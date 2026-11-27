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Κατώτερος των περιστάσεων εμφανίστηκε ο ΟΦΗ απέναντι στην Άντερλεχτ, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 στο Ηράκλειο, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι Βέλγοι απέκτησαν προβάδισμα δύο τερμάτων στο πρώτο ημίχρονο με τους Μπενταλέμπ (20’) και Άασγκαρντ (39’), με τον Φούντα να μειώνει με πέναλτι στο 54’ και τον Μπερτατσίνι να διαμορφώνει το τελικό σκορ στο 90’+5’.

Προβάδισμα δύο τερμάτων για την Άντερλεχτ

Οι φιλοξενούμενοι επέβαλαν τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, περιορίζοντας τη δημιουργικότητα του ΟΦΗ και κλείνοντας τους διαδρόμους προς την περιοχή τους.

Στο 20’ ο Μπενταλέμπ άνοιξε το σκορ για τη βελγική ομάδα, ενώ στο 39’ ο Άασγκαρντ με μακρινό σουτ διπλασίασε τα τέρματα της Άντερλεχτ, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο το έργο των Κρητικών ενόψει του δεύτερου ημιχρόνου.

Μείωσε με τον Φούντα, είχε δοκάρι με τον Νους

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη επιχείρησε να αντιδράσει μετά την ανάπαυλα και κατάφερε να ξαναμπεί στη διεκδίκηση του αποτελέσματος, όταν ο Φούντας ευστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι στο 54’, μειώνοντας σε 1-2.

Το γκολ έδωσε ώθηση στους γηπεδούχους, οι οποίοι έφτασαν κοντά στην ισοφάριση, με την προσπάθεια του Νους να σταματά στο δοκάρι.

Ωστόσο, η Άντερλεχτ διατήρησε τον έλεγχο της αναμέτρησης, επικράτησε στις περισσότερες προσωπικές μονομαχίες και δεν επέτρεψε στον ΟΦΗ να δημιουργήσει άλλες αξιόλογες ευκαιρίες για την ισοφάριση.

Οι Κρητικοί έχασαν σταδιακά τη φρεσκάδα και την καθαρότητα στις επιλογές τους, με τους Βέλγους να εκμεταλλεύονται την κατάσταση και να «κλειδώνουν» τη νίκη τους στις καθυστερήσεις.

Στο πέμπτο λεπτό του επιπλέον χρόνου, ο Μπερτατσίνι διαμόρφωσε το τελικό 1-3, βάζοντας τέλος στις ελπίδες του ΟΦΗ για την κατάκτηση ενός βαθμού.

Γκολ: 54’ Φούντας (πέν.) – 20’ Μπενταλέμπ, 39’ Άασγκαρντ, 90’+5’ Μπερτατσίνι.

Κίτρινες κάρτες: Κωστούλας, Αθανασίου – Μάαμαρ, Τσβέτκοβιτς, Μπιανκόν, Στρόικενς.

Διαιτητής: Κρίστο Τόβερ (Εσθονία).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Κωστούλας (85’ Καραχάλιος), Σιέλης, Νικολάου, Ντίκμαν (63’ Αποστολάκης), Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (76’ Κανελλόπουλος), Αϊτόρ, Φούντας (85’ Θεοδοσουλάκης), Νους (85’ Σιτμαλίδης).

ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ (Βίτορ Μπρούνο): Κούσεμανς, Μάαμαρ (71’ Σαρντελά), Πέτροτ, Μπιανκόν, Ρέαμπσουκ, Βίνκλερ (85’ Όνια Σέκε), Στρόικενς, Άασγκαρντ, Άμπρος (90’ Άντμαν), Μπενταλέμπ (85’ Λανσάνα), Τσβέτκοβιτς (71’ Μπερτατσίνι).

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής στη League Phase του Europa League και η βαθμολογία:

Ολυμπιακός (Ελλάδα) – Μίλαν (Ιταλία) 2-4

Μαρσέιγ (Γαλλία) – Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) 1-0

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) – Μπενφίκα (Πορτογαλία) 4-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) – Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 2-2

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) – Λεβερκούζεν (Γερμανία) 0-2

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) – Αραράτ-Αρμενία (Αρμενία) 2-0

Θέλτα (Ισπανία) – Μπόρνμουθ (Αγγλία) 1-2

Μπεσίκτας (Τουρκία) – Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) 2-1

Γιουβέντους (Ιταλία) – Ομόνοια (Κύπρος) 4-1

Λιόν (Γαλλία) – Λίλεστρομ (Νορβηγία) 0-0

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) – Τσέλιε (Σλοβενία) 0-0

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) – Άλκμααρ (Ολλανδία) 2-4

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) – Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία) 2-1

Σάντερλαντ (Αγγλία) – Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία) 1-1

Χόφενχαϊμ (Γερμανία) – Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) 3-1

Τορένσε (Πορτογαλία) – Σέλτικ (Σκωτία) 1-2

Ναϊμέγκεν (Ολλανδία) – Ρεν (Γαλλία) 3-1

ΟΦΗ (Ελλάδα) – Άντερλεχτ (Βέλγιο) 1-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομάδα Αγώνες Βαθμοί

Μπόρνμουθ 5 15

Γιουβέντους 5 13

Φερεντσβάρος 5 13

Μπάγερ Λεβερκούζεν 5 12

Μπενφίκα 5 12

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 5 11

Μπεσίκτας 5 10

Ναϊμέγκεν 5 10

Ολυμπιακός 5 10

Άλκμααρ 5 9

Άντερλεχτ 5 9

Κρίσταλ Πάλας 5 8

Σάντερλαντ 5 8

Λιόν 5 8

Χόφενχαϊμ 5 7

Λέφσκι Σόφιας 5 7

Ντιναμό Ζάγκρεμπ 5 7

Σάλτσμπουργκ 5 7

Βικτόρια Πλζεν 5 6

Μίλαν 5 6

ΟΦΗ 5 6

Ρεν 5 6

Τορενσέ 5 6

Μαρσέιγ 5 6

Σέλτικ 5 6

Ομόνοια 5 6

Ρεάλ Σοσιεδάδ 5 5

Τσέλιε 5 5

Σπάρτα Πράγας 5 4

Γιαγκελόνια 5 4

Στουρμ Γκρατς 5 4

Θέλτα 5 3

Λίλεστρομ 5 2

Λεχ Πόζναν 5 2

Χαποέλ Μπερ Σεβά 5 1

Αραράτ-Αρμενία 5 0

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