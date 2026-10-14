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14.10.2026 16:29

Σοβαρά επεισόδια στις μαθητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία – Η αστυνομία έδερνε μέχρι και τους περαστικούς (Photos/Videos)

14.10.2026 16:29
albania

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Οι μαθητικές διαδηλώσεις για τις ελλείψεις στο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κλιμακώθηκαν σε βίαια επεισόδια στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, Τίρανα, με 13 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων έξι αστυνομικών ενώ 40 άτομα έχουν συλληφθεί από την αστυνομία, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης το πρωί της Τετάρτης.

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν αρχικά ειρηνικά έξω από το κτίριο του Υπουργείου Παιδείας το απόγευμα της Τρίτης, ανέφερε η πύλη a2news.com. Η συγκέντρωση στρεφόταν κατά των κακών συνθηκών σπουδών, του υψηλού κόστους εκπαίδευσης και της έλλειψης επαγγελματικών προοπτικών.

Οι διαδηλωτές ζήτησαν την παραίτηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος κυβερνά τη βαλκανική χώρα από το 2013.

Αργότερα, οι διαδηλωτές πέταξαν τούβλα και πέτρες. Ακολούθησαν αναταραχές σε διάφορα σημεία στο κέντρο της πόλης, κατά τις οποίες υπέστησαν ζημιές καταστήματα και τράπεζες και η έδρα της δημοτικής διοίκησης δέχτηκε επίθεση, σύμφωνα με αναφορές.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνια νερού, δακρυγόνα και γκλομπ. Αναφέρεται επίσης ότι σημειώθηκαν επιθέσεις των αστυνομικών εναντίον αμέτοχων ατόμων και δυσανάλογη χρήση βίας. Πέντε αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ανέφερε η πύλη euronews.al.

Η διαμαρτυρία συνδέεται επίσης με μια σειρά διαδηλώσεων στην Αλβανία, οι οποίες είναι γνωστές ως «Επανάσταση των Φλαμίνγκο». Ξεκίνησαν από ένα έργο κατασκευής ακινήτων σε προστατευόμενη περιοχή στις ακτές της Αδριατικής της Αλβανίας, στο οποίο συμμετέχει ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το αμφιλεγόμενο κατασκευαστικό έργο έχει την υποστήριξη του πρωθυπουργού Ράμα. Τα φλαμίνγκο που ζουν στην προστατευόμενη περιοχή έγιναν το σύμβολο του κινήματος.

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