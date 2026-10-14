Σοβαρά επεισόδια στις μαθητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία – Η αστυνομία έδερνε μέχρι και τους περαστικούς (Photos/Videos)

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Οι μαθητικές διαδηλώσεις για τις ελλείψεις στο σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κλιμακώθηκαν σε βίαια επεισόδια στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, Τίρανα, με 13 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων έξι αστυνομικών ενώ 40 άτομα έχουν συλληφθεί από την αστυνομία, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης το πρωί της Τετάρτης.

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν αρχικά ειρηνικά έξω από το κτίριο του Υπουργείου Παιδείας το απόγευμα της Τρίτης, ανέφερε η πύλη a2news.com. Η συγκέντρωση στρεφόταν κατά των κακών συνθηκών σπουδών, του υψηλού κόστους εκπαίδευσης και της έλλειψης επαγγελματικών προοπτικών.

Οι διαδηλωτές ζήτησαν την παραίτηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος κυβερνά τη βαλκανική χώρα από το 2013.

Αργότερα, οι διαδηλωτές πέταξαν τούβλα και πέτρες. Ακολούθησαν αναταραχές σε διάφορα σημεία στο κέντρο της πόλης, κατά τις οποίες υπέστησαν ζημιές καταστήματα και τράπεζες και η έδρα της δημοτικής διοίκησης δέχτηκε επίθεση, σύμφωνα με αναφορές.

Violent protests continue in Tirana, while the Ministry of Education building has caught fire.Citizens are demanding the resignation of PM Rama & the removal of opposition leader Berisha-two strongmen who have dominated Albania for nearly 40 years with abuse & massive corruption https://t.co/wfE4N6SM8d — Tirana Report (@Tirana_Report) October 14, 2026

Η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνια νερού, δακρυγόνα και γκλομπ. Αναφέρεται επίσης ότι σημειώθηκαν επιθέσεις των αστυνομικών εναντίον αμέτοχων ατόμων και δυσανάλογη χρήση βίας. Πέντε αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ανέφερε η πύλη euronews.al.

Η διαμαρτυρία συνδέεται επίσης με μια σειρά διαδηλώσεων στην Αλβανία, οι οποίες είναι γνωστές ως «Επανάσταση των Φλαμίνγκο». Ξεκίνησαν από ένα έργο κατασκευής ακινήτων σε προστατευόμενη περιοχή στις ακτές της Αδριατικής της Αλβανίας, στο οποίο συμμετέχει ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το αμφιλεγόμενο κατασκευαστικό έργο έχει την υποστήριξη του πρωθυπουργού Ράμα. Τα φλαμίνγκο που ζουν στην προστατευόμενη περιοχή έγιναν το σύμβολο του κινήματος.

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