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Δεκαοκτώ γυναίκες που χάθηκαν βίαια μέσα στο 2026. Γυναίκες που είχαν οικογένειες, παιδιά, όνειρα και σχέδια για το μέλλον.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Ελληνικού Τμήματος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη Γυναικοκτονία, 18 γυναικοκτονίες έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα από την αρχή του έτους έως τις 19 Νοεμβρίου 2026.

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, που τιμάται κάθε χρόνο στις 25 Νοεμβρίου, ανατρέχουμε σε ορισμένες από τις γυναικοκτονίες που συγκλόνισαν τη χώρα από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα.

Υποθέσεις που απασχόλησαν την επικαιρότητα, πίσω από τις οποίες βρίσκονται γυναίκες διαφορετικών ηλικιών, με διαφορετικές ζωές, αλλά με το ίδιο τραγικό τέλος.

Παράλληλα, τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενδοοικογενειακή βία αποτυπώνουν την έκταση του προβλήματος και επαναφέρουν ένα ερώτημα που παραμένει επίκαιρο:

Πόσες ακόμη γυναίκες πρέπει να χάσουν τη ζωή τους προτού η πρόληψη και η προστασία από την έμφυλη βία γίνουν αποτελεσματικότερες;



Πάνω από 32.000 κλήσεις για ενδοοικογενειακή βία μέσα σε δέκα μήνες

Την έκταση του προβλήματος αποτυπώνουν και τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας για την ενδοοικογενειακή βία. Κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2026, οι κλήσεις στο «100» για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ξεπέρασαν τις 32.000, ενώ στο ίδιο διάστημα καταγράφηκαν 18.256 περιστατικά και πραγματοποιήθηκαν 11.175 συλλήψεις.

Πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκονται άνθρωποι που αναζήτησαν βοήθεια. Γυναίκες που μπορεί να κάλεσαν την Αστυνομία μέσα στη νύχτα, φοβούμενες για τη σωματική τους ακεραιότητα.

Μητέρες που προσπαθούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Άνθρωποι που χρειάστηκε να ζητήσουν την παρέμβαση των Αρχών επειδή δεν αισθάνονταν ασφαλείς ακόμη και μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα καταγεγραμμένα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας εμφανίζονται μειωμένα κατά 5,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ωστόσο, η μείωση αυτή δεν αρκεί από μόνη της για να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι περιορίστηκε αντίστοιχα και η πραγματική έκταση του φαινομένου, καθώς δεν φτάνουν όλα τα περιστατικά στις Αρχές.

Οι γυναικοκτονίες που συγκλόνισαν από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα



Από την Καλαμάτα και τη Δράμα μέχρι τη Νέα Σμύρνη, τη Ροδόπη, την Ηγουμενίτσα και το Θησείο, οι παρακάτω υποθέσεις αποτελούν ορισμένες από τις γυναικοκτονίες που απασχόλησαν την επικαιρότητα τους τελευταίους μήνες.



Καλαμάτα: Η 39χρονη Βασιλική που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της

Την 1η Ιουνίου, η 39χρονη Βασιλική δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της στην Καλαμάτα από τον 41χρονο σύζυγό της, ο οποίος της κατάφερε τουλάχιστον 45 μαχαιριές, την ώρα που στο διπλανό δωμάτιο κοιμούνταν τα δύο ανήλικα παιδιά τους.



Δράμα: Η 45χρονη Αντιγόνη και τα παιδιά που έμειναν πίσω

Στις 15 Ιουνίου, η 45χρονη Αντιγόνη, αστυνομικός στο επάγγελμα, δολοφονήθηκε στη Δράμα από τον 50χρονο εν διαστάσει σύζυγό της, επίσης αστυνομικό. Ο 50χρονος αφού της αφαίρεσε τη ζωή με επτά μαχαιριές, έβαλε τέλος στη ζωή του, με τη σορό του να εντοπίζεται μέσα στο αυτοκίνητό του. Η Αντιγόνη ήταν μητέρα δύο παιδιών, και μάλιστα ο ανήλικος γιος της ήταν εκείνος που την εντόπισε και ειδοποίησε τις Αρχές.



