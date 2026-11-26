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Καλημέρα σας

Σαν να έχει χαθεί η μπάλα τις τελευταίες ημέρες στα πολιτικά μας πράγματα. Θα είναι, από άποψη… πολιτικής οξύτητας, σαν να είμαστε λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες, αλλά δεν θα είμαστε, που θα έλεγε κι ο… προφήτης.

Η τοξικότητα χτυπάει κόκκινο, οι συγκρούσεις έχουν αρχίσει να είναι τυφλές, οι επιθέσεις απροσδόκητες, οι εμφύλιοι ασυγκράτητοι και τα… «οικογενειακά» –με την πολύ ευρεία έννοια, ακόμα και την… εκδοτική– μαχαιρώματα δίνουν και παίρνουν.

Από την υπόθεση Λιάκου, που δεν μαζεύεται με τίποτα, φτάσαμε στις δουλειές του Χατζηγιαννάκη. Κι από την κόντρα κυβέρνησης – αντιπολίτευσης προέκυψε και το αδυσώπητο μέτωπο ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Κι έπειτα από τις γαλάζιες εσωκομματικές υπονομεύσεις –που σχετίζονται και με την υπόθεση Λιάκου– έχουμε και τις καντρίλιες μεταξύ της κυβέρνησης και φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης.

Οργουελικά πράγματα και ακόμα είμαστε μακριά από τις εκλογές.

Η αγωνία Τσίπρα για την επαρχία

Αγωνία για τις επιδόσεις της ΕΛΑΣ στην επαρχία έχει ο Αλέξης Τσίπρας και γι’ αυτό ξεκίνησε περιοδείες σε δύσκολες περιοχές, όπως η Δυτική Μακεδονία. Γενικά η Μακεδονία υποψιάζομαι ότι δεν θα συμπεριφερθεί καλά στον πρώην πρωθυπουργό.

Αντιθέτως, καλά είναι τα νέα από άλλες περιοχές, όπως η Ήπειρος. Το γκάλοπ της Real Polls στην περιφέρεια αυτή αιφνιδίασε πολλούς, καθώς κατέγραψε ψηλά την ΕΛΑΣ (κοντά στο 20%), μόλις 3 μονάδες πίσω από την ασθμαίνουσα ΝΔ – και με το ΠΑΣΟΚ να περιορίζεται στο 11%.

Η ΕΛΑΣ, που λέτε, περιμένει να πάει καλά στη Δυτική Ελλάδα και τη Θεσσαλία, αναλογικά αρκετά καλά και στην Κρήτη, ενώ έχει ανησυχία για την Πελοπόννησο και φόβο για τα Ιόνια – για τη Μακεδονία σάς τα είπαμε.

Προς την ΕΛΑΣ και η Κοντοτόλη

Παρεμπιπτόντως, μαθαίνω ότι κοντά στην ΕΛΑΣ είναι πλέον και στελέχη όπως ο Γιάννης Ραγκούσης και η Μαρίνα Κοντοτόλη. Μάλιστα, στα Τρίκαλα η μάχη του σταυρού ανάμεσα στη βουλευτή και τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου Μπαλατσούκα αναμένεται σκληρή και άκρως ενδιαφέρουσα.

Με πρώτο χαμένο, βέβαια, τον… Άρη Μερεντίτη του ΠΑΣΟΚ, καθώς η υπεροχή της ΕΛΑΣ στην περιοχή έναντι του Κινήματος –ειδικά εάν συμπορευτεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα η Κοντοτόλη– θα είναι ξεκάθαρη.

Ανατροπές στη Θεσσαλονίκη (και) με Βελόπουλο

Στα αστικά κέντρα η ΕΛΑΣ δείχνει καθαρά δεύτερη και δεν ανησυχεί καθόλου για άνοδο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο παραμένει σε χαμηλές πτήσεις και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Μαθαίνω, δε, ότι στην πόλη του Θερμαϊκού το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει σοβαρά να μην είναι καν τρίτο, καθότι μετά την υποχώρηση της Μαρίας Καρυστιανού, ο Κυριάκος Βελόπουλος μαζεύει δυνάμεις και επανέρχεται. Και χωρίς περιστροφές θα έλεγα ότι είναι φαβορί για την τρίτη θέση έναντι του ΠΑΣΟΚ.

Οι μεταγραφές του Κινήματος δεν… βγαίνουν κι αν δεν είχε κάποια σοβαρά στελέχη (όπως τον Αργύρη Αργυριάδη) για να κρατήσουν τον παραδοσιακό του κόσμο, τότε η ζημιά θα ήταν μεγαλύτερη.

Η απειλή Σαμαρά για το ΠΑΣΟΚ και η υπόθεση Αρβανιτίδη

Χειρότερα είναι τα πράγματα για το ΠΑΣΟΚ στη Β’ Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, για όσους δεν γνωρίζουν πράγματα και πρόσωπα, ήταν σοκ η πρόθεση του Γιώργου Αρβανιτίδη να κινηθεί προς τον Αντώνη Σαμαρά και, εφόσον γίνει το κόμμα, να είναι υποψήφιος με τον πρώην πρωθυπουργό.

Για όσους παρακολουθούν τις εξελίξεις, όμως, η κίνηση του Αρβανιτίδη μόνο απρόσμενη και άλογη δεν ήταν. Βλέπετε, έχει δεχθεί μεγάλη εσωκομματική υπονόμευση, αποκορύφωμα της οποίας ήταν ο αποκλεισμός του από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ προ μηνών, παρότι Λαλιώτης και Σκανδαλίδης είχαν καταβάλει επίμονες προσπάθειες να γεφυρωθεί το χάσμα που είχε προκληθεί στις βουλευτικές εκλογές του 2023.

Κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ δεν τον ήθελαν, καθότι έχουν άλλα σχέδια και προτεραιότητες σε πρόσωπα στη Β’ Θεσσαλονίκης. Και κάπως έτσι θα τον βρουν απέναντί τους – είναι πιο πιθανό να βγάλει έδρα ο Σαμαράς εκεί, παρά το ΠΑΣΟΚ.

Το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ με τον Σαμαρά δεν φαίνεται ακόμα, αλλά (θα) είναι πολύ μεγάλο. Ο πρόεδρος Αντώνης μπορεί να δώσει σε πολλούς Πασόκους αυτό που δεν μπορεί να δώσει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ: Την ήττα του Μητσοτάκη. Πιο καθαρά δεν χρειάζεται να το πω, το πώς νιώθουν πολλοί στον χώρο του ΠΑΣΟΚ.

AKTOR: Μια ευκαιρία να τελειώσουν τα λόγια

Χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια, να αλλάξουν σχεδιασμοί, να γίνουν ατελείωτες συζητήσεις και να διατυπωθούν ουκ ολίγες υποσχέσεις για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Η ανάδειξη, όμως, του ομίλου AKTOR ως προσωρινού αναδόχου του έργου, προϋπολογισμού 204 εκατ. ευρώ, δημιουργεί βάσιμες προσδοκίες ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα εξελιχθούν διαφορετικά.

Η Θεσσαλονίκη έχει ακούσει πολλά και έχει δει πολύ λιγότερα σε επίπεδο μεγάλων έργων υποδομής. Η δημιουργία ενός σύγχρονου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου, σε συνδυασμό με ένα μητροπολιτικό πάρκο, μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα της πόλης.

Και ίσως, επιτέλους, η επιθυμία πολλών από τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης να αποκτήσει η πόλη ένα εκθεσιακό κέντρο αντάξιο των δυνατοτήτων της να γίνει πραγματικότητα.

Το ζητούμενο πλέον είναι να μπουν τα μηχανήματα στο εργοτάξιο. Από μακέτες, άλλωστε, η Θεσσαλονίκη έχει χορτάσει.

Motor Oil: Τα κέρδη του σήμερα, οι επενδύσεις του αύριο

Εντυπωσιακά είναι τα μεγέθη που ανακοίνωσε η Motor Oil για το εννεάμηνο, αλλά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα σχεδιάζει για την επόμενη ημέρα.

Με καθαρά κέρδη 1,39 δισ. ευρώ, σημαντική μείωση του δανεισμού και ισχυρή ρευστότητα, ο όμιλος Βαρδινογιάννη δεν δείχνει καμία διάθεση να επαναπαυθεί στις δάφνες του.

Αντιθέτως, δρομολογεί επενδύσεις άνω των 2,5 δισ. ευρώ έως το 2030, τις οποίες σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου από τις δικές του λειτουργικές ταμειακές ροές.

Και αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη είδηση πίσω από τους εντυπωσιακούς αριθμούς. Σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή αγορά χαρακτηρίζεται από μεγάλες ανατροπές και αβεβαιότητες, η Motor Oil ενισχύει την παραδοσιακή της δραστηριότητα, επεκτείνεται σε νέους τομείς και επιβραβεύει τους μετόχους της.

Άλλωστε, η πραγματική δύναμη ενός επιχειρηματικού ομίλου δεν μετριέται μόνο από το πόσα κερδίζει, αλλά και από το πώς αξιοποιεί τα κέρδη του.

Επιθετικά κινείται η Alter Ego Media με ΑΜΚ 40 εκατ. ευρώ

Επιθετικά κινείται η Alter Ego Media, που χθες ανακοίνωσε την πρόθεσή της να δρομολογήσει αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με στόχο την άντληση ποσού της τάξεως των 40 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες media στην Ελλάδα, που κλείνει σχεδόν 22 μήνες παρουσίας στο χρηματιστήριο (μπήκε στις 27/1/2025) και είναι από τις λίγες νεοεισερχόμενες εταιρείες της ελληνικής κεφαλαιαγοράς που κινείται πάνω από την τιμή εισαγωγής (6,25 ευρώ σήμερα, έναντι 4 ευρώ).

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του επενδυτικού σχεδιασμού της εταιρείας, περιλαμβανομένης ιδίως της χρηματοδότησης εξαγορών ή απόκτησης συμμετοχών, της επένδυσης σε παραγωγές οπτικοακουστικού περιεχομένου και της απόκτησης δικαιωμάτων και στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας (IP rights), καθώς και της ανάπτυξης, επέκτασης και αναβάθμισης των υποδομών και των υπηρεσιών του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων σε τεχνολογία, εγκαταστάσεις, χώρους πολιτισμού, θεαμάτων και ψυχαγωγίας.

Η μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 8,5 μηνών χθες για το χρηματιστήριο

Τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 8,5 μηνών στο Euronext Athens σηματοδοτεί το χθεσινό -2,77% του Γενικού Δείκτη, με την αμέσως μεγαλύτερη υποχώρηση να έχει σημειωθεί στις 3/3/2026 (-5,75%).

Ο Γενικός Δείκτης έπεσε σε νέα χαμηλά τεσσάρων μηνών, καθώς το αμέσως χαμηλότερο κλείσιμο είχε σημειωθεί στις 20 Ιουλίου 2026, στις 2.449,91 μονάδες.

Επίσης, τα επίπεδα των 2.454 μονάδων, στα οποία βρέθηκε χθες ο Γενικός Δείκτης, είναι κατά 10,5% χαμηλότερα από το ανώτερο σημείο των τελευταίων 17 χρόνων (2.745,54 μονάδες), στο οποίο είχε βρεθεί πριν από περίπου δύο μήνες και συγκεκριμένα στις 30 Σεπτεμβρίου.

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