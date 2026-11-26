Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης μιας 15χρονης στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, η οποία έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση. Ο αριθμός των συλληφθέντων έχει ανέλθει πλέον σε δέκα, μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι δύο γονείς της ανήλικης και οκτώ άνδρες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι γονείς της 15χρονης φέρονται να αναλάμβαναν την εξεύρεση ανδρών, οι οποίοι κατέβαλλαν χρηματικά ποσά από 10 έως 15 ευρώ, προκειμένου να συναντήσουν την ανήλικη. Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος και άλλων προσώπων που φέρονται να συνέδραμαν στη μεταφορά της σε κατοικίες.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το κορίτσι αποφάσισε να μιλήσει σε κάτοικο του χωριού για όσα, σύμφωνα με την καταγγελία της, βίωνε μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον. Η έκκλησή της, όπως είχε μεταφερθεί σε προηγούμενες πληροφορίες, ήταν χαρακτηριστική: «Πάρτε με από αυτό το σπίτι». Ακολούθησε καταγγελία στην Αστυνομία και άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Η 15χρονη εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου και φέρεται να περιέγραψε όσα είχε υποστεί. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ανέφερε ότι θυμάται να βιώνει αυτή την κατάσταση από την ηλικία των 12 ετών, ενώ σε αρχικές αναφορές της υπόθεσης γινόταν λόγος για πιθανή έναρξη της εκμετάλλευσης σε ακόμη μικρότερη ηλικία, περίπου από τα οκτώ της χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικής ιστοσελίδας, η μητέρα της 15χρονης φέρεται να ήταν εκείνη που κανόνιζε τις συναντήσεις της ανήλικης με τους ηλικιωμένους άνδρες, ενώ στην υπόθεση φέρεται να είχε ενεργό ρόλο και τρίτο πρόσωπο. Πρόκειται για έναν άνδρα, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τη μεταφορά του κοριτσιού στις κατοικίες των ηλικιωμένων. H 15χρονη φέρεται να υπέδειξε συγκεκριμένα σπίτια στα οποία είχε μεταφερθεί παρά τη θέλησή της, καταγγέλλοντας ότι εκεί άνδρες προχωρούσαν σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.

Οι αστυνομικές Αρχές δεν αποκλείουν την εμπλοκή και άλλων προσώπων, καθώς εκτιμούν ότι η ανήλικη, λόγω και της ηλικίας της, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να θυμηθεί όλους όσοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Οι δέκα συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, έπειτα από την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλοι οι συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ενώ η δικαστική διερεύνηση αναμένεται να αποσαφηνίσει τον βαθμό και τις ευθύνες κάθε εμπλεκόμενου.

Η 15χρονη έχει απομακρυνθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον και παραμένει στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, μέχρι να ληφθούν από τις αρμόδιες Αρχές οι απαραίτητες αποφάσεις για την προστασία και τη μετέπειτα φροντίδα της.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και το ενδεχόμενο εμπλοκής περισσότερων προσώπων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να εκτυλίχθηκε η υπόθεση.

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία στο Νευροκόπι: Εντοπίστηκε το φονικό όπλο – Πώς η αστυνομία έφτασε στα ίχνη του 50χρονου δράστη

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα

Ακρόαση από εισαγγελέα ζητά η 14χρονη έγκυος για να διακόψει την κύηση: «Δεν γίνομαι ένοχη για φόνο», λέει η θετή μητέρα της