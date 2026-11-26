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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο Άντι Τέιλορ, ο κιθαρίστας που συνέδεσε το όνομά του με την πορεία και τις μεγάλες επιτυχίες των Duran Duran, μετά από χρόνια μάχη με τον καρκίνο του προστάτη.
Την απώλειά του ανακοίνωσαν τα μέλη του συγκροτήματος, αποκαλύπτοντας ότι έδωσε «μια μακρά και γενναία μάχη με τον καρκίνο του προστάτη» και «έφυγε ήρεμα από τη ζωή στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου».
Ο Τέιλορ υπήρξε συνδημιουργός ορισμένων από τα πιο γνωστά τραγούδια του συγκροτήματος, όπως τα «Save a Prayer», «Rio» και «Girls on Film». Στην επαγγελματική του διαδρομή συνεργάστηκε με καταξιωμένους καλλιτέχνες, ανάμεσά τους ο Ρόμπερτ Πάλμερ, ο Ροντ Στιούαρτ και η Μπελίντα Καρλάιλ.
Η σύζυγός του, Τρέισι, τον αποχαιρέτησε γράφοντας, μεταξύ άλλων, ότι «ήταν ο βράχος της οικογένειάς μας», ενώ πρόσθεσε ότι «θα μας λείπει κάθε μέρα».
Οι Σάιμον Λε Μπον, Νικ Ρόουντς, Τζον Τέιλορ και Ρότζερ Τέιλορ εξέφρασαν τη θλίψη τους για τον θάνατο του μουσικού και επί χρόνια συνεργάτη τους, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συνεισφορά του στον ήχο και τη διεθνή διαδρομή των Duran Duran.
«Ο Άντι ήταν εκεί από την αρχή της ιστορίας μας. Από τη στιγμή που έφτασε στο Μπέρμιγχαμ από τη βορειοανατολική Αγγλία, με μια κιθάρα και μια ακλόνητη πίστη σε αυτό που μπορούσαμε να γίνουμε, έφερε στη μουσική μας μια ανεξίτηλη φλόγα και δυναμισμό.
Το παίξιμό του έδωσε ώθηση στα τραγούδια που μας ταξίδεψαν σε ολόκληρο τον κόσμο και, με το ιδιαίτερο, καυστικό χιούμορ του, που συναγωνιζόταν μόνο η υπέροχα ασυναισθηματική και πρακτική του στάση απέναντι στη ζωή, μας κράτησε προσγειωμένους και χάρισε στο συγκρότημα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του όλα εκείνα τα ξεχωριστά χρόνια που ακολούθησαν.
Οι σκέψεις μας είναι με τη σύζυγό του, Τρέισι, τα παιδιά του, Τζορτζίνα, Ιζαμπέλα, Μπέθανι και Άντριου, και τον εγγονό του, Άλμπι. Όλοι τον αγαπούσαν βαθιά και ζητάμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένα από τα τρία μέλη των Duran Duran με το επώνυμο Τέιλορ – Άντι, Τζον και Ρότζερ – δεν είχε συγγενική σχέση με τα άλλα δύο, παρά το κοινό επώνυμό τους.
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