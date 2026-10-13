search
ΤΡΙΤΗ 13.10.2026 20:11
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2026 19:05

Μαρίνα Σπανού: Το απρόοπτο επί σκηνής όταν το synthesizer της κατέληξε στο πάτωμα (Video)

13.10.2026 19:05
marina-spanou

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα απρόσμενο περιστατικό διέκοψε στιγμιαία την εμφάνιση της Μαρίνας Σπανού στη γιορτή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του ΕΚΠΑ, όταν το synthesizer που έπαιζε έπεσε μπροστά στα πόδια της.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε τη Δευτέρα, 12/10, στα Προπύλαια, όπου ερμήνευσε κάποια από τα τραγούδια της. Ωστόσο, κάποια στιγμή που έπαιζε μουσική στο synthesizer, το όργανο κατέληξε στο έδαφος, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που τράβηξε ένας θεατής και δημοσίευσε στη συνέχεια στο TikTok, προσθέτοντας τη λεζάντα «Στιγμές πριν από την καταστροφή».

Η Μαρίνα Σπανού δεν έκρυψε την έκπληξή της μπροστά στο απρόοπτο, χωρίς ωστόσο να χάσει το χιούμορ της. Η ίδια, μάλιστα, αναδημοσίευσε το σχετικό βίντεο, συνοδεύοντάς το με τη χαρακτηριστική αντίδραση «Αποκλείεται».

Διαβάστε επίσης:

Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν στο Παρίσι για τη συναυλία του Τζέιμς Μπλέικ – Τράβηξε τα βλέμματα το τολμηρό λουκ του ηθοποιού (Photos/Video)

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει ο Γιάννης Ζουγανέλης – Έγραψαν ότι πέθανε η σύζυγός του

Diddy: Στο νοσοκομείο μετά από τραυματισμό στο κεφάλι μέσα στη φυλακή





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Apple_TV_Being_Heumann_key_art_16_9
ΣΙΝΕΜΑ

«Being Heumann»: Η Apple κυκλοφόρησε το επίσημο trailer της νέας ταινίας της οσκαρικής Siân Heder (photos/video)

trump gkilfoil – new
ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ποια η διαδικασία διαδοχής μετά την παραίτησή της – Ο παράγοντας των ενδιάμεσων εκλογών

euvoia-eksots
ΕΛΛΑΔΑ

«Άνοιξε η γη» στην Εύβοια λόγω της κακοκαιρίας (Photos/Video)

rubio athina 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι έβαλε στις βαλίτσες του ο Ρούμπιο;

pasok syn edroi 11- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατατέθηκε η Πρόταση Νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος: Προστασία πρώτης κατοικίας, 120 δόσεις, αυστηρότεροι κανόνες για servicers

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitsotakis – tsipras- gkilfoil – triantopoulos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το 30% ο σίγουρος πήχης του Μητσοτάκη, τι λένε τα νέα γκάλοπ, η Κίμπερλι προς την έξοδο, η μοναξιά του Τριαντόπουλου και το άγχος του Αλέξη

REVI-KOURDIS
MEDIA

Δικαστική δικαίωση για Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργο Κουρδή: Άκυρη η απόλυσή τους από τον ΣΚΑΪ

vasilis-paiteris-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φυλακές Λάρισας οδηγείται ο Βασίλης Παϊτέρης - «Δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν, δεν μπορώ να πληρώσω αυτά που μου λένε» (Video)

karteros_0707_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρτερός: Επανέρχεται στην κόντρα με το ΠΑΣΟΚ και εξηγεί – «Πείτε καθαρά με ποιους θα πάτε μετά τις εκλογές»

kalpi_dimoskopisi_0806_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Interview επιμένει να δημοσιεύει έρευνες πριν ξεκαθαρίσει ο έλεγχος με την προηγούμενη δημοσκόπηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.10.2026 20:07
Apple_TV_Being_Heumann_key_art_16_9
ΣΙΝΕΜΑ

«Being Heumann»: Η Apple κυκλοφόρησε το επίσημο trailer της νέας ταινίας της οσκαρικής Siân Heder (photos/video)

trump gkilfoil – new
ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ποια η διαδικασία διαδοχής μετά την παραίτησή της – Ο παράγοντας των ενδιάμεσων εκλογών

euvoia-eksots
ΕΛΛΑΔΑ

«Άνοιξε η γη» στην Εύβοια λόγω της κακοκαιρίας (Photos/Video)

1 / 3