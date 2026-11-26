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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο Άντι Τέιλορ, ο κιθαρίστας που συνέδεσε το όνομά του με την πορεία και τις μεγάλες επιτυχίες των Duran Duran, μετά από χρόνια μάχη με τον καρκίνο του προστάτη.

Την απώλειά του ανακοίνωσαν τα μέλη του συγκροτήματος, αποκαλύπτοντας ότι έδωσε «μια μακρά και γενναία μάχη με τον καρκίνο του προστάτη» και «έφυγε ήρεμα από τη ζωή στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου».

Andy Taylor, the founding guitarist in Duran Duran who co-wrote several of the group’s most beloved songs, died Monday after a long battle with stage 4 metastatic prostate cancer. He was 65.



🔗 https://t.co/IVGKDD5R4m pic.twitter.com/XrSkdmr61Q — Rolling Stone (@RollingStone) November 25, 2026

Ο Τέιλορ υπήρξε συνδημιουργός ορισμένων από τα πιο γνωστά τραγούδια του συγκροτήματος, όπως τα «Save a Prayer», «Rio» και «Girls on Film». Στην επαγγελματική του διαδρομή συνεργάστηκε με καταξιωμένους καλλιτέχνες, ανάμεσά τους ο Ρόμπερτ Πάλμερ, ο Ροντ Στιούαρτ και η Μπελίντα Καρλάιλ.

Η σύζυγός του, Τρέισι, τον αποχαιρέτησε γράφοντας, μεταξύ άλλων, ότι «ήταν ο βράχος της οικογένειάς μας», ενώ πρόσθεσε ότι «θα μας λείπει κάθε μέρα».

Tracey Taylor has released a statement paying tribute to her late husband, Duran Duran guitarist Andy Taylor.



"Andy faced the last few years with so much courage and determination. He never gave up, fighting until the very end, never losing his love of life. The kindness and… https://t.co/uPUrEjwb8i pic.twitter.com/fBwMqLlj3G November 25, 2026

Το συγκινητικό μήνυμα των Duran Duran για τον πρώην συνεργάτη τους

Οι Σάιμον Λε Μπον, Νικ Ρόουντς, Τζον Τέιλορ και Ρότζερ Τέιλορ εξέφρασαν τη θλίψη τους για τον θάνατο του μουσικού και επί χρόνια συνεργάτη τους, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συνεισφορά του στον ήχο και τη διεθνή διαδρομή των Duran Duran.

«Ο Άντι ήταν εκεί από την αρχή της ιστορίας μας. Από τη στιγμή που έφτασε στο Μπέρμιγχαμ από τη βορειοανατολική Αγγλία, με μια κιθάρα και μια ακλόνητη πίστη σε αυτό που μπορούσαμε να γίνουμε, έφερε στη μουσική μας μια ανεξίτηλη φλόγα και δυναμισμό.

Το παίξιμό του έδωσε ώθηση στα τραγούδια που μας ταξίδεψαν σε ολόκληρο τον κόσμο και, με το ιδιαίτερο, καυστικό χιούμορ του, που συναγωνιζόταν μόνο η υπέροχα ασυναισθηματική και πρακτική του στάση απέναντι στη ζωή, μας κράτησε προσγειωμένους και χάρισε στο συγκρότημα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του όλα εκείνα τα ξεχωριστά χρόνια που ακολούθησαν.

Οι σκέψεις μας είναι με τη σύζυγό του, Τρέισι, τα παιδιά του, Τζορτζίνα, Ιζαμπέλα, Μπέθανι και Άντριου, και τον εγγονό του, Άλμπι. Όλοι τον αγαπούσαν βαθιά και ζητάμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένα από τα τρία μέλη των Duran Duran με το επώνυμο Τέιλορ – Άντι, Τζον και Ρότζερ – δεν είχε συγγενική σχέση με τα άλλα δύο, παρά το κοινό επώνυμό τους.

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