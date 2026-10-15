Σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει τις κεντρικές ΗΠΑ: Πλημμύρες και ανεμοστρόβιλοι

Takeaways by to pontiki AI Σφοδρή κακοκαιρία με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες έπληξε τις κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας πλημμύρες, ζημιές και προβλήματα στις μετακινήσεις.

Στην Οκλαχόμα Σίτι καταγράφηκε ημερήσιο ρεκόρ βροχόπτωσης, ενώ στο Κάνσας Σίτι οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και διακοπές ηλεκτροδότησης σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Κοντά στο Φορτ Στόκτον του Τέξας καταγράφηκε πιθανός ανεμοστρόβιλος, οδηγώντας τις τοπικές αρχές στην κινητοποίηση συνεργείων για τον καθαρισμό δρόμων από συντρίμμια και πεσμένα δέντρα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εφιστούν την προσοχή των πολιτών στις μετακινήσεις τους, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίστηκαν σε αρκετές πολιτείες.

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Σφοδρή κακοκαιρία με καταρρακτώδεις βροχές, πλημμύρες και ισχυρές καταιγίδες έπληξε περιοχές των κεντρικών Ηνωμένων Πολιτειών την Τρίτη και την Τετάρτη, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις, ζημιές και εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης.

Από την Οκλαχόμα μέχρι το Κάνσας, το Μιζούρι και το δυτικό Τέξας, τα έντονα καιρικά φαινόμενα άφησαν πίσω τους πλημμυρισμένους δρόμους, πεσμένα δέντρα και συντρίμμια, ενώ κοντά στο Φορτ Στόκτον καταγράφηκε σε βίντεο πιθανός ανεμοστρόβιλος.

Ρεκόρ βροχής στην Οκλαχόμα Σίτι

Η ευρύτερη περιοχή της Οκλαχόμα Σίτι τέθηκε την Τετάρτη σε κατάσταση προειδοποίησης για πλημμύρες, καθώς η βροχόπτωση ξεπέρασε τα 127 χιλιοστά– καταρρίπτοντας το ημερήσιο ρεκόρ.

Οι μεγάλες ποσότητες νερού κατέστησαν επικίνδυνη την οδήγηση σε αρκετά σημεία, ενώ οι μετεωρολόγοι ανέμεναν συνέχιση των καταιγίδων έως τις πρώτες ώρες της Πέμπτης.

Ισχυρές καταιγίδες έπληξαν και το Κάνσας και το Μιζούρι, με τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Κάνσας Σίτι να βρίσκονται αντιμέτωποι με εκτεταμένες ζημιές μετά το πέρασμα των φαινομένων το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με τον χάρτη διακοπών της τοπικής εταιρείας ηλεκτρισμού, περισσότερα από 11.000 σπίτια και επιχειρήσεις είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Σε διάφορα σημεία της πόλης καταγράφηκαν ξεριζωμένα δέντρα και σπασμένα κλαδιά, ενώ η δύναμη των ανέμων ήταν τέτοια ώστε αποκολλήθηκε ακόμη και μεγάλη πινακίδα τράπεζας.

Συνεργεία κινητοποιήθηκαν για την απομάκρυνση των συντριμμιών και την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Ανεμοστρόβιλος στο δυτικό Τέξας

Η κακοκαιρία της Τετάρτης δεν περιορίστηκε στις ισχυρές βροχοπτώσεις. Σε περιοχές του δυτικού Τέξας υπήρχε παράλληλα κίνδυνος εκδήλωσης ανεμοστρόβιλων.

Κάμερα κατέγραψε έναν πιθανό ανεμοστρόβιλο να αγγίζει το έδαφος κοντά στο Φορτ Στόκτον, χωρίς στο διαθέσιμο υλικό να υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση του φαινομένου.

Βίντεο που τραβήχτηκαν μετά το πέρασμά του δείχνουν συνεργεία της πόλης και της κομητείας να καθαρίζουν τους δρόμους από συντρίμμια, πεσμένα κλαδιά και στύλους.

Οι ισχυρές καταιγίδες και οι μεγάλες ποσότητες βροχής δημιούργησαν έτσι ένα εκτεταμένο μέτωπο κακοκαιρίας σε αρκετές πολιτείες των κεντρικών ΗΠΑ, με τις Αρχές να εφιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις στις περιοχές που έχουν πληγεί.

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