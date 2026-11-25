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Περισσότεροι από τους μισούς ψηφοφόρους της ΕΕ θα προσέλθουν στις κάλπες μέσα στους επόμενους 12 μήνες, με τα ακροδεξιά κόμματα να στοχεύουν σε σημαντική ενίσχυση των ποσοστών τους. Ο πολιτικός χάρτης αλλάζει και οι εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσουν βαθιά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρώπη εισέρχεται σε έναν εκλογικό «υπερκύκλο», καθώς μέσα στον επόμενο χρόνο θα πραγματοποιηθούν εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις με ενδεχομένως καθοριστικές συνέπειες για την πορεία της ηπείρου. Στο επίκεντρο βρίσκονται τέσσερις από τις πέντε μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ, όπου οι πολιτικές ισορροπίες είναι ιδιαίτερα εύθραυστες.

Στην Ισπανία, τη Γαλλία και την Πολωνία, οι επερχόμενες εκλογές ενδέχεται να ανοίξουν τον δρόμο για την είσοδο της ακροδεξιάς στην κυβέρνηση. Στην Ιταλία, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εμφανίζεται πιθανό να διατηρήσει την εξουσία, ωστόσο δέχεται πιέσεις από έναν πολιτικό σχηματισμό που κινείται ακόμη πιο δεξιά.

Όπως επισημαίνει σε εκτενή ανάλυσή του ο Guardian, αν και ελάχιστα από τα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης επιδιώκουν πλέον την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την Ένωση ως ένα συγκεντρωτικό, «από τα πάνω» εγχείρημα που περιορίζει την εθνική κυριαρχία. Στόχος τους είναι να μετασχηματίσουν την ΕΕ σε μια πολύ πιο χαλαρή ένωση κρατών, με ενισχυμένες εθνικές αρμοδιότητες.

Τα γραφήματα της ανάλυσης αποτυπώνουν τη θέση των σημαντικότερων πολιτικών κομμάτων κάθε χώρας σε δύο ιδεολογικούς άξονες: την οικονομική αριστερά και δεξιά, καθώς και τον άξονα ελευθεριακών και αυταρχικών αντιλήψεων. Τα στοιχεία προέρχονται από την ερευνητική βάση Chapel Hill Expert Survey, ενώ οι μέσοι όροι των δημοσκοπήσεων καταγράφουν την εξέλιξη των πολιτικών συσχετισμών.

Ισπανία: Στις κάλπες στις 29 Νοεμβρίου – Κίνδυνος τέλους της σοσιαλιστικής διακυβέρνησης

Η Ισπανία οδηγείται στις κάλπες την Κυριακή, σε μια αναμέτρηση που αποτελεί την έκτη γενική εκλογική διαδικασία μέσα σε μόλις 11 χρόνια. Οι πρόωρες εκλογές ενδέχεται να βάλουν τέλος σε οκτώ χρόνια σοσιαλιστικής διακυβέρνησης και να ανοίξουν τον δρόμο για την είσοδο της ακροδεξιάς στην κυβέρνηση.

Από την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1977, όλοι οι πρωθυπουργοί της Ισπανίας προέρχονταν από τρεις πολιτικούς σχηματισμούς: την πλέον διαλυμένη Ένωση του Δημοκρατικού Κέντρου, μια ευρεία κεντρώα συμμαχία της μεταπολιτευτικής περιόδου, το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το κεντροαριστερό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE).

Συχνά, το κόμμα που αναλάμβανε τη διακυβέρνηση χρειαζόταν τη στήριξη μικρότερων πολιτικών σχηματισμών, ακόμη και περιφερειακών κομμάτων. Ωστόσο, όπως συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τα παραδοσιακά κόμματα της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς δέχονται πλέον ισχυρές πιέσεις από λαϊκιστικές δυνάμεις τόσο στα αριστερά όσο και στα δεξιά.

