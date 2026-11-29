Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Γκαντί Άιζενκοτ, με αντικείμενο τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας στο Ισραήλ, ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να γεφυρώσουν τις σημαντικές πολιτικές διαφορές τους, ενώ προς το παρόν δεν προβλέπεται συνέχιση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ομάδων τους.

Σύμφωνα με το Times of Israel, η συνάντηση διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Αρχικά πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για ζητήματα ασφαλείας και στη συνέχεια οι δύο πολιτικοί συζήτησαν τις προοπτικές συγκρότησης κυβέρνησης συνεργασίας. Στην κοινή ανακοίνωση του Λικούντ και του Γιασάρ, οι συνομιλίες χαρακτηρίστηκαν «επαγγελματικές», με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν να γεφυρώσουν τις σημαντικές διαφορές τους. Ωστόσο, η διατύπωση αυτή δεν συνοδεύτηκε από ανακοίνωση συμφωνίας ή νέου γύρου επαφών.

Δεν πέρασαν τα «θέλω» του Νετανιάχου

Το βασικό σημείο της διαφωνίας αφορά τους όρους με τους οποίους θα μπορούσε να σχηματιστεί μια τέτοια κυβέρνηση. Όπως μεταδίδουν ισραηλινά δημοσιεύματα, ο Άιζενκοτ ξεκαθάρισε στον Νετανιάχου ότι παραμένει δεσμευμένος στις πολιτικές δυνάμεις του δικού του συνασπισμού. Παράλληλα, άφησε ανοιχτή την πόρτα για συμμετοχή του Λικούντ και των συμμάχων του σε μια κυβέρνηση που θα έχει ήδη συγκροτηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεχθούν τις βασικές πολιτικές αρχές της.

Σύμφωνα με το Times of Israel, ένα από τα ζητήματα που περιπλέκουν τις διαπραγματεύσεις είναι και ο χρόνος ανάληψης της πρωθυπουργίας από τον Άιζενκοτ. Ισραηλινά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Νετανιάχου επιθυμεί να παραμείνει πρωθυπουργός για ένα απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, προκειμένου να διαχειριστεί ενδεχόμενη κρίσιμη εξέλιξη στο μέτωπο του Ιράν. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση δεν έγινε δεκτή από τον Άιζενκοτ.

Η πρόταση του Νετανιάχου για εναλλαγή στην πρωθυπουργία είχε ανακοινωθεί το βράδυ του Σαββάτου. Ο ίδιος δήλωσε πρόθυμος να αναλάβει αρχικά τη θέση του αναπληρωτή πρωθυπουργού, επιτρέποντας στον Άιζενκοτ να ηγηθεί της κυβέρνησης. Επικαλέστηκε τις σοβαρές απειλές για την ασφάλεια του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται μια ευρύτερη κυβερνητική συνεργασία. Ο Άιζενκοτ, από την πλευρά του, έδωσε στο Λικούντ προθεσμία 24 ωρών για να αποδείξει ότι η πρόταση συνοδεύεται από πραγματική διάθεση συμφωνίας.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι παράλληλες διαπραγματεύσεις του Γιασάρ με το κόμμα B’Yachad του Ναφτάλι Μπένετ. Σύμφωνα με το ισραηλινό δημοσίευμα, στις συνομιλίες συμμετείχαν και εκπρόσωποι της παράταξης του Γιαΐρ Λαπίντ, ενώ καταγράφηκε πρόοδος στις επαφές. Ωστόσο, ο Μπένετ επιμένει ότι πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένο σχέδιο για τη στρατιωτική θητεία των υπερορθόδοξων Εβραίων, πριν από την υπογραφή οριστικής συμφωνίας. Το ζήτημα αποτελεί βασικό εμπόδιο, καθώς οι υπερορθόδοξες παρατάξεις επιδιώκουν τη διατήρηση εξαιρέσεων από τη στράτευση, ενώ ο Μπένετ και ο Άιζενκοτ έχουν υποστηρίξει την ανάγκη αλλαγής του υφιστάμενου καθεστώτος.

Μάλιστα, σε νεότερη εξέλιξη που μετέδωσε το Times of Israel, ο Άιζενκοτ και ο Μπένετ πραγματοποίησαν απευθείας συνάντηση στο ξενοδοχείο Dan Accadia, στη Χερτσλίγια, μετά την ολοκλήρωση των επαφών με τις διαπραγματευτικές τους ομάδες. Η κίνηση αυτή καταδεικνύει ότι, παρά το αδιέξοδο στις συνομιλίες με τον Νετανιάχου, οι διεργασίες για τη συγκρότηση εναλλακτικής κυβερνητικής πλειοψηφίας συνεχίζονται.

Διαβάστε επίσης

Εκλογές στην Ισπανία: Στο 45,5% η συμμετοχή έως τις 15:00, αυξημένη κατά 5 μονάδες σε σχέση με το 2023



Ισραήλ: Το «σωσίβιο» Χέρτσογκ στον Νετανιάχου για τη δίκη διαφθοράς

Δυτική Όχθη: Στη δημοσιότητα βίντεο με επίθεση εποίκου σε Ισπανίδα δημοσιογράφο