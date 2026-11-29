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Νέο μήνυμα από 112, αυτή τη φορά στη Λακωνία, ήχησε λόγω της κακοκαιρίας.

Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί τους πολίτες του Νομού για ισχυρούς έως και θυελλώδεις ανέμους, από τις επόμενες ώρες έως και όλη τη διάρκεια της Δευτέρας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Περιφερειακή Ενότητα #Λακωνίας από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ' όλη τη διάρκεια της Δευτέρας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) November 29, 2026

Λίγα λεπτά μετά εκδόθηκε αντίστοιχο μήνυμα και για το νησί των Κυθήρων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Νήσο #Κυθήρων από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ' όλη τη διάρκεια της Δευτέρας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας.



ℹ️ https://t.co/xEOeeBlZ8N…… — 112 Greece (@112Greece) November 29, 2026

Να θυμίσουμε ότι ήδη αντίστοιχο μήνυμα εστάλη στους πολίτες της Αττικής, της Εύβοιας, αλλά και στη Σκύρο καθώς αναμένονται άνεμοι μέχρι και 7 μποφόρ.

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