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Ο Κόλιν Φάρελ, σε μια σπάνια εξομολόγηση, μιλά ανοιχτά για τη στιγμή που άλλαξε τη ζωή του και τον οδήγησε στην αποχή από το αλκοόλ, καθώς και για το πρόσωπο που τον βοήθησε να γίνει μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του: τον γιο του, Τζέιμς.

Αν και ο 50χρονος Ιρλανδός ηθοποιός είναι γνωστό ότι κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στο νέο ντοκιμαντέρ «The Slightest Touch» μιλά με ειλικρίνεια για τις παλαιότερες μάχες του με τον εθισμό, την απόφασή του να σταματήσει το αλκοόλ και το πώς η πατρότητα τού έδωσε μια νέα οπτική για τη ζωή.

Colin Farrell Reflects on His Sobriety Journey and How His Son Changed His Life: ‘I Made James My Higher Power’ https://t.co/7yhuXr12Pd — People (@people) November 25, 2026

Το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει επίσης τη φιλία του με την Έμα Φόγκαρτι, μια 42χρονη Ιρλανδή ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η οποία πάσχει από τη σπάνια δερματική πάθηση «πομφολυγώδης επιδερμόλυση» (EB), καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο Φάρελ τη βοήθησε να τρέξει στον Μαραθώνιο του Δουβλίνου το 2024.

«Ήταν μετά το “Miami Vice” και μπήκα σε ένα αεροπλάνο. Τρεις μέρες αργότερα, ξύπνησα σε κέντρο απεξάρτησης», αναφέρει στην ταινία ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός (για την ταινία «Τα Πνεύματα του Ινισέριν»), απαντώντας σε ερώτηση για το πότε σταμάτησε να πίνει.

«Άρχισα να πίνω στα 13 ή στα 14 μου»

Ο Φάρελ εξηγεί ότι η σχέση του με το αλκοόλ ξεκίνησε όταν ήταν ακόμη στην εφηβεία. Εκείνη την εποχή, το ποτό τον βοηθούσε να νιώθει πιο άνετα με τους άλλους και του έδινε την αυτοπεποίθηση που ένιωθε ότι του έλειπε.

«Όταν άρχισα να πίνω, στα 13 ή 14 μου, διαπίστωσα ότι έβγαινα από το καβούκι μου και μπορούσα να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους», λέει ο Φάρελ. «Ήμουν και πιο θορυβώδης. Δεν ξέρω αν ήμουν όντως πιο αστείος, αλλά ένιωθα ότι ήμουν. Πηγαίναμε στην τοπική παμπ στο Κασλνοκ. Εγώ και οι φίλοι μου πίναμε τέσσερις-πέντε μπύρες ένα βράδυ Τρίτης».

Και συνεχίζει: «Όταν όμως γυρνούσα σπίτι, άνοιγα ένα μπουκάλι Jack Daniels και κάπνιζα λίγο χασίς, χάνοντας τελείως τον έλεγχο. Αν κοιτάξω πίσω σε εκείνη τη φάση, αναρωτιέμαι: “Περνούσα άραγε καλά;” ή “Μήπως αυτό δεν ήταν καθόλου διασκεδαστικό;”. Ήταν, ωστόσο, η έκφραση κάτι άλλου. Ήταν η έκφραση μιας ανάγκης».

Επισημαίνει ότι ο εθισμός του δεν περιοριζόταν μόνο στο αλκοόλ, περιγράφοντας χρόνια κατάχρησης ουσιών και τα συναισθήματα που δυσκολευόταν να διαχειριστεί ως παιδί. «Και μετά ακολούθησαν χρόνια κατάχρησης κάθε είδους ναρκωτικού που μπορείς να φανταστείς. Αλλά νομίζω πως το θέμα ήταν απλώς ότι ήμουν ένα ευαίσθητο παιδί», λέει. «Ήμουν απλώς ένα ευαίσθητο παιδί. Βίωνα τα συναισθήματα πολύ βαθιά και δεν είχα πού να απευθυνθώ για να προσπαθήσω να καταλάβω ή να βάλω σε ένα πλαίσιο το τι σήμαιναν αυτά τα συναισθήματα».

