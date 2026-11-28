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Θύμα απάτης έπεσε την Παρασκευή μια γυναίκα στην Πάτρα, από άνδρα που προσποιήθηκε τον λογιστή της και κατάφερε να της αποσπάσει χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 8.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη γυναίκα και, αφού την έπεισε ότι ήταν ο λογιστής της, της ζήτησε να συγκεντρώσει τα χρήματα και τα κοσμήματά της σε μια σακούλα, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να καταμετρηθούν από την εφορία.

Η γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες του, τοποθετώντας στη σακούλα κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ και 1.000 ευρώ σε μετρητά.

Ο επιτήδειος παρέλαβε τη σακούλα και εξαφανίστηκε.

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