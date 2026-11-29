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Με ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο ο δήμος Αθηναίων, έκανε γνωστό ότι θα λειτουργήσει κανονικά αύριο Δευτέρα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας και πως η δημοτική Αρχή παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, για οποιαδήποτε άλλη απόφαση.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων αναφέρει:

«Σας πληροφορούμε ότι το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα λειτουργήσει κανονικά. Οι εργασίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Παρακολουθούμε την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση».

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