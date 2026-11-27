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Το χθεσινό στραπάτσο της εθνικής ομάδας μπάσκετ από την Γεωργία την φέρνει με το… ενάμιση πόδι εκτός Μουντομπάσκετ καθώς καλείται να κερδίσει όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, με το επόμενο να είναι μέσα στην Ισπανία.

Ακόμη κι αν κάνει το 3 στα 3, η πρόκριση δεν είναι εγγυημένη και όπως όλα δείχνουν, η απουσία της Ελλάδας από το Παγκόσμιο για πρώτη φορά μετά το 2002, δεν θα αποφευχθεί.

Αυτό βέβαια δεν έγινε διόλου τυχαία. Μια αλληλουχία γεγονότων και ευθυνών φέρνουν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σε αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση.

Πρώτο απ όλα τα… παράθυρα και το γεμάτο καλεντάρι των συλλόγων και κυρίως της Euroleague. Δεν είναι μόνο ελληνικό το ζήτημα ότι στα προκριματικά πρωτοκλασάτοι παίκτες των εθνικών ομάδων δεν κατεβαίνουν να αγωνιστούν γιατί ακόμη και την ίδια ημέρα μπορεί να έχουν υποχρεώσεις με τους συλλόγους τους.

Αυτό βέβαια αναδεικνύει ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει και… βάθος για να μπορέσει να ανταπεξέλθει των απαιτήσεων.

Κάτι που προφανώς δεν είναι ευθύνη των παικτών (ο τελευταίος τροχός της αμάξης), καθώς το ψάρι… βρωμάει από το κεφάλι.

Οπου κεφάλι… διοίκηση της ΕΟΚ και… Βαγγέλης Λιόλιος. Ο κατηγορούμενος έκπτωτος πρόεδρος της ομοσπονδίας που είναι κρατούμενος, κατάφερε επί της θητείας του (περί κατορθώματος πρόκειται) να μην παράγουν τα κλιμάκια της εθνικής μια αξιόλογη διάδοχη κατάσταση, να ψάχνει στα… ξένα με ομογενείς παίκτες να γεμίσει -κατά περιόδους- το ρόστερ της Εθνικής κι αν δεν ήταν το πείσμα και η θέληση του Γιάννη Αντετοκούνμπο (για τον οποίο βέβαια επίσης υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για τους λόγους που τις περισσότερες φορές ήταν απών από την εθνική και η ΕΟΚ… κρυβόταν για το ποιο είναι το πραγματικό καθεστώς με την περίπτωσή του) και των «βετεράνων» της ομάδας, αυτό το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό δεν θα είχε έρθει ποτέ και η θητεία Λιόλιου θα είχε γράψει το απόλυτο μηδέν σε διακρίσεις, σε επίπεδο εθνικών.

Το μετάλλιο αυτό ήταν η εξαίρεση στον κανόνα δυστυχώς για μια ομάδα που είχε μάθει στις επιτυχίες, αλλά για μια 15ετια πριν το τελευταίο ευρωπαϊκό, έβλεπε με το κυάλι ακόμη και τα προημιτελικά.

Και οι ευθύνες του Σπανούλη

Ευθύνη δεν έχει μόνο η διοίκηση Λιόλιου προφανώς. Χθες, είδαμε κάτι που συνήθως η Ελλάδα ήταν ο θύτης και όχι το θύμα… Με προβάδισμα στην παράταση 7 πόντων, με λιγότερο από ένα λεπτό να απομένει, η Εθνική δέχτηκε 11-0 σερί, με αποτέλεσμα να βρίσκεται με το ενάμιση πόδι εκτός Κατάρ.

Η κακή διαχείριση κατά τη διάρκεια του αγώνα είναι ένα ζήτημα που μπορεί να αναλυθεί και να κριθεί με καθαρά αγωνιστικά κριτήρια. Πολύ μεγαλύτερο προβληματισμό, ωστόσο, προκαλούν οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Και αυτό γιατί δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη τοποθέτηση, αλλά για μια επαναλαμβανόμενη ρητορική, μέσα από την οποία ο προπονητής μοιάζει να μεταθέτει την ευθύνη στους περιορισμούς του διαθέσιμου ρόστερ και στις δυνατότητες των ίδιων των παικτών του.

Η φράση «αυτούς είχαμε και κάναμε ό,τι μπορούσαμε», ανεξάρτητα από την ένταση της στιγμής, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Ένας προπονητής οφείλει να αξιολογεί τις δυνατότητες του υλικού που διαθέτει, να αναδεικνύει τα πλεονεκτήματά του και να αναλαμβάνει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας.

Ασφαλώς, οι υπόλοιπες τοποθετήσεις του, όπως ότι η ομάδα έπαιξε κάτω του μετρίου, ότι ηττήθηκε ουσιαστικά από δύο παίκτες και ότι συνέβησαν πράγματα που δεν συναντά κανείς συχνά στο μπάσκετ, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αγωνιστικής κριτικής. Ωστόσο, το ζήτημα δεν είναι μόνο η διαπίστωση της κακής απόδοσης, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ένας προπονητής επιλέγει να διαχειριστεί δημόσια την αποτυχία, παράλληλα με το πώς διαχειρίστηκε προπονητικά το τελευταίο λεπτό της παράτασης.

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