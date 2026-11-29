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Ο 40χρονος τερματοφύλακας Mάνουελ Νόιερ, ο οποίος συνέχισε τη μεγάλη παράδοση της Γερμανίας να βγάζει σπουδαίους παίκτες για τη θέση κάτω από τα δοκάρια, δήλωσε πως θα αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο το καλοκαίρι του 2027.

«Υποθέτω ότι η θητεία μου εδώ θα φτάσει στο τέλος της αυτό το καλοκαίρι. Προς το παρόν, προσπαθώ απλώς να απολαύσω τον χρόνο που μου απομένει.

Ήμουν ήδη κατά 85% έτοιμος να αποσυρθώ το περασμένο καλοκαίρι, αλλά επικρατεί εξαιρετική ατμόσφαιρα στην Μπάγερν, οπότε αποφάσισα να συνεχίσω» δήλωσε ο Νόιερ στο Sky Sport της Γερμανίας.

Ο 40χρονος πορτιέρε κατέκτησε τα πάντα στην καριέρα του και θα έχει συμπληρώσει 16 σεζόν στην Μπάγερν Μονάχου, η οποία τον απέκτησε το καλοκαίρι του 2011 αντί 30 εκατομμυρίων ευρώ από τη Σάλκε.

Ο Νόιερ έχει ήδη γράψει 607 ματς με τη φανέλα των Βαυαρών και έχει κατακτήσει δύο φορές το Champions League, 13 πρωταθλήματα Γερμανίας και 7 Κύπελλα. Συν βέβαια το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 με την εθνική Γερμανίας, με την οποία είχε 128 συμμετοχές.

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