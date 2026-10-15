«Μαύρα σύννεφα» από νωρίς στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ: Ο Μερτς απαιτεί περικοπές στον προϋπολογισμό, ο Μακρόν δεν είπε… λέξη στα ΜΜΕ

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Δύσκολη προμηνύεται η συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ για τον προϋπολογισμό καθώς οι «27» έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα.

Την ώρα που 17 χώρες ήταν υπέρ του να διατηρηθεί το μπάτζετ στα επίπεδα που έχει προταθεί, οι «βόρειοι» διαφωνούν και ζητούν περικοπές.

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του Φρίντριχ Μερτς ο οποίος ορθά κοφτά είπε στα ΜΜΕ κατά την είσοδό του στο κτίριο πως «ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να μειωθεί σημαντικά».

Όπως ανέφερε, η πρόταση της Ιρλανδίας «κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση», αλλά «δεν βρίσκεται ακόμη στο σημείο που πρέπει να φτάσουμε».

Μερτς: Δεν προβλέπω να έχουμε συμφωνία

Ο Μερτς εμφανίστηκε σχεδόν βέβαιος ότι δεν θα επιτευχθεί συμφωνία αυτό το Σαββατοκύριακο, αν και ελπίζει ότι οι ηγέτες θα μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία έως το τέλος του έτους.

«Για τη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου, θα πρέπει να πάρουμε μαζί μας μερικά περισσότερα πουκάμισα από ό,τι συνήθως», είπε, υπονοώντας σαφώς ότι αναμένει μακρές συζητήσεις.

Δεν είπε λέξη ο Μακρόν

Χαρακτηριστικό της απαισιοδοξίας για το ενδεχόμενο συμφωνίας είναι ότι ο Εμανουέλ Μακρόν κατά την άφιξή του στο κτίριο της ΕΕ, δεν θέλησε να πει λέξη στους δημοσιογράφους και πήγε σχεδόν… τρέχοντας προς την αίθουσα του συμβουλίου.

Από την άλλη, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, δήλωσε ότι οι ευρωβουλευτές δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι με τις προτεινόμενες περικοπές στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ και ενοχλούνται από το γεγονός ότι δεν έχει γίνει ουσιαστική συζήτηση σχετικά με τους φόρους σε επίπεδο Ένωσης, οι οποίοι στη… γλώσσα των Βρυξελλών είναι γνωστοί ως «ίδιοι πόροι».

«Μας εξέπληξε πολύ το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία πρόοδος στο ζήτημα των ίδιων πόρων», δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από την έναρξη της συνάντησης των ηγετών.

«Εάν δεν κάνετε τίποτα για τους ίδιους πόρους και απλώς προχωρήσετε σε οριζόντιες περικοπές σε όλους τους τομείς, τότε δεν θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου οι πολίτες μας θα μπορούν να αισθανθούν τη διαφορά» πρόσθεσε

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