Ο Ζελένσκι τελειώνει την ενεργειακή εκεχειρία Τραμπ με νέο χτύπημα σε ρωσικό διυλιστήριο – Προς ολοκληρωτική κατάρρευση οι σχέσεις Κιέβου-Ουάσινγκτον

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Η Ουκρανία έπληξε ένα ρωσικό διυλιστήριο πετρελαίου την Πέμπτη, αφότου ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο «σταμάτησε» να υποστηρίζει την κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακούς στόχους που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Από την αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Τραμπ την Κυριακή ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων, το Κίεβο ανέστειλε τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, τα οποία ο Τραμπ κατηγορεί για την αύξηση των τιμών του ντίζελ στις παγκόσμιες αγορές.

Αλλά τις επόμενες ημέρες, η Ρωσία εξαπέλυσε βροχή θανατηφόρων επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μεταξύ άλλων σε ενεργειακούς στόχους όπως σταθμοί παραγωγής ενέργειας, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η υπομονή της Ουκρανίας έχει εξαντληθεί. «Το μπλοκάρισμα (στην επίθεση σε διυλιστήρια) έχει λήξει. Τελειώσαμε», δήλωσε στην εφημερίδα.Ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε επίσης ότι πίστευε ότι οι αλλαγές στην ικανότητα της στρατιωτικής έκδοσης των υποδοχέων Starlink της SpaceX αυτή την εβδομάδα, οι οποίες έχουν περιορίσει την ικανότητα της Ουκρανίας να τους χρησιμοποιεί για να χειρίζεται τα drones της, ήταν μια πολιτική απόφαση.

«Δεν ήταν τεχνικό πρόβλημα, ήταν η βούληση», δήλωσε στους FT. Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη νύχτα, ο επικεφαλής της SpaceX, Έλον Μασκ, δήλωσε ότι η χρήση της στρατιωτικής έκδοσης του Starlink, γνωστής ως Starshield, εξαρτάται τελικά από τον Τραμπ, ως πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Τα συστήματα Starshield ανήκουν και ελέγχονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Οποιαδήποτε όρια στην ταχύτητα ή τη χρήση αποφασίζονται από τον αμερικανικό στρατό και, τελικά, από τον Πρόεδρο», έγραψε ο Μασκ.

Η μεγαλύτερη ρήξη με την Ουάσινγκτον

Απομακρυνόμενος ουσιαστικά από την απαίτηση του Τραμπ να σταματήσει η Ουκρανία τις επιθέσεις σε διυλιστήρια, ο Ζελένσκι κινδυνεύει να εμβαθύνει τη μεγαλύτερη ρήξη μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Αν και ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει την κατάπαυση του πυρός ως απαίτηση τόσο για τη Μόσχα όσο και για το Κίεβο, τα δημόσια σχόλιά του έχουν επικεντρωθεί κυρίως στις επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικά διυλιστήρια, για τις οποίες είπε ότι το Σαββατοκύριακο «καλύτερα να σταματήσουν».

Ο Τραμπ έχει από καιρό μια τεταμένη σχέση με τον Ζελένσκι και τον επέπληξε στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο του 2025. Αλλά η απότομη στροφή του εναντίον του Κιέβου τις τελευταίες ημέρες δεν έχει προηγούμενο. Αρχικά εξόργισε την Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα αίροντας απότομα τις κυρώσεις στο ρωσικό ντίζελ και στη συνέχεια κάλεσε την Ουκρανία να αντικαταστήσει τον Ζελένσκι.

Οι Ουκρανοί ανησυχούν ότι η ρήξη θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες στο πεδίο της μάχης, όπου ο ουκρανικός στρατός εξακολουθεί να εξαρτάται από την τεχνολογία που παρέχει η Ουάσινγκτον.Τις τελευταίες ημέρες, Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν αναφέρει ότι δεν έχουν λάβει τις συνήθεις προειδοποιήσεις από τους Δυτικούς συμμάχους σχετικά με τους εισερχόμενους ρωσικούς πυραύλους, οι οποίοι βασίζονται σε αμερικανικούς δορυφορικούς ανιχνευτές.Ο Τραμπ αρνήθηκε ότι απέκρυψε πληροφορίες. Ο Ζελένσκι είπε ότι η μη παροχή των προειδοποιήσεων παρουσιάστηκε στο Κίεβο ως τεχνικό πρόβλημα.

