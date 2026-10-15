Τα «Κίτρινα Γιλέκα» ενώνονται με τους μαθητές στη Γαλλία – Μεγάλη διαδήλωση το Σάββατο

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Το μεγάλο κοινωνικό κίνημα που σάρωσε τη Γαλλία το 2018 και το 2019, τα Κίτρινα Γιλέκα, ανακοίνωσαν εκατοντάδες διαδηλώσεις μεθαύριο Σάββατο κατά του υψηλού κόστους ζωής, με στόχο να «επιστρέψουν στους δρόμους», καβαλώντας το κύμα οργής μαθητών λυκείου και φοιτητών για να καταγγείλουν, ιδίως, τον πληθωρισμό ρεκόρ, έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Το κίνημα αμφισβήτησης, που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Παρισιού, έχει επεκταθεί σε όλη τη Γαλλία, με τους φοιτητές και ορισμένα συνδικάτα να ενώνονται με τους μαθητές.

Επί εβδομάδες, εκκλήσεις για την επιστροφή των Κίτρινων Γιλέκων στις 17 Οκτωβρίου -η εμβληματική ενδυμασία του κινήματος που εμφανίστηκε μετά την άνοδο του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην εξουσία- κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά έχουν διογκωθεί τις τελευταίες ημέρες, τροφοδοτούμενες από την οργή των μαθητών λυκείου που απαιτούν περισσότερους πόρους για την εκπαίδευση.

Αυτή η πιθανή «σύγκλιση αγώνων», την οποία φοβούνται οι αρχές, έρχεται σε ένα φόντο υψηλών κοινωνικών εντάσεων, που τροφοδοτούνται από τον πληθωρισμό που έφτασε το 3,1% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2024, και από τη μείωση της αγοραστικής δύναμης σε μια υπερχρεωμένη χώρα που παρακολουθείται στενά από τις χρηματαγορές.

Από πολιτική άποψη, το ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) ζητά αυτή τη «σύγκλιση» εδώ και εβδομάδες, ελπίζοντας να επωφεληθεί από αυτήν. Αυτή τη στιγμή, στις δημοσκοπήσεις, η Μαρίν Λεπέν, η ακροδεξιά υποψήφια, προηγείται.

Σήμερα, οι κύριες οργανώσεις νεολαίας, που διαδηλώνουν από τα μέσα Σεπτεμβρίου για καλύτερες συνθήκες μάθησης και κατά της πλατφόρμας εισαγωγής στα πανεπιστήμια Parcoursup, κάλεσαν τον κόσμο να συμμετάσχει στην κινητοποίηση.

«Κίτρινα Γιλέκα και νεολαία»

Μια διαδικτυακή έκκληση με τίτλο «Κίτρινα Γιλέκα και Νεολαία» προτρέπει «Κίτρινα Γιλέκα, Γενιά Ζ, Αγανακτισμένους, αγρότες, πυροσβέστες, εργαζόμενους, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ακτιβιστές για το κλίμα, κατοίκους μειονεκτουσών συνοικιών και συνταξιούχους» να ενωθούν στα αιτήματά τους.

Αύξηση του κόστους ζωής, ιδίως των τιμών των καυσίμων, πάγωμα των επιδομάτων και των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, αστυνομική καταστολή, κριτική σε μια δημοκρατία όπου «ψηφίζουμε κάθε πέντε χρόνια και τον υπόλοιπο χρόνο πρέπει απλά να σιωπούμε», κλείσιμο δημόσιων υπηρεσιών, έλλειψη εκπαιδευτικών, απόρριψη του Parcoursup, καταγγελία του καπιταλισμού που «εκμεταλλεύεται τη ζωή»: η λίστα αιτημάτων σε αυτή την έκκληση επιχειρεί να συμπεριλάβει όλο τον θυμό της κοινωνίας.

«Δεν συντονιστήκαμε εκ των προτέρων με άλλες προσωπικότητες για να καλέσουμε σε διαδηλώσεις, αλλά όλοι είχαμε την ίδια αντίδραση όταν είδαμε την αστυνομική βία εναντίον μαθητών λυκείου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φρανσουά Μπουλό, από τις πιο γνωστές φιγούρες του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων. Είναι ένας από τους ηγέτες που καλούν σε διαδηλώσεις το Σάββατο, μαζί με άλλες προσωπικότητες του κινήματος που εμφανίζονται στα μέσα ενημέρωσης (Ζερόμ Ροντρίγκες, Πρισιλά Λιντοσκί, Μαξίμ Νικόλ, κ.λπ.).

Το Σάββατο, έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις και αποκλεισμοί σε πόλεις, στήσιμο οδοφραγμάτων και συγκεντρώσεις σε κυκλικούς κόμβους, γέφυρες, βενζινάδικα, διόδια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, διυλιστήρια και αποθήκες πετρελαίου.

Ένας συνεργατικός χάρτης απαριθμούσε σήμερα το πρωί περισσότερες από 1.000 τέτοιες εκδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία.

Οι αρχές, οι οποίες αναμένουν κοινωνικές αναταραχές πριν από τις προεδρικές εκλογές, σημειώνουν την εξαιρετικά ποικιλόμορφη φύση της κινητοποίησης, αλλά προβλέπουν μικρότερη συμμετοχή νέων λόγω της έναρξης σχολικών διακοπών.

Όλες οι περιοχές γύρω από ευαίσθητες τοποθεσίες (το προεδρικό μέγαρο, τα γραφεία του πρωθυπουργού, η Εθνοσυνέλευση κ.λπ.) αναμένεται να υπόκεινται σε απαγόρευση διαδηλώσεων.

Σύμφωνα με τον ερευνητή Πάολο Στούπια, συν-συγγραφέα του βιβλίου “Geopolitics of Youth”, (“Γεωπολιτική της Νεολαίας”) «η δυναμική των πολλαπλών κρίσεων στις οποίες ορισμένοι νέοι στο σχολείο αισθάνονται παγιδευμένοι» – κλιματική αλλαγή, εργασιακή ανασφάλεια, δυσκολίες εισόδου στην αγορά εργασίας, φόβος για την άνοδο της ακροδεξιάς στην εξουσία «μπορεί να δικαιολογήσει μια σύγκλιση σε ευρύτερα αιτήματα».

«Η αντίδραση της αστυνομίας μπορεί επίσης να χτίσει γέφυρες» μεταξύ των μαθητών λυκείου και των Κίτρινων Γιλέκων, οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει «πολύ ισχυρή καταστολή», τόνισε.

«Απαράδεκτη έκκληση για βία»

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι το «κίνημα των μαθητών λυκείου» στη Γαλλία μετατρέπεται σε «κίνημα αστικής βίας», καταγγέλλοντας «μια απολύτως απαράδεκτη έκκληση για βία» σε ορισμένες περιοχές.

Αναφερόμενος συγκεκριμένα σε βολές πυροτεχνημάτων σε λύκεια και «εισβολές», ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι αυτό αποτελεί «προσβολή προς τους μαθητές λυκείου» που θέλουν να εκφράσουν την «αγωνία» και τη «δυσαρέσκειά» τους ή να «απαιτούν πράγματα από την κυβέρνηση ή τα περιφερειακά συμβούλια».

«Η ένταση της βίας έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο τις τελευταίες ημέρες», δήλωσε έπειτα από αρκετές εβδομάδες κινητοποιήσεων και αποκλεισμών σχολείων.

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