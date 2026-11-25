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Μια λαμπερή εμφάνιση στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποίησε η Μαρίνα Σπανού, επισημαίνοντας ότι απολαμβάνει πάντα την περίοδο των Χριστουγέννων.

«Είμαι πάρα πολύ φαν των Χριστουγέννων και έχω και γενέθλια κοντά στα Χριστούγεννα, οπότε έχω κάθε λόγο να μου αρέσουν» είπε, μιλώντας στην κάμερα του Happy Day.

Ερωτηθείσα πώς διαχειρίζεται τα αρνητικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς στα social media, η τραγουδίστρια τόνισε ότι φροντίζει να κρατά απόσταση από ότι μπορεί να γράφεται κακοπροαίρετα, εστιάζοντας στη δική της ψυχική υγεία.

«Νομίζω ότι όλοι δεχόμαστε. Είναι καλό τα social να τα χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο, τουλάχιστον για την ψυχική μας ηρεμία. Να παίρνουμε μια απόσταση και πραγματικά και την αποδοχή και την απόρριψη, τουλάχιστον αν σεβόμαστε τον εαυτό μας, να τη βλέπουμε αυτοπροσώπως, να την κοιτάζουμε στα μάτια», σημείωσε η τραγουδίστρια

Όσο για το ενδεχόμενο να εκπροσωπήσει στο μέλλον την Ελλάδα στον διαγωνισμό της Eurovision, η Μαρίνα Σπανού ξεκαθάρισε πως κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται στα άμεσα σχέδιά της.

«Δεν είναι κάτι που σκέφτομαι τώρα. Με ενδιαφέρει πολύ ο θεσμός. Γι’ αυτό άλλωστε και συμμετείχα πέρυσι στην κριτική επιτροπή. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει η χώρα μας με τον διαγωνισμό κάθε χρόνο, γιατί αναδεικνύονται νέα παιδιά», δήλωσε.

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