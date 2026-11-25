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Στον όμιλο AKTOR καταλήγει, σύμφωνα με πληροφορίες, το μεγάλο έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ-HELEXPO στη Θεσσαλονίκη, καθώς η εταιρεία αναμένεται να αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, έχοντας καταθέσει την καλύτερη οικονομική προσφορά, με έκπτωση 31% στον διεθνή διαγωνισμό. Πλέον, αναμένεται η επίσημη απόφαση και η σχετική ανακοίνωση από το Υπερταμείο για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, εξέλιξη που θα ανοίξει τον δρόμο για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την υπογραφή της σύμβασης.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την είσοδο στην τελική ευθεία ενός από τα μεγαλύτερα έργα αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο επί σειρά ετών βρέθηκε στο επίκεντρο πολιτικών αντιπαραθέσεων, αλλεπάλληλων αλλαγών σχεδιασμού και έντονων συζητήσεων για το μέλλον μιας από τις πλέον προνομιακές εκτάσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Έπειτα από χρόνια εξαγγελιών και αναθεωρήσεων, το έργο αποκτά πλέον συγκεκριμένο ορίζοντα υλοποίησης, με τον σχεδιασμό να προβλέπει την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών εντός του 2027 και την ολοκλήρωσή τους έως το τέλος του 2030.

Ο διεθνής ανοικτός διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 7 Αυγούστου 2026, με προϋπολογισμό 165 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 204,6 εκατ. ευρώ. Τη διαγωνιστική διαδικασία έχει αναλάβει η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου, για λογαριασμό της ΔΕΘ-HELEXPO, με τη μέθοδο της μελετοκατασκευής.

Η AKTOR επικράτησε στη μάχη των έξι

Ιδιαίτερα ισχυρό ήταν το ενδιαφέρον των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων της χώρας για τη διεκδίκηση του έργου, καθώς στον διαγωνισμό συμμετείχαν έξι κατασκευαστικά σχήματα, με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, στις 12 Οκτωβρίου, η AKTOR κατέλαβε την πρώτη θέση με έκπτωση 31%, εξασφαλίζοντας το προβάδισμα για την ανάδειξή της ως προσωρινού αναδόχου.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η ΜΕΤΚΑ, με έκπτωση 28,5%, ενώ ακολούθησαν η κοινοπραξία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ – ΤΡΙΤΟΝ με 17%, η ΑΒΑΞ με 14%, η ΤΕΡΝΑ με 11% και η ΕΚΤΕΡ με 7,4%.

Με βάση την προσφερόμενη έκπτωση της AKTOR, το συμβατικό τίμημα υπολογίζεται σε 113,85 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή περίπου 141,2 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον η κατακύρωση πραγματοποιηθεί με τους συγκεκριμένους οικονομικούς όρους. Η διαφορά σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό ξεπερνά τα 63 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Πριν από την επίσημη ανάδειξη της AKTOR ως προσωρινού αναδόχου, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία αιτιολόγησης της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας και αξιολόγησής της από την αναθέτουσα αρχή.

Θα ακολουθήσει η υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό διατηρούν το δικαίωμα υποβολής προδικαστικών προσφυγών. Με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και του προσυμβατικού ελέγχου θα ανοίξει ο δρόμος για την υπογραφή της σύμβασης και την εγκατάσταση του αναδόχου.

Πώς θα αλλάξει η καρδιά της Θεσσαλονίκης

Η ανάπλαση της ΔΕΘ αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αστικές παρεμβάσεις που έχουν σχεδιαστεί στη Βόρεια Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς αφορά συνολική έκταση περίπου 176 στρεμμάτων στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Ο νέος σχεδιασμός, ο οποίος διαφοροποιείται σημαντικά από τις αρχικές προβλέψεις για την αξιοποίηση της έκτασης, στηρίζεται στην αποκλειστικά δημόσια χρηματοδότηση του έργου και στη σημαντική αύξηση των χώρων πρασίνου που θα αποδοθούν στην πόλη.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η κατασκευή δύο νέων σύγχρονων εκθεσιακών κτιρίων, η ανακαίνιση και αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου «Ι. Βελλίδης», καθώς και η διαμόρφωση ενός μεγάλου μητροπολιτικού πάρκου, έκτασης 120 στρεμμάτων.

Στο έργο περιλαμβάνονται επίσης υπόγειοι χώροι στάθμευσης με 1.064 θέσεις, εκτεταμένες διαδρομές για πεζούς, χώροι αναψυχής, πολιτισμού και πρασίνου, καθώς και οι αναγκαίες συνοδευτικές υποδομές.

Ουσιαστικά, περισσότερα από τα δύο τρίτα της συνολικής έκτασης προορίζονται για τη δημιουργία χώρων με χαρακτηριστικά μητροπολιτικού πάρκου, σε μια πόλη που αντιμετωπίζει διαχρονικά σοβαρό έλλειμμα πρασίνου και ελεύθερων δημόσιων χώρων, υψηλή οικιστική πυκνότητα και σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα.

Παράλληλα, η αναβάθμιση των εκθεσιακών υποδομών φιλοδοξεί να ενισχύσει τη θέση της Θεσσαλονίκης στον διεθνή εκθεσιακό και συνεδριακό χάρτη, δημιουργώντας νέες προϋποθέσεις ανάπτυξης για τον τουρισμό, το εμπόριο, την εστίαση και συνολικά την οικονομία της Βόρειας Ελλάδας.

Για την κυβέρνηση, το έργο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δεσμεύσεις της για τη Θεσσαλονίκη. Για τους κατοίκους της πόλης, ωστόσο, το ζητούμενο είναι πολύ πιο πρακτικό: να αποκτήσουν έναν μεγάλο, λειτουργικό και πραγματικά προσβάσιμο δημόσιο χώρο, ο οποίος θα αναβαθμίσει την καθημερινότητά τους, χωρίς να υποβαθμιστεί ο ιστορικός εκθεσιακός χαρακτήρας της ΔΕΘ.

Η επικείμενη ανάδειξη της AKTOR ως προσωρινού αναδόχου κλείνει ουσιαστικά έναν σημαντικό κύκλο στη μακρά διαδρομή του έργου. Έπειτα από χρόνια εξαγγελιών, αναβολών, διαφορετικών προσεγγίσεων και αλλαγών σχεδιασμού, η ανάπλαση της ΔΕΘ περνά πλέον από τη φάση των πολιτικών δεσμεύσεων σε εκείνη της συμβασιοποίησης και, στη συνέχεια, της κατασκευής.

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