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Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου ο 50χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 24χρονου από τη Βουλγαρία στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας, με τις αστυνομικές αρχές να αναζητούν το κίνητρο του εγκλήματος και να διερευνούν ενδεχόμενη εμπλοκή του ανιψιού του στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, το θύμα έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο στη θωρακική χώρα, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής, ο 50χρονος δεν έχει διευκρινίσει στους αστυνομικούς πόσες φορές πυροβόλησε τον 24χρονο.

Οι αντιφάσεις που κίνησαν τις υποψίες των αστυνομικών

Επί πέντε ημέρες ο κτηνοτρόφος διαβεβαίωνε τόσο τους αστυνομικούς όσο και τους συγγενείς του νεαρού ότι δεν γνώριζε τίποτα σχετικά με την εξαφάνισή του.

Ωστόσο, οι αντικρουόμενες απαντήσεις που έδωσε κατά τη διάρκεια της εξέτασής του από τους αστυνομικούς προκάλεσαν υποψίες, στρέφοντας την προσοχή των ερευνητών στα λεγόμενά του.

Οι αρχές γνώριζαν ότι ο 50χρονος είχε στην κατοχή του δύο όπλα, τα οποία ήταν δηλωμένα στο όνομά του. Κατά την έρευνα, όμως, που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του, στο Περιθώρι, εντοπίστηκε μόνο το ένα από τα δύο όπλα.

Το δεύτερο όπλο και οι αντικρουόμενες καταθέσεις

Ερωτηθείς από τους αστυνομικούς για το πού βρισκόταν το δεύτερο όπλο, ο κτηνοτρόφος ισχυρίστηκε αρχικά ότι το είχε δανείσει σε φίλο του.

Σε μεταγενέστερη κατάθεσή του, ωστόσο, έδωσε διαφορετική εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι το είχε στείλει για συντήρηση.

Οι αντιφάσεις του 50χρονου σχετικά με την τύχη του δεύτερου όπλου αποδείχθηκαν καθοριστικές για την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας.

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