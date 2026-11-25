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Λιγότεροι νέοι Βρετανοί κάνουν σεξ, αλλά περισσότεροι στέλνουν ή λαμβάνουν σεξουαλικές εικόνες και καταναλώνουν πορνογραφία, σύμφωνα με έρευνα που έδωσε χθες το βράδυ στη δημοσιότητα το επιστημονικό περιοδικό The Lancet.

Αυτή η τέταρτη έκδοση της εθνικής έρευνας για τη σεξουαλική συμπεριφορά των Βρετανών (Natsal), η οποία διεξάγεται περιοδικά από το 1990, βασίζεται σε απαντήσεις 6.719 ατόμων ηλικίας 16 έως 59 ετών. Μεταξύ των ατόμων ηλικίας 16 έως 24 ετών, ένας στους τρεις είπε ότι δεν έχει κάνει ποτέ σεξ, σε σύγκριση με έναν στους πέντε το 2010, σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία σημειώνει ότι αυτή η τάση έχει παρατηρηθεί και σε άλλες βιομηχανικές χώρες.

Σεξ δύο φορές τον μήνα

Συνολικά, η συχνότητα των σεξουαλικών επαφών έχει μειωθεί μεταξύ των ατόμων κάτω των 45 ετών: δύο φορές το μήνα, σε σύγκριση με τέσσερις φορές το μήνα το 1990. Η έρευνα, που διεξήχθη μεταξύ 2022 και 2024, εξετάζει για πρώτη φορά τη διαδικτυακή σεξουαλική συμπεριφορά.

Περισσότεροι sexting, περισσότερο πορνό

Σχεδόν οι μισοί από τους νέους ηλικίας 16 έως 24 ετών λένε ότι έχουν στείλει ή λάβει σεξουαλικές εικόνες στα τηλέφωνά τους τους τελευταίους δώδεκα μήνες (47% των νέων γυναικών, 43% των νέων ανδρών), μια πρακτική λιγότερο συχνή στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Η κατανάλωση πορνογραφίας είναι ευρέως διαδεδομένη μεταξύ των ατόμων κάτω των 35 ετών: αυτό αφορά περίπου μία στις δύο νέες γυναίκες και σχεδόν εννέα στους δέκα νέους άνδρες.

Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, το 37% των γυναικών και το 81% των ανδρών λένε ότι έχουν δει πορνογραφικό υλικό τους τελευταίους δώδεκα μήνες.Η μελέτη σημειώνει επίσης «αυξημένη ποικιλομορφία στο φύλο των συντρόφων» σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Οι λόγοι

Σύμφωνα με αυτήν την έρευνα, οι λόγοι για τη μείωση της σεξουαλικής δραστηριότητας μεταξύ των νέων «δεν έχουν ακόμη κατανοηθεί πλήρως». «Αυτές οι εξελίξεις συμπίπτουν με άλλες σημαντικές αλλαγές μεταξύ των νέων, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των ψυχικών διαταραχών, της μείωσης της κατανάλωσης αλκοόλ (…) και του ολοένα και πιο ψηφιακού τρόπου ζωής», σημειώνουν οι συγγραφείς, υποδηλώνοντας ότι «η πανδημία Covid-19 μπορεί να ενίσχυσε αυτές τις τάσεις και να έχει επηρεάσει άμεσα τη σεξουαλική συμπεριφορά μειώνοντας τις ευκαιρίες για σεξουαλικές επαφές πρόσωπο με πρόσωπο και αυξάνοντας τη διαδικτυακή σεξουαλική δραστηριότητα».

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