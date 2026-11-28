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Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση, σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου τοπική ώρα ανοιχτά των ακτών της νότιας Καλιφόρνιας, προκαλώντας αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες.

Στη Σάντα Μόνικα πολίτες βγήκαν έντρομοι από καταστήματα μόλις έγινε αισθητή η σεισμική δόνηση, ενώ στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες (LAX) έσπασαν τζάμια και αποκολλήθηκαν τμήματα ψευδοροφής στο εσωτερικό ενός από τους τερματικούς σταθμούς.

NEW: Windows shattered at LAX after a strong earthquake struck Los Angeles. pic.twitter.com/be4EKwRBbn — WBC24 (@WBC24News) November 28, 2026

Chevron refinery on fire after a 5.0 earthquake in Los Angeles County. pic.twitter.com/6fOQrjQ1yH — Open Source Intel (@Osint613) November 28, 2026

Τα σεισμολογικά στοιχεία και η εικόνα ασφάλειας

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), ο σεισμός καταγράφηκε στις 9:30 το πρωί τοπική ώρα, με επίκεντρο περίπου έξι χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Μανχάταν Μπιτς και εστιακό βάθος περίπου 12 χιλιομέτρων.

Η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες, Λίντσεϊ Λαντζ, ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Παράλληλα, το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι από τη συγκεκριμένη σεισμική δραστηριότητα.

BREAKING: A significant earthquake shakes Los Angeles, shattering windows at LAX as airport crews rush to sweep up broken glass.



The tremor struck just miles off the coast near Manhattan Beach, minutes from the busy airport during holiday travel.



Fox News correspondent Natalie… pic.twitter.com/6DQrX2YfTQ November 28, 2026

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