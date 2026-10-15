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15.10.2026 12:16

Σικάγο: Νέα σοκαριστική καταγγελία για ομαδικό βιασμό σε πάρτι αδελφότητας – «Ουρά» από νεαρούς για να «προλάβουν»…

15.10.2026 12:16
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Νέα καταγγελία για σεξουαλική επίθεση και βιασμό σε πάρτι φοιτητικής αδελφότητας συγκλονίζει την πανεπιστημιακή κοινότητα των ΗΠΑ, αυτήν τη φορά στο Σικάγο.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε ότι συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, σε πάρτι της αδελφότητας Alpha Epsilon Pi. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Σικάγου, ούτε το θύμα, 21 ετών, ούτε ο φερόμενος ως δράστης ήταν φοιτητές του ιδρύματος.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα. Το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε ότι ταυτοποιήθηκε «πρόσωπο ενδιαφέροντος», στο οποίο απαγορεύτηκε η πρόσβαση στην πανεπιστημιούπολη, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «βαθύτατα ανησυχητική».

Η καταγγελία

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η 21χρονη χόρευε ανάμεσα σε δύο άνδρες, όταν ο ένας άρχισε να της ζητά επανειλημμένα να τον ακολουθήσει στο υπνοδωμάτιό του. Εκείνη αρνήθηκε κάθε φορά, ωστόσο λίγο αργότερα άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία και απομακρύνθηκε για να πάει στο μπάνιο. Ο συγκεκριμένος άνδρας την ακολούθησε. Όπως κατέθεσε η ίδια, άρχισε να παρουσιάζει διαστήματα απώλειας μνήμης και στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις της. Όταν συνήλθε, διαπίστωσε ότι ο άνδρας προχωρούσε σε σεξουαλική πράξη μαζί της, ενώ μέρος των ρούχων της είχε αφαιρεθεί ή ήταν ξεκούμπωτο. Η 21χρονη υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να αντισταθεί, καθώς είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Η μαρτυρία της φίλης της και η «ουρά» των επίδοξων βιαστών

Η 21χρονη Μία Λάρα, φοιτήτρια γειτονικού πανεπιστημίου, δήλωσε ότι είχε πάει στο πάρτι μαζί με την καταγγέλλουσα και μία ακόμη φίλη τους, αφού είδαν την εκδήλωση στο Instagram της αδελφότητας. Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχαν σε τέτοιο πάρτι, ενώ στην είσοδο τους ζητήθηκε ταυτότητα, όχι όμως να αποδείξουν ότι φοιτούσαν στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου.

Σύμφωνα με την 18χρονη φοιτήτρια Χημείας Κλάρα Γκραντ, στο κτίριο υπήρχε DJ, μπαρ και πίστες χορού σε δύο επίπεδα, ενώ η μουσική ακουγόταν αρκετά οικοδομικά τετράγωνα μακριά.

Η Λάρα κατέθεσε ότι κάποια στιγμή έχασε τα ίχνη της φίλης της, η οποία προηγουμένως φιλιόταν με έναν άνδρα. Αναζητώντας την, εντόπισε μια ομάδα ανδρών έξω από κλειδωμένο μπάνιο στο υπόγειο.

«Έλεγαν πράγματα όπως “Πότε έρχεται η σειρά μου;” και “Θέλω να μπω κι εγώ εκεί μέσα”», περιέγραψε, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Αφού παραβίασε την κλειδαριά, βρήκε τη φίλη της καθισμένη στο πάτωμα, με τα ρούχα και τα εσώρουχά της κατεβασμένα, ενώ ο άνδρας κρατούσε τους καρπούς της.

«Κάντε το να σταματήσει» και «Βγάλτε με από εδώ», φέρεται να φώναζε η 21χρονη.

Η Λάρα άρχισε να ουρλιάζει, με αποτέλεσμα ο άνδρας να αποχωρήσει. Στη συνέχεια, οι δύο φίλες βοήθησαν τη γυναίκα να βγει από το μπάνιο.

Το βίντεο της καταδίωξης και η έρευνα

Έξω από το κτίριο, η Λάρα καταδίωξε τον άνδρα, σε σκηνή που καταγράφηκε σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όταν τον κατηγόρησε ότι επιτέθηκε στη φίλη της, εκείνος απάντησε: «Το ήθελε».

Η νεαρή τον χτύπησε με τα χέρια της, όμως εκείνος διέφυγε. Αστυνομικός της πανεπιστημιακής ασφάλειας μετέφερε τις τρεις γυναίκες στο νοσοκομείο του Πανεπιστημίου του Σικάγο, όπου καταγράφηκε η καταγγελία και η 21χρονη υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση για πιθανό βιασμό.

Η αντίδραση της αδελφότητας

Το τοπικό παράρτημα της Alpha Epsilon Pi καταδίκασε με ανακοίνωση στο Instagram τη σεξουαλική επίθεση και ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητα της καταγγέλλουσας.

Η εθνική οργάνωση της αδελφότητας τόνισε ότι «κανείς δεν θα έπρεπε να πηγαίνει σε μια εκδήλωση σε οποιαδήποτε πανεπιστημιούπολη και να φοβάται για την ασφάλειά του».

Ο εκπρόσωπός της, Τζόναθαν Πιρς, διευκρίνισε ότι ο ύποπτος δεν ήταν μέλος της Alpha Epsilon Pi, προσθέτοντας: «Δεν πιστεύουμε ότι κάποιο μέλος της AEPi συμμετείχε σε αυτή τη φρικτή πράξη ούτε ότι υπήρξε συνεργός».

Σύμφωνα με τον Πιρς, στην αδελφότητα έχει δοθεί εντολή να μη διοργανώνει εκδηλώσεις ή προγράμματα όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα.

Το Πανεπιστήμιο του Σικάγο διευκρίνισε ότι οι αδελφότητες δεν συνδέονται επίσημα με το ίδρυμα, αλλά υπόκεινται στους κανονισμούς και τις πειθαρχικές διαδικασίες του.

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της σεξουαλικής βίας στα αμερικανικά πανεπιστήμια, με τις φοιτητικές αδελφότητες να δέχονται αυξανόμενη κριτική.

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