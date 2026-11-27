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Για πρώτη φορά στα χρονικά, η μέση θερμοκρασία του πλανήτη ξεπέρασε κατά περισσότερους από 2 βαθμούς Κελσίου τα προβιομηχανικά επίπεδα για επτά συνεχόμενες ημέρες, από τις 18 έως τις 24 Νοεμβρίου 2026.

Το πρωτοφανές αυτό φαινόμενο επιβεβαίωσε η ευρωπαϊκή υπηρεσία παρακολούθησης της κλιματικής αλλαγής Copernicus, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την πορεία της παγκόσμιας υπερθέρμανσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας, οι θερμοκρασίες κατά το συγκεκριμένο επταήμερο ήταν υψηλότερες κατά περισσότερους από 2°C σε σύγκριση με τη μέση θερμοκρασία των αντίστοιχων ημερών της περιόδου 1850-1900, η οποία χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Η Σαμάνθα Μπέργκες, επικεφαλής στρατηγικής για το κλίμα στον Copernicus, διευκρίνισε ότι η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει πως έχει ξεπεραστεί οριστικά το μακροπρόθεσμο όριο των 2°C που προβλέπει η Συμφωνία του Παρισιού. Ωστόσο, όπως τόνισε, αποτελεί σαφή προειδοποίηση για την κατεύθυνση προς την οποία κινείται το παγκόσμιο κλίμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από τον Νοέμβριο του 2026, το συγκεκριμένο όριο είχε ξεπεραστεί σε έξι μεμονωμένες ημέρες: τέσσερις τον Φεβρουάριο του 2024 και δύο τον Νοέμβριο του 2023. Επιπλέον, είχε καταγραφεί υπέρβασή του σε τρεις ξεχωριστές ημέρες νωρίτερα μέσα στον φετινό Νοέμβριο.

Η διεθνής κοινότητα έχει θέσει ως στόχο τον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, προκειμένου να περιοριστούν οι σοβαρότερες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Στην άνοδο των θερμοκρασιών συμβάλλει τόσο η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή όσο και το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρό.

Η Μπέργκες προειδοποίησε ότι, σε αντίθεση με το Ελ Νίνιο, το οποίο αποτελεί φυσικό και παροδικό φαινόμενο, η υπερθέρμανση που προκαλούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα συνεχιστεί όσο δεν περιορίζονται οι εκπομπές αυτές.

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