Κοιτάζοντας πίσω τη διαδρομή που έχει διανύσει, ο Φάρελ νιώθει ευγνωμοσύνη που του δόθηκε η ευκαιρία να αλλάξει πορεία στη ζωή του. «Είμαι ευγνώμων που είμαι ζωντανός», λέει.

Όταν η σκηνοθέτις Ρέιτσελ Φλάιτ τον ρωτά αν πίστεψε ποτέ ότι θα πεθάνει, ο Φάρελ δεν διστάζει. «Ναι», απαντά.

Πώς η πατρότητα τον έκανε να επαναξιολογήσει τη ζωή του

Ένα καθοριστικό σημείο στην πορεία του προς τη νηφαλιότητα ήρθε μέσα από τη σχέση του με τον πρωτότοκο γιο του, τον Τζέιμς, τον οποίο απέκτησε με την πρώην σύντροφό του, Κιμ Μπορντενέιβ. Ο Τζέιμς γεννήθηκε το 2003 και πάσχει από το σύνδρομο Angelman, μια σπάνια νευρογενετική διαταραχή που επηρεάζει το νευρικό σύστημα.

Ο Φάρελ έχει μιλήσει για τη σημασία του να είναι παρών για τον γιο του και για το πώς η πατρότητα τον βοήθησε να επαναξιολογήσει τη ζωή του. Σταμάτησε τη χρήση ουσιών όταν ο Τζέιμς ήταν δυόμισι ετών, και στην ταινία συγκινείται καθώς εξηγεί τον ρόλο που έπαιξε ο γιος του στην ανάρρωσή του.

«Καθάρισα από τις ουσίες όταν ο Τζέιμς ήταν δυόμισι ετών. Έτσι, έκανα τον Τζέιμς την “ανώτερη δύναμή” μου. Ήξερα ότι είχα έναν…», λέει ο Φάρελ, ενώ τα μάτια του βουρκώνουν μπροστά στην κάμερα. «Ήξερα ότι είχα έναν γιο, που ήταν 2 ετών».

Ο Φάρελ μιλά επίσης ανοιχτά για το πώς άλλαξε η αντίληψή του για την πατρότητα κατά τη διάρκεια της παραμονής του σε κέντρο αποκατάστασης. Αρχικά, πίστευε ότι το μόνο που χρειαζόταν ο μικρός γιος του ήταν ένας φίλος, αλλά σύντομα συνειδητοποίησε ότι το να είσαι γονιός απαιτεί μια πολύ πιο ουσιαστική και ενεργή παρουσία.

«Θυμάμαι, όταν γεννήθηκε ο Τζέιμς, σκέφτηκα: “Θα γίνω απλώς φίλος του”. Λες και ένα παιδί 6 μηνών —διάολε— το μόνο που χρειάζεται είναι ένας φίλος. Όχι», λέει ο ίδιος.

«Ο Τζέιμς έγινε ο μικρός φύλακάς μου»

«Έτσι, εγωιστικά, τον έκανα να λειτουργεί ως φύλακάς μου», λέει ο Φάρελ. «Ως τον μικρό μου φύλακα, που ποτέ δεν ζήτησε να αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Είχα φωτογραφίες του μαζί μου. Τον σκεφτόμουν συνέχεια, φυσικά, όσο ήμουν στο κέντρο αποκατάστασης. Εκείνοι με μεγάλωσαν, πραγματικά. Και οι δύο γιοι μου». [Ο Φάρελ έχει αποκτήσει τον μικρότερο γιο του, τον 17χρονο Χένρι, με την ηθοποιό Αλίτσια Μπαχλέντα-Κουρούς.]

«Ο Τζέιμς και ο Χένρι με βοήθησαν να ωριμάσω με τους πιο εκπληκτικούς τρόπους, χωρίς να μου το ζητήσουν ποτέ», συνεχίζει. «Ξέρετε, απλώς και μόνο με την ύπαρξή τους και την τιμή που έχω να είμαι πατέρας και των δύο».

Το «The Slightest Touch» είναι διαθέσιμο για προβολή από τις 25 Νοεμβρίου στο HBO Max.

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