Μαρίνα Σπανού: Το απρόοπτο επί σκηνής όταν το synthesizer της κατέληξε στο πάτωμα (Video)

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Ένα απρόσμενο περιστατικό διέκοψε στιγμιαία την εμφάνιση της Μαρίνας Σπανού στη γιορτή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του ΕΚΠΑ, όταν το synthesizer που έπαιζε έπεσε μπροστά στα πόδια της.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε τη Δευτέρα, 12/10, στα Προπύλαια, όπου ερμήνευσε κάποια από τα τραγούδια της. Ωστόσο, κάποια στιγμή που έπαιζε μουσική στο synthesizer, το όργανο κατέληξε στο έδαφος, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που τράβηξε ένας θεατής και δημοσίευσε στη συνέχεια στο TikTok, προσθέτοντας τη λεζάντα «Στιγμές πριν από την καταστροφή».

Η Μαρίνα Σπανού δεν έκρυψε την έκπληξή της μπροστά στο απρόοπτο, χωρίς ωστόσο να χάσει το χιούμορ της. Η ίδια, μάλιστα, αναδημοσίευσε το σχετικό βίντεο, συνοδεύοντάς το με τη χαρακτηριστική αντίδραση «Αποκλείεται».

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