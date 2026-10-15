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15.10.2026 12:14

Ράμα μετά τις βίαιες φοιτητικές διαδηλώσεις: «Δεν θα επιτρέψω να εκτροχιάσουν την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας»

15.10.2026 12:14
edi rama new
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  • Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί παρά τις βίαιες διαδηλώσεις που συνεχίζονται για τρίτη ημέρα.
  • Ράμα κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι υποκινεί τη βία και τις καταστροφές για να εμποδίσει την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.
  • Η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη για διαπραγματεύσεις, ενώ ο πρωθυπουργός τόνισε ότι όσοι συμμετέχουν στα επεισόδια θα λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου.
  • Από τα πρόσφατα επεισόδια τραυματίστηκαν 51 αστυνομικοί και 50 διαδηλωτές, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις από τις αρχές.
  • Μαθητές σε μεγάλες πόλεις της Αλβανίας απέχουν από τα μαθήματά τους και πραγματοποιούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στις πλατείες.

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Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, δήλωσε την Πέμπτη στο Reuters ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, παρά τις βίαιες διαδηλώσεις με επικεφαλής φοιτητές, οι οποίες εισήλθαν στην τρίτη συνεχόμενη ημέρα τους. εντιρ

Σε γραπτές δηλώσεις του προς το Reuters, ο Ράμα ανέφερε ότι δεν θα επιτρέψει στη βία να εκτροχιάσει τον στόχο της Αλβανίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Νωρίτερα, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ράμα υποστήριξε πως αντιπολίτευση προσπαθεί να εμποδίσει την Αλβανία στην πορεία της προς την ΕΕ μέσω της βίας και της καταστροφής.

Στο μήνυμά του από το κατεστραμμένο κτίριο του Κολλεγίου της Ευρώπης, ο Ράμα τονίζει μεταξύ άλλων ότι τα έκτροπα, οι καταστροφές και η βία δεν οφείλονται στους φοιτητές, αλλά σε εκείνους που προσπαθούν να καταστρέψουν την Αλβανία.

Ο Ράμα δήλωσε επίσης ότι δεν υπάρχει γυρισμός και το ταξίδι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζεται.

Ο πρωθυπουργος υποστήριξε πως η κυβέρνηση είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί για να βρει μια λύση, αλλά η αντιπολίτευση προσπαθεί μέσω της βίας και της καταστροφής να εμποδίσει την Αλβανία στην πορεία της προς την ΕΕ.

«Η ευθύνη ενώπιον του νόμου ανήκει σε όλους και όλοι όσοι έχουν εμπλακεί σε αυτό το χάος σίγουρα θα πληρώσουν. Θα πληρώσω εγώ γιατί η Αλβανία δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω.

Οι Αλβανοί δεν θα είναι ποτέ ξανά όμηροι του παρελθόντος και το παρελθόν που επέστρεψε με την τύφλωση του αυτές τις ώρες στο κέντρο των Τιράνων, σαν φάντασμα που προσπαθεί να κάνει αυτό που έκανε πάντα κάθε φορά που οι Αλβανοί ήθελαν να σηκώσουν κεφάλι, θα παραμείνει παρελθόν.

Το μέλλον ανήκει στους φοιτητές! Το μέλλον ανήκει στην Αλβανία και τους Αλβανούς», δήλωσε .

Από τα χθεσινά επισοδεια έχουν τραυματιστεί 51 αστυνομικοί, κάποιοι από τους οποίους νοσηλεύονται στο στρατιωτικό Νοσοκομείο, και 50 διαδηλωτές, ενώ έχουν γίνει δεκάδες συλλήψεις.

Μαθητές σε μεγάλες πόλεις της Αλβανίας σήμερα απέχουν από τα μαθήματα και συγκεντρώνονται στις πλατείες.

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