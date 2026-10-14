Δημοσκόπηση-έκπληξη δείχνει τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ να προηγούνται στην Ισπανία

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Το ισπανικό κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) θα κέρδιζε το 34% των ψήφων εάν γίνονταν τώρα εκλογές, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από το 22,2% του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος (PP), σύμφωνα με τη δημοσκόπηση Οκτωβρίου της κρατικής εταιρίας ερευνών CIS που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Η δημοσκόπηση έρχεται ενόψει των πρόωρων βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν στην Ισπανία τον επόμενο μήνα, τις οποίες προκήρυξε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μετά την απόρριψη από το κοινοβούλιο των μέτρων για τη στέγαση που πρότεινε η κυβέρνηση μειοψηφίας.

🔴 El PSOE ganaría las elecciones, crece tras el desahucio de Maricarmen y supera en casi 12 puntos a un PP que cae, según el CIS https://t.co/3lSTktmxYT https://t.co/DLfNlqsEQC — Europa Press (@europapress) October 14, 2026

Τα ευρήματα της έρευνας της CIS έρχονται σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα γκάλοπ, που δείχνουν επίτευξη κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας μέσω της συνεργασίας ανάμεσα στο συντηρητικό PP και το ακροδεξιό Vox.

Η έρευνα έγινε την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου με δείγμα 5.025 πολιτών στη διάρκεια των πανεθνικών διαμαρτυριών για τη στεγαστική κρίση, αλλά πριν από τον θάνατο σε νοσοκομείο στις 7 Οκτωβρίου της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, της οποίας η έξωση πυροδότησε τις διαδηλώσεις.

Το ακροδεξιό κόμμα Vox έρχεται τρίτο με 17,1%, ενώ η ριζοσπαστική αριστερά Sumar, σύμμαχος του PSOE στον κυβερνητικό συνασπισμό που ακόμα διαπραγματεύεται συμμαχίες με άλλα αριστερά κόμματα για τις εκλογές, βρίσκεται στο 6,1%, σύμφωνα με την έρευνα.

Ο Σάντσεθ παραμένει ο προτιμώμενος υποψήφιος για την πρωθυπουργία για το 39,3% των ερωτηθέντων και προηγείται κατά 24,6 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του ηγέτη του PP Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό που βρίσκεται στο 14,7%.

Η στέγαση βρέθηκε στην κορυφή των ανησυχιών των ψηφοφόρων, με το 55,7% των συμμετεχόντων να την επικαλούνται ως το βασικό πρόβλημα της Ισπανίας –ένα ποσοστό ρεκόρ και κατά 20 μονάδες υψηλότερο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η μετανάστευση βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 20,9% και ακολουθεί η κατάσταση της οικονομίας με 20,3%.

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