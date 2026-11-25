Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν έχουν εντοπίσει στοιχεία που να δείχνουν ότι η Κίνα έδωσε εντολή στην Άλις Χουάνγκ να συνάψει ερωτική σχέση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με σκοπό να τον κατασκοπεύσει. Αυτό ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι σε απόρρητη ενημέρωση προς μέλη του Κογκρέσου την Τρίτη, 24/11, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Όπως μεταφέρει η εφημερίδα, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν καταλήξει ότι οι δύο διατηρούσαν ερωτική σχέση, χωρίς να έχουν εντοπίσει ενδείξεις για κάποιον άλλο σκοπό πίσω από αυτήν. Η εκτίμηση αυτή, πάντως, δεν θεωρείται οριστική, καθώς πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση επισημαίνουν ότι ενδεχόμενα νέα στοιχεία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαφορετικά συμπεράσματα.

Οι επαφές με τις κινεζικές υπηρεσίες και ο ρόλος του συζύγου της Άλις Χουάνγκ

Στην ενημέρωση του Κογκρέσου αποκαλύφθηκε επίσης ότι το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας (MSS), η βασική υπηρεσία πληροφοριών της χώρας, είχε προσεγγίσει την Άλις Χουάνγκ, ζητώντας της να παρέχει πληροφορίες, όπως προβλέπει η κινεζική νομοθεσία.

Η Άλις Χουάνγκ διατηρούσε επικοινωνία με την κινεζική υπηρεσία πληροφοριών και κατά το διάστημα της σχέσης της με τον επικεφαλής της Nvidia. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση της απόρρητης ενημέρωσης, οι αμερικανικές Αρχές δεν διαθέτουν ενδείξεις ότι εκείνη διαβίβασε πληροφορίες σημαντικής αξίας.

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάστηκε και η σχέση της με τον Κανγκ Γουέι, ο οποίος φέρεται να είναι σύζυγός της. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Κανγκ συνεργαζόταν με το κινεζικό υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας και είχε τακτική επικοινωνία με την υπηρεσία. Άτομα από το περιβάλλον των δύο έχουν επιβεβαιώσει στη Wall Street Journal ότι ο Κανγκ και η Άλις είναι παντρεμένοι.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, Μάρκο Ρούμπιο, είχε αναλάβει την άνοιξη την εποπτεία της σύνταξης απόρρητου υπομνήματος για τη σχέση της Άλις Χουάνγκ με τον Τζένσεν Χουάνγκ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ενημερωθεί τουλάχιστον δύο φορές για τις ανησυχίες που είχαν διατυπωθεί γύρω από την υπόθεση. Παρά τις σχετικές επιφυλάξεις, συνέχισε να συνεργάζεται στενά με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, ο οποίος έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της αμερικανικής κυβερνητικής πολιτικής για την τεχνητή νοημοσύνη.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ υποδέχεται τον Ρούτε στο Μαρ α Λάγκο – Το παρασκήνιο της συνάντησης

Εκλογικός πυρετός στην Ευρώπη με την ακροδεξιά προ των πυλών σε τέσσερις μεγάλες χώρες

Η ΕΕ αμφισβητεί τη νομιμότητα των νέων δασμών του Τραμπ













