με δεκάδες ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό στην Αγία Πετρούπολη και στοχοθέτησε ένα κέντρο δεδομένων στα περίχωρα της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ρωσίας, όπως δήλωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές και μια εταιρία, της οποίας εγκαταστάσεις επλήγησαν.

Συνολικά στη διάρκεια της νύχτας, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 126 drones στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, που περιβάλλει την πόλη, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Αλεξάντρ Ντροζντένκο μέσω Telegram.

Στην ίδια την πόλη, η ουκρανική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιές σε «πολιτικές υποδομές» σε τρεις συνοικίες καθώς και στον «χώρο του πετρελαϊκού Τερματικού Σταθμού της Αγίας Πετρούπολης», διευκρίνισε ο κυβερνήτης της, ο Αλεξάντρ Μπεγκλόφ.

«Για λόγους ασφαλείας, επιβλήθηκαν περιορισμοί στη λειτουργία του αεροδρομίου του Πούλκοβο (το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πόλη)», πρόσθεσε ο ίδιος, δηλώντας ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Από την πλευρά του, το ρωσικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης VK σε ανακοίνωσή του έκανε λόγο για επίθεση με drones σε κέντρο δεδομένων στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, προσθέτοντας ότι οι υπηρεσίες του συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.

Στις ακτές της Βαλτικής, η Αγία Πετρούπολη και η περιφέρειά της φιλοξενούν σημαντικές πετρελαϊκές υποδομές, που είναι απαραίτητες για το εμπόριο υδρογονανθράκων, ενός τομέα που στοχοθετείται τακτικά από την Ουκρανία τους τελευταίους μήνες σε αντίποινα για τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Τον Ιούνιο, ο πετρελαϊκός τερματικός σταθμός της Αγίας Πετρούπολης δέχθηκε επίθεση από ουκρανικά drones την ημέρα έναρξης ενός σημαντικού οικονομικού φόρουμ, στο οποίο συμμετείχαν πολλοί Ρώσοι και ξένοι αξιωματούχοι.

Ο στρατός του Κιέβου έχει επίσης χτυπήσει από τις αρχές Οκτωβρίου αρκετά κέντρα δεδομένων, που ανήκουν κυρίως στον τεχνολογικό κολοσσό Yandex.

Στα …σκουπίδια η ενεργειακή εκεχειρία Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματά του κατά ρωσικών διυλιστηρίων, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, συμβάλλουν στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου και των καυσίμων στα πρατήρια.

Την περασμένη Κυριακή ανακοίνωσε μονομερώς ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου. Ωστόσο, αφότου έπαυσε τις επιθέσεις της για κάποιες ημέρες, η Ουκρανία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ξεκινά και πάλι τα πλήγματα στα διυλιστήρια, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι δεν σταμάτησε ποτέ τις δικές της επιδρομές.

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