Αλβανία: Οργή στις φοιτητικές διαδηλώσεις – Κινδυνολογίες για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας από τον Ράμα

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Τα βίαια επεισόδια μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας που βρίσκονταν σε εξέλιξη έως και χθες το απόγευμα στα Τίρανα προβληματίζουν την κοινωνία αλλά και την πολιτική ηγεσία της χώρας.

Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για τις συνθήκες σπουδών τους που χαρακτηρίζονται από την απουσία υποδομών και κυρίως προοπτικής των αποφοίτων.

Οι φοιτητικές διαδηλώσεις δεν δείχνουν να συνδέονται, άμεσα τουλάχιστον, με την «εξέγερση των φλαμίνγκο» που «ταρακούνησε» το καλοκαίρι την εξουσία του πρωθυπουργού Ράμα.

Δεδομένου ότι οι χιλιάδες διαδηλωτές του καλοκαιριού που αξίωναν την παραίτηση του Ράμα, τον οποίο κατηγορούσαν για διαφθορά και αυταρχισμό, είχαν δηλώσει διά των εκπροσώπων τους ότι θα επιστρέψουν το φθινόπωρο, οι παρατηρητές των εξελίξεων στην Αλβανία δεν αποκλείουν τη σύμπλευση τώρα στις πλατείες με τους διαμαρτυρόμενους φοιτητές, σε έναν νέο γύρο αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση του Αλβανού πρωθυπουργού.

Από την πλευρά του, ο Ράμα αποδοκίμασε τα βίαια επεισόδια, τα οποία απέδωσε σε άτομα που δεν είναι φοιτητές.

Δήλωσε νωρίτερα σήμερα στο Reuters ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, παρά τις βίαιες διαδηλώσεις με επικεφαλής φοιτητές, οι οποίες εισήλθαν στην τρίτη συνεχόμενη ημέρα τους. Ο Ράμα υποστήριξε μάλιστα πως η αντιπολίτευση προσπαθεί να εμποδίσει την Αλβανία στην πορεία της προς την ΕΕ μέσω της βίας και της καταστροφής.

Στο μήνυμά του από το κατεστραμμένο κτίριο του Κολλεγίου της Ευρώπης, τονίζει μεταξύ άλλων ότι τα έκτροπα, οι καταστροφές και η βία δεν οφείλονται στους φοιτητές, αλλά σε εκείνους που προσπαθούν να καταστρέψουν την Αλβανία.

Ανησυχία από ΕΕ και ΗΠΑ

Στο μεταξύ την ανησυχία τους για τις εν εξελίξει επεισοδιακές διαμαρτυρίες εξέφρασαν τόσο η πρεσβεία των ΗΠΑ στα Τίρανα, που συνέστησε στους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν να κινούνται στο κέντρο των Τιράνων, όσο και η αντιπροσωπεία της Ε.Ε., η οποία ζήτησε ψυχραιμία και από τις δύο πλευρές.

Οι συγκρούσεις πάντως έχουν επεκταθεί σε κεντρικούς δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας, ενώ κανείς δε γνωρίζει τι θα γίνει και σήμερα το απόγευμα όπου έχει προαναγγελθεί νέο συλλαλητήριο.

Καταστροφές παντού

Χθες πάντως εκατοντάδες κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο κτίριο του υπουργείου Παιδείας όπου έβαλαν φωτιά και κατέστρεψαν γραφεία, έπιπλα και εγκαταστάσεις.

Aλλοι ξήλωσαν πεζοδρόμια επί της κεντρικής λεωφόρου Δυρραχίου που οδηγεί στην κεντρική Πλατεία Σκεντέρμπεη, πυρπόλησαν και λεηλάτησαν καταστήματα, κατέστρεψαν σταθμευμένα αυτοκίνητα και έσπασαν σιδερένια κιγκλιδώματα κτιρίων.

Οι διαδηλωτές συγκρούονταν με την αστυνομία χρησιμοποιώντας πέτρες, ξύλα και σιδηρολοστούς και προς συμπαράστασή τους κατέβηκαν στους δρόμους πολλοί μαθητές γυμνασίων της αλβανικής πρωτεύουσας.

Λόγω της τεταμένης ατμόσφαιρας έκλεισαν σχολεία και πολλά καταστήματα ενώ οι ανησυχίες στις αρχές αυξάνονται καθώς οι διαδηλωτές πληθαίνουν στους δρόμους.

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