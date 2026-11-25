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Στον Όμιλο AKTOR περνά, σε πρώτη φάση, το μεγάλο έργο ανάπλασης της ΔΕΘ-HELEXPO στη Θεσσαλονίκη, συνολικού προϋπολογισμού 204 εκατ. ευρώ, καθώς η εταιρεία αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του σχετικού διαγωνισμού. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες αστικές παρεμβάσεις που έχουν σχεδιαστεί για τη συμπρωτεύουσα, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των εκθεσιακών υποδομών και τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου στην καρδιά της πόλης.

Η ανάδειξη του Ομίλου AKTOR ως προσωρινού αναδόχου αποτελεί σημαντικό βήμα στην πορεία υλοποίησης της επένδυσης, η οποία φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της στον αστικό ιστό. Η διαδικασία θα συνεχιστεί με τα προβλεπόμενα στάδια του διαγωνισμού, προκειμένου να προχωρήσει η οριστική ανάθεση και η συμβασιοποίηση του έργου.

Η παρέμβαση αφορά τη συνολική αναμόρφωση της έκτασης της ΔΕΘ-HELEXPO, με βασικό άξονα τη δημιουργία σύγχρονων εκθεσιακών και συνεδριακών εγκαταστάσεων διεθνών προδιαγραφών. Παράλληλα, προβλέπεται η ανάπτυξη εκτεταμένων κοινόχρηστων χώρων, με έμφαση στο πράσινο και στις υποδομές που θα επιτρέψουν την ουσιαστικότερη σύνδεση του εκθεσιακού κέντρου με την καθημερινή ζωή της Θεσσαλονίκης.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται η κατασκευή δύο νέων εκθεσιακών κτιρίων, η ανακαίνιση του Συνεδριακού Κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης» και η δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης. Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στην αναβάθμιση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων, ώστε η ΔΕΘ να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μεγάλων διεθνών εκθέσεων, συνεδρίων και επιχειρηματικών διοργανώσεων.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη διαμόρφωση περίπου 120 στρεμμάτων ανοιχτών χώρων, με χώρους πρασίνου, εκδηλώσεων, περιπάτου και συνάθροισης του κοινού. Η δημιουργία του μητροπολιτικού πάρκου αποτελεί βασικό στοιχείο της ανάπλασης, καθώς επιδιώκεται να αποδοθούν στους κατοίκους περισσότεροι ελεύθεροι χώροι σε μία ιδιαίτερα πυκνοδομημένη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Με τον τρόπο αυτό, η επένδυση δεν περιορίζεται στην ανακατασκευή ενός εκθεσιακού συγκροτήματος, αλλά αποκτά ευρύτερο πολεοδομικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Η συνύπαρξη σύγχρονων επιχειρηματικών υποδομών και δημόσιων χώρων πρασίνου αποτελεί τον κεντρικό στόχο της παρέμβασης, η οποία αναμένεται να επηρεάσει τη φυσιογνωμία του κέντρου της πόλης για τις επόμενες δεκαετίες.

Σε οικονομικό επίπεδο, το έργο εκτιμάται ότι μπορεί να ενισχύσει τη θέση της Θεσσαλονίκης στον διεθνή εκθεσιακό και συνεδριακό χάρτη, δημιουργώντας προϋποθέσεις για την προσέλκυση περισσότερων διοργανώσεων και επισκεπτών. Η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων αναμένεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τον επιχειρηματικό τουρισμό, την τοπική αγορά και τις δραστηριότητες που συνδέονται με τον κλάδο των εκθέσεων και των συνεδρίων.

Παράλληλα, η κατασκευαστική διάσταση της επένδυσης δημιουργεί ένα σημαντικό αντικείμενο για τον Όμιλο AKTOR, ο οποίος, μετά την ανάδειξή του ως προσωρινού αναδόχου, βρίσκεται πλέον ένα βήμα πιο κοντά στην ανάληψη ενός έργου με ιδιαίτερη σημασία για τη Θεσσαλονίκη.

Το επόμενο κρίσιμο στάδιο είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης, ώστε η ανάπλαση να περάσει από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το εγχείρημα συνδέεται τόσο με τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ΔΕΘ-HELEXPO όσο και με την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου στο κέντρο της συμπρωτεύουσας.

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