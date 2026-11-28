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Ορισμένες από τις μεγαλύτερες πόλεις της Αφρικής βυθίζονται με ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι εκτιμούσαν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες, σύμφωνα με νέα μελέτη. Ερευνητές χρησιμοποίησαν δορυφορικές εικόνες ραντάρ από τους δορυφόρους Sentinel-1 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις μετακινήσεις του εδάφους κάτω από 20 παράκτιες πόλεις της αφρικανικής ηπείρου.

Διαπιστώθηκε ότι ορισμένες πόλεις, μεταξύ των οποίων το Λάγος της Νιγηρίας και η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, βυθίζονται με πολύ ταχύτερους ρυθμούς από εκείνους που είχε εκτιμήσει το 2021 η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) του ΟΗΕ. Αν και ορισμένα αίτια της καθίζησης του εδάφους είναι φυσικά, πολλά συνδέονται με ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η άντληση υπόγειων υδάτων από το υπέδαφος.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Ολουβασέι Ντάσο, ανέφερε ότι οι επιπτώσεις της καθίζησης «συχνά δεν είναι ορατές στην καθημερινότητα, ωστόσο, σε βάθος δεκαετιών μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο πλημμύρας». Αυτό συμβαίνει επειδή, όταν το έδαφος υποχωρεί, το υψόμετρό του μειώνεται σε σχέση με τη στάθμη της θάλασσας, ενισχύοντας τον κίνδυνο που προκαλείται ήδη από την άνοδο της στάθμης των ωκεανών λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μελέτης, έως το 2050 περίπου επτά εκατομμύρια άνθρωποι, ένα εκατομμύριο κτίρια, καθώς και περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 180 δισ. δολαρίων, ενδέχεται να εκτεθούν σε κίνδυνο πλημμύρας.

Οι δορυφόροι προσφέρουν σαφέστερη εικόνα

Στο παρελθόν, η έλλειψη σταθμών παρακολούθησης δεν επέτρεπε στους επιστήμονες να συγκεντρώνουν επικαιροποιημένα και τοπικά δεδομένα για την καθίζηση του εδάφους στην Αφρική, εξήγησε ο Ντάσο.

Ωστόσο, αξιοποιώντας δορυφορικά δεδομένα, οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Virginia Tech κατάφεραν να εντοπίσουν μετακινήσεις του εδάφους ακόμη και της τάξης του ενός χιλιοστού ετησίως.

Ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, Μανουτσέρ Σιρζάι, εξήγησε ότι οι δορυφόροι Sentinel-1 περνούν πάνω από την ίδια περιοχή της Γης κάθε έξι έως 12 ημέρες.

«Ο δορυφόρος εκπέμπει ένα σήμα ραντάρ, το οποίο προσκρούει στο έδαφος και στη συνέχεια επιστρέφει σε αυτόν», ανέφερε ο καθηγητής Γεωεπιστημών. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται σε «πολλαπλές διελεύσεις» από την ίδια περιοχή.

Οι μετρήσεις έδειξαν ότι το έδαφος κάτω από την Αλεξάνδρεια και το Λάγος υποχωρεί κατά μέσο όρο κατά έξι και πέντε χιλιοστά τον χρόνο, αντίστοιχα. Εάν ο ρυθμός αυτός παραμείνει αμετάβλητος, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας γύρω από την Αλεξάνδρεια έως το 2050 θα είναι κατά 36% υψηλότερη από εκείνη που είχε προβλέψει η IPCC, με βάση τις μέσες εκτιμήσεις για το βαθμό αύξησης των εκπομπών που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Σημαντική καθίζηση του εδάφους έχει καταγραφεί και στη Λουάντα της Αγκόλας. Στον αντίποδα, πόλεις όπως το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής εμφανίζουν σαφώς καλύτερη εικόνα, με το έδαφος να παραμένει σταθερό ή να παρουσιάζει μικρή ανύψωση.

Ο Σιρζάι επισήμανε ότι ο εντοπισμός τόσο των περιοχών όπου η IPCC είχε υποτιμήσει τους κινδύνους όσο και εκείνων όπου τους είχε υπερεκτιμήσει μπορεί να βοηθήσει τις αρμόδιες αρχές να κατανείμουν αποτελεσματικότερα τους διαθέσιμους πόρους.

Η καθίζηση του εδάφους συνδέεται και με τοπικές ανθρώπινες δραστηριότητες

Οι ανθρωπογενείς παράγοντες που προκαλούν καθίζηση του εδάφους είναι συνήθως «εξαιρετικά τοπικοί», γεγονός που σημαίνει ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της εφαρμογής στοχευμένων πολιτικών σε τοπικό επίπεδο, εξήγησε ο Σιρζάι.

Μία από τις βασικές αιτίες είναι η αυξημένη κατανάλωση νερού στις ταχέως αναπτυσσόμενες πόλεις. Η εντατική άντληση υπόγειων υδάτων μπορεί να αποσταθεροποιήσει το υπέδαφος, προκαλώντας τη συμπίεσή του και τη σταδιακή υποχώρηση της επιφάνειας του εδάφους. Η μελέτη υποδεικνύει επίσης ότι το Φράγμα του Ασουάν στον Νείλο ενδέχεται να συγκρατεί τα ιζήματα ανάντη του ποταμού, εμποδίζοντας έτσι τη φυσική αναπλήρωση των εδαφών που υποχωρούν στην Αλεξάνδρεια. Στο Λάγος, πιθανές αιτίες καθίζησης αποτελούν επίσης οι επιχωματώσεις θαλάσσιων εκτάσεων για τη δημιουργία τεχνητών νησιών, καθώς και η κατασκευή κτιρίων πάνω σε χαλαρά εδάφη.

Μεταξύ των μέτρων που θα μπορούσαν να περιορίσουν την καθίζηση του εδάφους περιλαμβάνονται η εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών υδροδότησης και η καλλιέργεια φυτών που απαιτούν μικρότερες ποσότητες νερού.

«Ό,τι δεν μπορούμε να μετριάσουμε, προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε με μέτρα προσαρμογής», πρόσθεσε ο Σιρζάι. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων ή τη μεταφορά κρίσιμων υποδομών σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Ο καθηγητής σημείωσε ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν «μείνει εκτός» σε μεγάλο βαθμό του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, εξαιτίας της έλλειψης συστημάτων παρακολούθησης. Όπως εκτίμησε, οι τεχνικές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και σε άλλες περιοχές, όπως τα νησιά του Ειρηνικού, συμβάλλοντας στην κάλυψη αυτού του κενού γνώσης.

Από την πλευρά του, ο Ντάσο εξέφρασε την ελπίδα ότι η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances, θα βοηθήσει τις αφρικανικές κυβερνήσεις να «προετοιμαστούν επαρκώς για τις μελλοντικές προκλήσεις και, κυρίως, για τις επόμενες γενιές».

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