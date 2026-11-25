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Με επενδύσεις άνω των 2,5 δισ. ευρώ έως το 2030, η Motor Oil σχεδιάζει την επόμενη φάση ανάπτυξής της, συνδυάζοντας την ενίσχυση της διύλισης με τη διεύρυνση της παρουσίας της στην ηλεκτρική ενέργεια και την κυκλική οικονομία.

Το επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο προβλέπει ότι, στο τέλος της δεκαετίας, περισσότερο από το 40% της λειτουργικής κερδοφορίας θα προέρχεται από δραστηριότητες πέραν των καυσίμων. Παράλληλα, σημαντικό μέρος των κεφαλαίων κατευθύνεται στο διυλιστήριο των Αγίων Θεοδώρων, το οποίο διατηρεί κεντρική θέση στον σχεδιασμό.

Περίπου 1 δισ. ευρώ στο διυλιστήριο

Η διύλιση απορροφά περίπου 1 δισ. ευρώ επενδύσεων, με στόχο η δυναμικότητα της μονάδας να αυξηθεί από 220.000 σε 250.000 βαρέλια ημερησίως, ενισχυμένη κατά περίπου 14%.

Η επιλογή αυτή αποτυπώνει το βάρος που εξακολουθεί να δίνει ο όμιλος στην παραδοσιακή του δραστηριότητα. Παρά τη σταδιακή αλλαγή του ενεργειακού μείγματος, η παραγωγή και εμπορία καυσίμων παραμένει βασική πηγή κερδοφορίας και πεδίο νέων επενδύσεων.

Η συνολική εταιρική στρατηγική στηρίζεται στην εκτίμηση ότι ορυκτά, ανανεώσιμα και εναλλακτικά καύσιμα θα συνυπάρχουν στο ενεργειακό σύστημα, δημιουργώντας ανάγκη για επενδύσεις σε διαφορετικές τεχνολογίες και υποδομές.

Η MORE και ο στόχος των 2 GW

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, βασικό όχημα ανάπτυξης αποτελεί η MORE, με στόχο εγκατεστημένη ισχύ άνω των 2 GW έως το 2030 και προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, πάνω από 250 εκατ. ευρώ.

Η ανάπτυξη των ΑΠΕ εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια δημιουργίας περισσότερων πηγών εσόδων. Η ηλεκτρική ενέργεια αποκτά μεγαλύτερο βάρος, ενώ η εταιρεία τοποθετεί στον σχεδιασμό της τόσο την παραγωγή όσο και την προμήθεια και τις υπηρεσίες προς τους καταναλωτές.

Καύσιμα, ρεύμα και ανακύκλωση

Ο τρίτος άξονας είναι η κυκλική οικονομία, με δραστηριότητες που συνδέονται με την αξιοποίηση αποβλήτων και την ανάκτηση υλικών. Μαζί με τα καύσιμα και την ηλεκτρική ενέργεια, συγκροτεί τους τρεις βασικούς τομείς γύρω από τους οποίους οργανώνεται το επιχειρηματικό μοντέλο του ομίλου.

Το επενδυτικό πρόγραμμα συνοδεύεται από ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η Motor Oil έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις 2,9 δισ. ευρώ από το 2022, ενώ ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε στα 420 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2026, από περίπου 800 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο.

Από τον συνδυασμό αυτών των κινήσεων προκύπτει η βασική επιδίωξη: να ενισχυθεί η παραγωγική βάση στα καύσιμα και ταυτόχρονα να αποκτήσουν μεγαλύτερη συμμετοχή στα αποτελέσματα οι υπόλοιπες δραστηριότητες. Η υλοποίηση των επενδύσεων θα καθορίσει τον ρυθμό με τον οποίο θα αλλάξει αυτή η ισορροπία μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

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