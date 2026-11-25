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Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ολοκλήρωσε τις διαδικασίες επικύρωσης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019, με τη δημοσίευση του σχετικού νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, που επικαλείται η κρατική τηλεόραση TRT.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι η συμφωνία αποτελείται από έξι άρθρα και δύο παραρτήματα, ενώ τα όρια της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας καθορίστηκαν βάσει 36 σημείων γεωγραφικών συντεταγμένων. Όπως αναφέρεται, τα σημεία αυτά κατανέμονται ισομερώς μεταξύ των ακτών των δύο χωρών.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, εάν ένα από τα δύο μέρη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τρίτη χώρα για την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης κατά τρόπο που θα μπορούσε να επηρεάσει τις καθορισμένες συντεταγμένες, θα ενημερώνει το άλλο μέρος και θα διεξάγει διαβουλεύσεις μαζί του.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι οι δύο χώρες μπορούν να προχωρήσουν σε κοινές ρυθμίσεις για την εκμετάλλευση φυσικών πόρων που ενδέχεται να εκτείνονται εκατέρωθεν των ορίων των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών τους.

Τα άρθρα που αφορούν την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων και τα σχετικά παραρτήματα εξαιρούνται από τον μηχανισμό αναθεώρησης και τροποποίησης που προβλέπει η συμφωνία.

Σημειώνεται ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ενέκρινε ομόφωνα στις 20 Οκτωβρίου το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, το οποίο υπεγράφη το 2019 μεταξύ της τότε Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης και της Τουρκίας.

Η απόφαση είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Αθήνας, με το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών να τονίζει ότι η έγκριση του μνημονίου από τη λιβυκή Βουλή δεν μεταβάλλει τον «παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο χαρακτήρα» του, καθώς παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και παραγνωρίζει τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών σε θαλάσσιες ζώνες.

Ανάλογη ήταν και η αντίδραση της Αιγύπτου, που απέστειλε ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας ότι η πρόσφατη έγκριση του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης δεν μεταβάλλει τον νομικό του χαρακτήρα ούτε δημιουργεί οποιαδήποτε έννομη συνέπεια έναντι του Καΐρου.

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