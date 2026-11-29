Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Νέο μήνυμα από 112, αυτή τη φορά στη Λακωνία, ήχησε λόγω της κακοκαιρίας.
Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί τους πολίτες του Νομού για ισχυρούς έως και θυελλώδεις ανέμους, από τις επόμενες ώρες έως και όλη τη διάρκεια της Δευτέρας.
Λίγα λεπτά μετά εκδόθηκε αντίστοιχο μήνυμα και για το νησί των Κυθήρων.
Να θυμίσουμε ότι ήδη αντίστοιχο μήνυμα εστάλη στους πολίτες της Αττικής, της Εύβοιας, αλλά και στη Σκύρο καθώς αναμένονται άνεμοι μέχρι και 7 μποφόρ.
Διαβάστε επίσης
Κακοκαιρία Άργος: Ποια σχολεία θα μείνουν κλειστά τη Δευτέρα
ΟΑΚΑ: Έκτακτη ανακοίνωση για την κακοκαιρία – Συστάσεις για την ασφάλεια αθλητών και επισκεπτών
«Τι ακριβώς βγαίνει στο σύστημα;» ρώταγε η Influencer που συνελήφθη στην Εκάλη για απάτες και πλαστογραφία – Η πολυτελής ζωή και οι αναρτήσεις στο Instagram (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.