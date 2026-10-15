Ιράν: Πετρελαιοφόρο φλέγεται στον Κόλπο του Ομάν

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Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ένα πετρελαιοφόρο, το οποίο «παραβίαζε τους κανόνες», φλέγεται στο ανατολικό τμήμα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ.

«Το πλοίο, το οποίο ενήργησε παράνομα, είχε απενεργοποιήσει τα συστήματα εντοπισμού του και επιχειρούσε να διέλθει από περιοχή περιορισμένης πρόσβασης στον Κόλπο του Ομάν», προστίθεται στην ανακοίνωση του στρατού.

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