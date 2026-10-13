Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει ο Γιάννης Ζουγανέλης – Έγραψαν ότι πέθανε η σύζυγός του

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Τη νομική οδό αποκάλυψε ότι πρόκειται να ακολουθήσει ο Γιάννης Ζουγανέλης έπειτα από ψευδές δημοσίευμα που κυκλοφόρησε, αναφέροντας πως δήθεν η σύζυγός του έφυγε από τη ζωή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό», ο ηθοποιός εξήγησε πως έπαιζε σε παράσταση στο θέατρο όταν κυκλοφόρησε η εν λόγω ψευδής είδηση, ενώ την ίδια ώρα άρχισε να δέχεται μηνύματα συμπαράστασης από φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές.

Ο ίδιος ανησύχησε ιδιαιτέρως και αμέσως προσπάθησε να επικοινωνήσει με την Ισιδώρα Σιδέρη. Όπως τονίζει, μόνο όταν εκείνη σήκωσε το τηλέφωνο, κατάφερε να ηρεμήσει.

«Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω πώς να αντιδράσω. Εχθές παίζαμε στο θέατρο και μου ερχόντουσαν καταπέλτης διάφορα μηνύματα από όλη την Ελλάδα φίλων. Αισθάνθηκαν πάρα πολύ άσχημα για αυτή την είδηση ότι έφυγε η Ισιδώρα από τη ζωή. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Πώς μπορεί να συμβαίνει μέσα από μια ανάρτηση να πείθεται ο κόσμος και λογικά πείθεται ο κόσμος και δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ για την αγάπη που εισέπραξα ή πρέπει να στενοχωρηθώ για τους ανθρώπους που πόνεσαν και ήθελαν να μας συμπαρασταθούν» ανέφερε αρχικά.

Σημειώνεται ότι ο ηθοποιός Γιώργος Γεωργίου είχε αναρτήσει, μάλιστα, την είδηση στο προφίλ του στο Facebook, ενώ λίγη ώρα αργότερα και αφού ενημερώθηκε ότι ήταν ψέμα, έσβησε το post.

Όπως ανέφερε ο Γιάννης Ζουγανέλης, δεν μίλησε μαζί του:

«Ο κ. Γεωργίου δεν επικοινώνησε μαζί μου. Μου έκανε εντύπωση. Είναι ευτέλεια αυτό που συμβαίνει. Είναι ντροπή και δεν μπορεί να αντιδράσει ο άνθρωπος που το έχει υποστεί. Εγώ δηλαδή τα έχασα. Καταρχήν, λέω κάτι έγινε και πήρα πρώτα απ’ όλα την Ισιδώρα όταν έφυγα από το θέατρο να δω τι συμβαίνει. Όταν το σήκωσε, ηρέμησα. Ναι, προφανώς, προφανώς θα κινηθώ νομικά για να προφυλάξω και τους ανθρώπους που θα βρεθούν σε τέτοια θέση» τόνισε.



Ο Γιώργος Γεωργίου στην ανάρτηση που έκανε, σημειώνοντας πως έγινε λάθος, εξήγησε πως είδε την είδηση να κυκλοφορεί σε βίντεο στο Youtube και στράφηκε κατά του προσώπου που κρύβεται πίσω από αυτό.



«Μια φίλη με μήνυμα μου είπε ότι ζει… Δεν γράφω ποτέ ό,τι μου κατέβει. Από εδώ το είδα. Ντροπή και αίσχος σου ηλίθιε… Η κυρία Σιδέρη ζει και βασιλεύει… Γιατί το έκανες αυτό;» έγραψε.