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Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, τα σχολεία στους Δήμους Φλώρινας και Αμυνταίου, έπειτα από αποφάσεις των δημάρχων εξαιτίας της κακοκαιρίας Άργος.

Με απόφαση του δημάρχου Φλώρινας, Βασίλη Γιαννάκη, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου, εξαιτίας των χιονοπτώσεων και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται στη σχετική ανακοίνωση, οι παιδικοί σταθμοί θα υποδεχθούν κανονικά τα παιδιά.

Κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα (30/11) όλα τα σχολεία, κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, εντός των ορίων του δήμου Καρύστου, καθώς και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένονται στην περιοχή.

Η απόφαση ελήφθη προληπτικά για την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και οικογενειών, με τη δημοτική αρχή να καλεί τους γονείς και κηδεμόνες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του δήμου για τυχόν νεότερες ενημερώσεις.

Πού θα χτυπήσει αργότερα το κουδούνι

Στον Δήμο Πρεσπών επιλέχθηκε διαφορετική λύση, καθώς οι σχολικές μονάδες δεν θα αναστείλουν τη λειτουργία τους, αλλά θα ανοίξουν μία ώρα αργότερα από το κανονικό ωράριο.

Σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου Γιώργου Στεργίου, η τροποποίηση στην ώρα προσέλευσης ισχύει για όλες τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τι θα γίνει στην Αττική

Στην Εύβοια, μοναδική επιβεβαιωμένη απόφαση για αναστολή λειτουργίας σχολείων και δημοτικών παιδικών σταθμών αφορά τον Δήμο Καρύστου, ενώ στην Αττική, έως το απόγευμα της Κυριακής (29/11), δεν υπήρχε αντίστοιχη ανακοίνωση.

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