Ταυτόχρονα, οι στρατιωτικού επιπέδου υποδοχείς Starlink έχουν σταματήσει να λειτουργούν στην Ουκρανία όταν τοποθετούνται σε γρήγορα κινούμενα αντικείμενα, επηρεάζοντας την απόδοση των ουκρανικών drones που βασίζονται σε αυτά για συστήματα καθοδήγησης πάνω από το ουκρανικό έδαφος. Μια πηγή στο υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας δήλωσε την Πέμπτη ότι οι υποδοχείς λειτουργούν πλέον εν κινήσει, αλλά μόνο με ταχύτητες έως και 160 χλμ/ώρα. Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι αυτό είναι πολύ αργό για αποστολές επίθεσης μεσαίας εμβέλειας και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαίτισης που αμύνονται ενάντια στα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Χτυπήθηκε διυλιστήριο που εφοδιάζει τη Μόσχα

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας για να στοχεύσει ρωσικά διυλιστήρια και logistics τους τελευταίους μήνες, κάτι που, όπως λέει, είναι η μόνη απάντηση σε σχεδόν πέντε χρόνια αδιάκοπου ρωσικού βομβαρδισμού. Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει ελλείψεις καυσίμων στη Ρωσία. Ο Τραμπ, υπό πίεση να μειώσει τις τιμές των καυσίμων, ειδικά του ντίζελ, το οποίο έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά από τότε που ξεκίνησε τον πόλεμο κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο, λέει ότι οι ουκρανικές επιθέσεις αυξάνουν τις παγκόσμιες τιμές.

Ο τελευταίος στόχος της Ουκρανίας ήταν ένα διυλιστήριο στην περιοχή Ριαζάν νοτιοανατολικά της Μόσχας, το οποίο ανήκει στην κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft και αντιπροσωπεύει σχεδόν το 5% της διακίνησης διυλιστηρίων της Ρωσίας, συμβάλλοντας στον εφοδιασμό της πρωτεύουσας. Ο περιφερειακός κυβερνήτης Πάβελ Μάλκοφ δήλωσε σε μια ανάρτηση στο Telegram ότι μια μεγάλη επίθεση με ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε πυρκαγιά στο διυλιστήριο.

❗️️️️️️️Fire Still Rages at Russia’s Ryazan Oil Refinery Following Ukrainian Drone Strikes Zelensky’s Kiev regime have completely disregarded Trump’s explicit orders to halt attacks on Russian oil refineries. https://t.co/2VcOQe07Nu — RT_India (@RT_India_news) October 15, 2026

Οι ζημιές αξιολογούνται και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο. Ένας Ουκρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία έπληξε ένα ρωσικό διυλιστήριο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε απάντηση στις βαριές επιθέσεις της Μόσχας με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτή την εβδομάδα, οι οποίες παραβίασαν την ενεργειακή εκεχειρία.

Στις τελευταίες επιθέσεις στην Ουκρανία, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν στην κεντρική περιοχή του Κιροβοχράντ κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η κρατική εταιρεία ενέργειας Naftogaz δήλωσε ότι μια εγκατάσταση εξόρυξης φυσικού αερίου στην Πολτάβα υπέστη ζημιές και οι λειτουργίες ανεστάλησαν.

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Πέμπτη ότι η στόχευση των ρωσικών ενεργειακών υποδομών από την Ουκρανία αντίκειται στις ειρηνευτικές προσπάθειες των ΗΠΑ. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ότι το εύρος της ενεργειακής εκεχειρίας δεν είχε ποτέ καθοριστεί και ότι οι εργασίες για τον σκοπό αυτό συνεχίζονται.

Fire breaks out at an oil refinery in Ryazan, western Russia, following a Ukrainian strike. Follow Press TV on Telegram: https://t.co/1ymjeez4mJ https://t.co/YL2Vr0Gura — PressTV Extra (@PresstvExtra) October 15, 2026

Κατάρρευση των σχέσεων

Στη συνέντευξη στους FT, ο Ζελένσκι επέκρινε την προθυμία της Ουάσινγκτον να συνάψει επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Μόσχα και τον προφανή θαυμασμό του Τραμπ για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η ρήξη έχει προκαλέσει ανησυχία στο Κίεβο και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σχετικά με την έντονη εξάρτηση της Ουκρανίας από τις αμερικανικές πληροφορίες και την τεχνολογία. Υπό τον Τραμπ, η Ουάσιγκτον έχει ήδη σταματήσει τις προμήθειες όπλων στην Ουκρανία, επιτρέποντας παράλληλα στους Ευρωπαίους συμμάχους της να συνεχίσουν να αγοράζουν αμερικανικά όπλα για λογαριασμό του Κιέβου.

Αλλά η Ευρώπη δεν έχει έτοιμες εναλλακτικές λύσεις για το Starlink ή για τα αμερικανικά δορυφορικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση ρωσικών εκτοξεύσεων πυραύλων. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Ουκρανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι είχαν προειδοποιηθεί από τους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι η Ουάσινγκτον θα μπλοκάρει την παροχή πληροφοριών εκτός εάν σταματήσουν τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές.

Ερωτηθείς εάν η Ουκρανία θα ήταν ανοιχτή στο να σταματήσει τις ενεργειακές επιθέσεις ως τρόπο αποκατάστασης των σχέσεων με τον Λευκό Οίκο, ο Ζελένσκι δήλωσε στην εφημερίδα ότι θα μπορούσε να συμφωνήσει μόνο εάν σε αντάλλαγμα του δοθούν περισσότεροι αμερικανικής κατασκευής αναχαιτιστικοί πύραυλοι Patriot, αποκαλώντας το «ελάχιστο» που θα ήταν αποδεκτό.

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