Από το 2023, ο Πέδρο Σάντσεθ κυβερνά με τη στήριξη του Sumar, ενός σχηματισμού που βρίσκεται ιδεολογικά αριστερότερα από το PSOE. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το PSOE και η νεότερη εκδοχή του Sumar, το Broad Front, δύσκολα θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν από κοινού την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επικράτησης του Λαϊκού Κόμματος (PP), υπό τον Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό. Ούτε όμως εκείνος αναμένεται να εξασφαλίσει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Όπως ο Σάντσεθ στράφηκε προς τα αριστερά για να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική στήριξη, έτσι και ο Φεϊχό εκτιμάται ότι θα αναζητήσει συμμάχους στα δεξιά του.

Σε αυτό το σενάριο, καθοριστικό ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει το ακροδεξιό Vox, του Σαντιάγο Αμπασκάλ, ανοίγοντας τον δρόμο για συμμετοχή του στην κυβέρνηση. Μάλιστα, ο Αμπασκάλ δήλωσε αυτή την εβδομάδα σε προεκλογική συγκέντρωση ότι η έννοια της «επανεγκατάστασης» (remigration) ακούγεται στα αυτιά του «σαν ουράνια μουσική».

Γαλλία: Προεδρικές εκλογές στις 18 Απριλίου και 2 Μαΐου 2027 – Η Λεπέν βλέπει τον δρόμο προς την εξουσία

Ο εν ενεργεία πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, έχει εξαντλήσει το συνταγματικό όριο των δύο προεδρικών θητειών και δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές της επόμενης άνοιξης.

Όπως συμβαίνει συνήθως στη Γαλλία, εφόσον κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει ποσοστό άνω του 50% στον πρώτο γύρο, οι δύο επικρατέστεροι θα αναμετρηθούν σε δεύτερο γύρο, δύο εβδομάδες αργότερα.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Μαρίν Λεπέν, επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (Rassemblement National), έχει ισχυρές πιθανότητες να βρεθεί και πάλι στους δύο φιναλίστ. Θα είναι η τρίτη φορά που θα διεκδικήσει την προεδρία στον δεύτερο γύρο.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, αυτή τη φορά δεν διακρίνεται ένας σαφής κεντρώος υποψήφιος που θα μπορούσε να την αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.

Οι δύο πολιτικοί που θεωρούνται διάδοχοι της κεντρώας πολιτικής παρακαταθήκης του Μακρόν, ο Γκαμπριέλ Ατάλ του κόμματος Renaissance και ο Εντουάρ Φιλίπ της συμμαχικής παράταξης Horizons, εμφανίζονται να διεκδικούν την ίδια εκλογική δεξαμενή, κατακερματίζοντας την κεντρώα ψήφο. Και οι δύο έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί επί Μακρόν, όπως όμως και άλλοι πέντε πολιτικοί.

Από την πλευρά της κεντροαριστεράς, υποψήφιος αναμένεται να είναι ο Ραφαέλ Γκλικσμάν, πρώην σοσιαλιστής που αποχώρησε από το κόμμα του για να ιδρύσει δικό του πολιτικό σχηματισμό. Ωστόσο, στα αριστερά του βρίσκεται ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο οποίος εμφανίζεται ως ο πιθανότερος αντίπαλος της Λεπέν στον δεύτερο γύρο.

Σε μια αναμέτρηση ανάμεσα στην άκρα αριστερά και την άκρα δεξιά, οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τη Μαρίν Λεπέν ως επικρατέστερη. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ιστορική αλλαγή για τη Γαλλία και συνολικά για την Ευρώπη.

Πολωνία: Εκλογές έως τον Νοέμβριο του 2027 – Η ακροδεξιά πιέζει τον Τουσκ από τα δεξιά

Τα τελευταία 20 χρόνια, οι πρωθυπουργοί της Πολωνίας προέρχονται από δύο πολιτικούς σχηματισμούς: το σκληρά δεξιό Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) και την Πλατφόρμα Πολιτών, που σήμερα αποτελεί τον βασικό κορμό του κυβερνώντος Συνασπισμού Πολιτών (KO) του Ντόναλντ Τουσκ.

