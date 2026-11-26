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Τα φώτα ανάβουν, οι πύλες ανοίγουν και η εορταστική χαρά έρχεται να πλημμυρίσει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το κέντρο της πρωτεύουσας, στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής, που φιλοξενείται στο Πεδίον του Άρεως από το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 μέχρι και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027, με ελεύθερη είσοδο για όλους.



O Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς βρέθηκε στο Πεδίον του Άρεως, όπου παραχώρησε συνέντευξη Τύπου για την έναρξη της φετινής διοργάνωσης, που έχει καταστεί πλέον ως ο πιο αναγνωρίσιμος εορταστικός θεσμός της Αττικής και σημείο αναφοράς για μικρούς και μεγάλους.





Το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως θα είναι ανοικτό καθημερινά από το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027, με ελεύθερη είσοδο για όλους, από τις 16.30 έως τις 22.00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί έως τις 22.00.

Την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου στις 19:30 το απόγευμα, ο Περιφερειάρχης Αττικής θα πραγματοποιήσει το άναμμα του μεγάλου δέντρου. Μία ώρα μετά, στις 20:30, στην κεντρική σκηνή του Χωριού θα ανέβει ο Σάκης Ρουβάς, που θα ξεσηκώσει με τις πιο γνωστές επιτυχίες του όλους, όσοι βρεθούν στον χώρο.

Ξεχωριστή θέση στον στολισμό του εμβληματικού πάρκου έχει η πανοραμική ρόδα στην είσοδο του χριστουγεννιάτικου χωριού, που πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας. Πρόκειται για μία κινητή, αποσυναρμολογούμενη εγκατάσταση ψυχαγωγίας, η οποία δεν συνιστά μόνιμο τεχνικό έργο και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα του πάρκου. Η ρόδα κατασκευάστηκε το 2024 από την ολλανδική εταιρεία Lamberink Ferris Wheels, ενώ το συγκεκριμένο μοντέλο έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα σε μεγάλα φεστιβάλ στην Αυστρία και τη Μεγάλη Βρετανία, καθώς και σε αγώνες της Formula 1 στο Βέλγιο.

Η μουσική και οι καλλιτέχνες

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 42 καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα, καθώς και 11 μουσικά αφιερώματα, με επιλογές για κάθε ηλικία και κάθε μουσικό γούστο. Ένα πλούσιο πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους, με ελεύθερη, δωρεάν είσοδο για όλους.



Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το 2027 θα μας κάνει «ποδαρικό» με ένα ξέφρενο πάρτι στην κεντρική σκηνή. Η Ελένη Φουρέιρα επιστρέφει για να γιορτάσει μαζί μας την αλλαγή του χρόνου, όπως έκανε και πέρυσι. Φέτος θα έχει στο πλευρό της τη Ρία Ελληνίδου από τη Θεσσαλονίκη, που ξεκίνησε τη μουσική της διαδρομή με παραδοσιακά και σμυρναίικα τραγούδια πριν περάσει στο σύγχρονο λαϊκό. Την παρουσίαση έχουν αναλάβει ο Θέμης Γεωργαντάς με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.



Στους αγαπημένους καλλιτέχνες περιλαμβάνονται ο Πάνος Μουζουράκης, ο Θοδωρής Μαραντίνης με την παρέα του, ο APON, ο Χρήστος Αδαμόπουλος, η Μάγδα Βαρούχα, ο AKYLAS ο Πέτρος Ιακωβίδης, η Νίνα Μαζάνη, οι Majovoli, ο Πασχάλης, ενώ στο MAD House Party θα βρεθούν οι Junior Papa, KONI, Nick Jojo και LIAK.



Στα θεματικά αφιερώματα, τον Στέλιο Καζαντζίδη θα τιμήσουν ο Δημήτρης Μπάσης, ο Στέλιος Διονυσίου, η Βιολέτα Ίκαρη και ο Βασίλης Κορακάκης. Ο Βασίλης Σκουλάς θα συναντήσει τον Γιώργο Ζερβάκη, τον Παντελή Θαλασσινό και την Ελένη Τορνεσάκη σε μια βραδιά αφιερωμένη στη διαδρομή του. Στίχους του Νίκου Γκάτσου θα ερμηνεύσουν ο Μανώλης Μητσιάς και η Αλεξάνδρα Γκράβας και στις μελωδίες του Θάνου Μικρούτσικου θα μας ταξιδέψουν η Τάνια Τσανακλίδου, η Ρίτα Αντωνοπούλου ο Κώστας Θωμαΐδης.





Τα ωραιότερα λαϊκά τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου θα τραγουδήσουν ο Παντελής Θαλασσινός και η Βίκυ Καρατζόγλου, σε καλλιτεχνική επιμέλεια Μανόλη Ανδρουλιδάκη. Θα ακουστούν κάλαντα από την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και τη Μάρθα Φριντζήλα, ενώ τραγούδια του αξέχαστου Δημήτρη Μητροπάνου θα ερμηνεύσουν η Γιώτα Νέγκα, ο Μπάμπης Στόκας και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τα θεματικά αφιερώματα περιλαμβάνουν επιστροφή στα «Καλύτερά μας χρόνια» της δεκαετίας του ’60, το έργο του αξεπέραστου Μίκη Θεοδωράκη μέσα από την ερμηνεία του Δημήτρη Μπάση και της Κλαυδίας. Θα ακολουθήσουμε, επίσης, την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, τον Μπάμπη Τσέρτο και την Ασπασία Στρατηγού στη διαδρομή του ρεμπέτικου «Από τη Σμύρνη στον Πειραιά» και θα απολαύσουμε τα «Φώτα της γιορτής», το αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου με τον Θοδωρή Βουτσικάκη, τη Δήμητρα Σελεμίδου και την ίδια τη στιχουργό on stage.



Το φετινό χωριό θα κλείσει τις πύλες του την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027, με μια μεγάλη συναυλία της Πέγκυ Ζήνα, ανανεώνοντας το ραντεβού του για τα επόμενα Χριστούγεννα.

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