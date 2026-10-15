search
ΠΕΜΠΤΗ 15.10.2026 12:44
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.10.2026 12:17

«Μαύρα σύννεφα» από νωρίς στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ: Ο Μερτς απαιτεί περικοπές στον προϋπολογισμό, ο Μακρόν δεν είπε… λέξη στα ΜΜΕ

15.10.2026 12:17
merz-synodos

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Δύσκολη προμηνύεται η συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ για τον προϋπολογισμό καθώς οι «27» έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα.

Την ώρα που 17 χώρες ήταν υπέρ του να διατηρηθεί το μπάτζετ στα επίπεδα που έχει προταθεί, οι «βόρειοι» διαφωνούν και ζητούν περικοπές.

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του Φρίντριχ Μερτς ο οποίος ορθά κοφτά είπε στα ΜΜΕ κατά την είσοδό του στο κτίριο πως «ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να μειωθεί σημαντικά». 

Όπως ανέφερε, η πρόταση της Ιρλανδίας «κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση», αλλά «δεν βρίσκεται ακόμη στο σημείο που πρέπει να φτάσουμε».

Μερτς: Δεν προβλέπω να έχουμε συμφωνία

Ο Μερτς εμφανίστηκε σχεδόν βέβαιος ότι δεν θα επιτευχθεί συμφωνία αυτό το Σαββατοκύριακο, αν και ελπίζει ότι οι ηγέτες θα μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία έως το τέλος του έτους.

«Για τη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου, θα πρέπει να πάρουμε μαζί μας μερικά περισσότερα πουκάμισα από ό,τι συνήθως», είπε, υπονοώντας σαφώς ότι αναμένει μακρές συζητήσεις.

Δεν είπε λέξη ο Μακρόν

Χαρακτηριστικό της απαισιοδοξίας για το ενδεχόμενο συμφωνίας είναι ότι ο Εμανουέλ Μακρόν κατά την άφιξή του στο κτίριο της ΕΕ, δεν θέλησε να πει λέξη στους δημοσιογράφους και πήγε σχεδόν… τρέχοντας προς την αίθουσα του συμβουλίου.

Από την άλλη, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, δήλωσε ότι οι ευρωβουλευτές δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι με τις προτεινόμενες περικοπές στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ και ενοχλούνται από το γεγονός ότι δεν έχει γίνει ουσιαστική συζήτηση σχετικά με τους φόρους σε επίπεδο Ένωσης, οι οποίοι στη… γλώσσα των Βρυξελλών είναι γνωστοί ως «ίδιοι πόροι».

«Μας εξέπληξε πολύ το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία πρόοδος στο ζήτημα των ίδιων πόρων», δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από την έναρξη της συνάντησης των ηγετών.

«Εάν δεν κάνετε τίποτα για τους ίδιους πόρους και απλώς προχωρήσετε σε οριζόντιες περικοπές σε όλους τους τομείς, τότε δεν θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου οι πολίτες μας θα μπορούν να αισθανθούν τη διαφορά» πρόσθεσε

Διαβάστε επίσης

WSJ: Η «στροφή» Τραμπ κατά Ζελένσκι, το Starlink και το ρωσικό ντίζελ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι ΗΠΑ πρότειναν στην Ευρώπη το «ξεπάγωμα» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να φέρουν τη Μόσχα στις διαπραγματεύσεις

Δίκη Μαραντόνα: Ποινές φυλάκισης σε όλους τους κατηγορούμενους πρότεινε η εισαγγελέας – «Σκότωσαν έναν μυθολογικό ήρωα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
crystal_lake_peacock_new
MEDIA

«Crystal Lake»: Το τηλεοπτικό πρίκουελ της καλτ σειράς ταινιών «Παρασκευή και 13»

weather usa new
ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει τις κεντρικές ΗΠΑ: Πλημμύρες και ανεμοστρόβιλοι

THRIASIO_NOSOKOMEIO_NEW
ΥΓΕΙΑ

Θριάσιο: Αναβάλλονται τα προγραμματισμένα χειρουργεία λόγω αναβάθμισης του λογισμικού του …ΕΚΕΑ – Τι λέει ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ στο topontiki.gr  

MOAB_bomb_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η «Μητέρα όλων των Βομβών» που ο Τραμπ θέλει να ρίξει στο Ιράν: «Όπλο τρόμου», αλλά αμφίβολης αποτελεσματικότητας (Video)

tsimtsili-atheridis
LIFESTYLE

Τσιμτσιλή για δηλώσεις Αθερίδη: «Ατυχές το παράδειγμα, ατυχές το timing αλλά όχι και cancel – Δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
keftedakia_simvoules2
CUCINA POVERA

Μυστικά και συμβουλές για ζουμερά και μαλακά κεφτεδάκια

matsas
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Μίνως Μάτσας ένα βήμα πριν από τις υποψηφιότητες για τα Grammy

chevron livyko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβύη: Το τελεσίγραφο της Τρίπολης για τις έρευνες της Chevron και το δύσκολο δίλημμα της Αθήνας - Τι διακυβεύεται για την ΑΟΖ

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος νόμος για τις εξώσεις: Τι αλλάζει για απλήρωτα ενοίκια και λήξη μισθωτηρίων – Τα χρονικά περιθώρια για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

atheridis_studio3
LIFESTYLE

Αθερίδης: Το πόσο σκληρό είναι το ότι η Γάκα μπήκε σε κελί δεν μπορούμε να το διανοηθούμε - Με μισούν γιατί είχα προβλέψει ακριβώς τι θα κάνει ο Τσίπρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 15.10.2026 12:44
crystal_lake_peacock_new
MEDIA

«Crystal Lake»: Το τηλεοπτικό πρίκουελ της καλτ σειράς ταινιών «Παρασκευή και 13»

weather usa new
ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει τις κεντρικές ΗΠΑ: Πλημμύρες και ανεμοστρόβιλοι

THRIASIO_NOSOKOMEIO_NEW
ΥΓΕΙΑ

Θριάσιο: Αναβάλλονται τα προγραμματισμένα χειρουργεία λόγω αναβάθμισης του λογισμικού του …ΕΚΕΑ – Τι λέει ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ στο topontiki.gr  

1 / 3