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Ρωσική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο στην περιοχή της Ουκρανίας, Μπίλα Τσέρκβα, μιας πόλης 200.000 κατοίκων που βρίσκεται σε απόσταση 64 χιλιομέτρων από τα περίχωρα του Κιέβου, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Τιμούρ Τκατσένκο.

Μια εμπορική εγκατάσταση υπέστη επίσης ζημιές, πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκάλεσε το θάνατο ενός ανθρώπου, καθώς και διακοπές στην ηλεκτροδότηση και ζημιές στη ρωσική περιφέρεια της Σαμάρα, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα σημερινές δηλώσεις του κυβερνήτη Βιατσεσλάβ Φεντόριστσεφ.

Η περιφέρεια της Σαμάρα είναι ένας μείζων κόμβος διύλισης για την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft.

Εξάλλου το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έπληξαν ένα φορτηγό πλοίο στο ουκρανικό λιμάνι Τσορνομόρσκ.

Σύμφωνα με το υπουργείο, το πλοίο χρησιμοποιούνταν για τον εφοδιασμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

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