Νέα Σμύρνη: Η 45χρονη Μελίνα που είχε αποφασίσει να χωρίσει

Στις 23 Αυγούστου, η 45χρονη Μελίνα δολοφονήθηκε στη Νέα Σμύρνη από τον 48χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Ο δράστης την περίμενε έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε και την πυροβόλησε στο κεφάλι. Η γυναίκα είχε διακόψει τη σχέση τους, ενώ συγγενικά της πρόσωπα είχαν αναφερθεί σε απειλητικές συμπεριφορές και παρακολούθηση μετά τον χωρισμό. Η δολοφονία της επανέφερε στο προσκήνιο τον κίνδυνο που μπορεί να αντιμετωπίζει μια γυναίκα ακόμη και όταν έχει αποφασίσει να απομακρυνθεί από μια σχέση.



Ροδόπη: Η 44χρονη Έσμα που ετοιμαζόταν να καταθέσει αίτηση διαζυγίου

Στις 26 Αυγούστου, η 44χρονη Έσμα, μητέρα τριών παιδιών, δολοφονήθηκε στη Διαλαμπή Ροδόπης από τον 53χρονο εν διαστάσει σύζυγός της, ο οποίος της επιτέθηκε με μαχαίρι. Η γυναίκα είχε επιστρέψει από τη Θάσο, όπου εργαζόταν, προκειμένου να βρεθεί κοντά στην κόρη της για τα 16α γενέθλιά της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές, επρόκειτο να καταθέσει αίτηση διαζυγίου. Ιδιαίτερη σημασία είχαν οι αναφορές για προηγούμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η Έσμα είχε καταγγείλει στο παρελθόν κακοποιητική συμπεριφορά, ενώ ο σύζυγός της είχε συλληφθεί το 2022 για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της.



Ηγουμενίτσα: Η 25χρονη Πηνελόπη που είχε χωρίσει έναν μήνα πριν

Τον Σεπτέμβριο, η 25χρονη Πηνελόπη δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα. Για τη δολοφονία της συνελήφθη ο 27χρονος πρώην σύντροφός της. Η νεαρή γυναίκα είχε διακόψει τη σχέση τους περίπου έναν μήνα νωρίτερα. Ο άνδρας ταξίδεψε από την Αθήνα για να τη συναντήσει και, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, της επιτέθηκε με μαχαίρι.

Αρχικά φέρεται να υποστήριξε ότι είχαν δεχθεί επίθεση από αγνώστους, ωστόσο στη συνέχεια παραδέχθηκε την εμπλοκή του στην ανθρωποκτονία. Η Πηνελόπη ήταν μόλις 25 ετών. Μια νέα γυναίκα που είχε μπροστά της μια ολόκληρη ζωή, η οποία διακόπηκε βίαια.



Θησείο: Η 61χρονη Μαρίνα δολοφονήθηκε λίγες ημέρες πριν από την 25η Νοεμβρίου

Στις 19 Νοεμβρίου, μόλις έξι ημέρες πριν από τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η 61χρονη Μαρίνα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην περιοχή του Θησείου. Για την ανθρωποκτονία της συνελήφθη ο 63χρονος σύζυγός της. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα που δημοσιοποιήθηκαν, ο θάνατός της προήλθε από στραγγαλισμό, ενώ στο σώμα της εντοπίστηκαν και κακώσεις, ορισμένες από τις οποίες φέρονται να είχαν προκληθεί σε προγενέστερο χρόνο.

Η δολοφονία της 61χρονης προστέθηκε στις υποθέσεις που απασχόλησαν την επικαιρότητα μέσα στο 2026, υπενθυμίζοντας ότι η ενδοοικογενειακή βία μπορεί να έχει θανατηφόρα κατάληξη σε οποιαδήποτε ηλικία.

Η 25η Νοεμβρίου δεν είναι μια ημέρα για να θυμόμαστε απλώς πόσες γυναίκες δολοφονήθηκαν. Είναι μια ημέρα για να θυμόμαστε ποιες ήταν. Η Βασιλική, η Αντιγόνη, η Μελίνα, η Έσμα, η Πηνελόπη, η Μαρίνα. Γυναίκες διαφορετικών ηλικιών, με διαφορετικές ζωές και διαδρομές, που είχαν ανθρώπους να τις αγαπούν και λόγους να κάνουν σχέδια για το αύριο.

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