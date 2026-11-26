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Ο γραμματέας Οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπουλέκος κατήγγειλε κατά τη σημερινή ενημέρωση των συντακτών που καλύπτουν το ρεπορτάζ του κόμματος ότι η ΕΛΑΣ κάνει χρήση του μητρώου μελών του ΣΥΡΙΖΑ.

Το στέλεχος της Κουμουνδούρου ανέφερε πως τις τελευταίες μέρες έχει λάβει πάνω από 170 καταγγελίες από μέλη του κόμματος που δραστηριοποιούνται στις οργανώσεις της Βόρειας Αθήνας, σύμφωνα με τις οποίες γίνεται παράνομη χρήση των προσωπικών δεδομένων τους (έλαβαν sms που τους καλούσαν σε εκδήλωση της ΕΛΑΣ). Με άλλα λόγια, ο Γραμματέας του Οργανωτικού Γραφείου κατήγγειλε πως η ΕΛΑΣ έχει στην κατοχή της και χρησιμοποιεί το αρχείο μελών του ΣΥΡΙΖΑ.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά, από ποιόν, πότε και με ποιο τρόπο έγινε η εξαγωγή του αρχείου» ανέφερε ο κ. Μπουλέκος φωτογραφίζοντας την προκάτοχό του στο οργανωτικό Γραφείο Ελένη Συμεωνίδου. Ανέφερε ακόμη πως αν συνεχιστεί η χρήση του μητρώου από πρόσωπα και φορείς που δεν έχουν σχέση με το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα αναγκαστεί να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να περιφρουρήσει τα προσωπικά δεδομένα των μελών του.

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