Ο Τουσκ εκπροσωπεί μια κεντρώα και σχετικά φιλελεύθερη πολιτική παράταξη. Οι δύο πολιτικοί αντίπαλοι έχουν εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις για τη διακυβέρνηση, γεγονός που έχει οδηγήσει επανειλημμένα σε σοβαρές θεσμικές συγκρούσεις και συνταγματικές κρίσεις. Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι το PiS διατηρεί την προεδρία της χώρας.

Παρότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν υποχώρηση της εκλογικής δύναμης του PiS, ο Τουσκ έχει ελάχιστους λόγους να αισθάνεται ασφαλής. Μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων που απομακρύνονται από το PiS φαίνεται να κατευθύνεται προς ακόμη πιο δεξιούς πολιτικούς σχηματισμούς.

Πρόκειται κυρίως για την Konfederacja (Συνομοσπονδία), έναν συνασπισμό εθνικιστικών και ακροδεξιών δυνάμεων με έντονα ελευθεριακά χαρακτηριστικά, αλλά και για το πρώην σύμμαχό της, τη Συνομοσπονδία του Πολωνικού Στέμματος (KKP).

Η τελευταία είχε αξιολογηθεί το 2024 από τους ερευνητές του Chapel Hill ως τμήμα της Konfederacja. Ωστόσο, σήμερα τοποθετείται σημαντικά πιο δεξιά στον αυταρχικό ιδεολογικό άξονα. Είναι επίσης το μοναδικό κόμμα που υποστηρίζει την αποχώρηση της Πολωνίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ δέχεται συχνά επικρίσεις για τις φιλορωσικές θέσεις του στην εξωτερική πολιτική.

Τα προβλήματα για τον Τουσκ δεν σταματούν εκεί. Δύο από τους τρεις κυβερνητικούς εταίρους του, το κεντροδεξιό Polska 2050 και το συντηρητικό αγροτικό κόμμα PSL, κινδυνεύουν να μην ξεπεράσουν το εκλογικό όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στο κοινοβούλιο.

Ιταλία: Εκλογές έως τις 22 Δεκεμβρίου 2027 – Η Μελόνι απειλείται από ακόμη πιο δεξιές δυνάμεις

Η τελευταία από τις τέσσερις μεγάλες ευρωπαϊκές εκλογικές αναμετρήσεις αφορά την Ιταλία, όπου η ακροδεξιά βρίσκεται στην εξουσία από το 2022.

Το κόμμα της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, Αδέλφια της Ιταλίας (Fratelli d’Italia), κυβερνά στο πλαίσιο ενός δεξιού συνασπισμού, στον οποίο συμμετέχουν επίσης η Λέγκα (Lega) και η σχετικά κεντρώα Φόρτσα Ιτάλια (Forza Italia).

Η Μελόνι εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί για να παραμείνει στην πρωθυπουργία και μετά τις επόμενες εκλογές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της πλατφόρμας στοιχηματισμού Polymarket.

Ωστόσο, η πολιτική πίεση που δέχεται προέρχεται από μια απρόσμενη κατεύθυνση: ακόμη πιο δεξιά από την ίδια.

Ο απόστρατος στρατηγός Ρομπέρτο Βανάτσι ίδρυσε νέο ακροδεξιό κόμμα, το Futuro Nazionale (Εθνικό Μέλλον), το οποίο στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται να συγκεντρώνει ποσοστά τουλάχιστον αντίστοιχα με εκείνα των κυβερνητικών εταίρων της Μελόνι.

Το νέο κόμμα δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί από τους ερευνητές του Chapel Hill, καθώς ιδρύθηκε πρόσφατα. Ωστόσο, οι πολιτικές του θέσεις εκτιμάται ότι το τοποθετούν στο άνω δεξιό τμήμα του ιδεολογικού χάρτη.

Ενδεικτικό είναι ότι ο ίδιος ο Βανάτσι αιτιολόγησε την αποχώρησή του από τη Λέγκα υποστηρίζοντας ότι το κόμμα δεν ήταν πλέον αρκετά δεξιό.

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