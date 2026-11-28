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Η Ουκρανία θα περιορίσει τα μέσα ενημέρωσης να δημοσιεύουν λεπτομέρειες σχετικά με τον αντίκτυπο των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών σε κρίσιμες υποδομές, καθώς η Μόσχα εντείνει την εκστρατεία βομβαρδισμού της ενόψει του χειμώνα.

Ένα διάταγμα που εκδόθηκε σήμερα από τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δίνει εντολή στην κυβέρνηση να «λάβει επείγοντα μέτρα για να απαγορεύσει στα μέσα ενημέρωσης να καλύπτουν πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες καταστροφών και το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης κρίσιμων υποδομών».

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, και οι δύο χώρες έχουν εφαρμόσει κάποιο βαθμό στρατιωτικής λογοκρισίας.

Η Ουκρανία έχει ζητήσει από μέσα ενημέρωσης να μην δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με ζημιές ή την τοποθεσία ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες αναφορές θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον ρωσικό στρατό σε μελλοντικές επιθέσεις.

Παρόμοιοι περιορισμοί υπάρχουν στη Ρωσία, όπου, για παράδειγμα, απαγορεύεται να αναφέρεται η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία ως «εισβολή».

Την περασμένη εβδομάδα, Ρώσοι βουλευτές πρότειναν νομοσχέδια που θα «απαγορεύουν την ανεξάρτητη ή μη εξουσιοδοτημένη δημοσιογραφική κάλυψη σχετικά με τις συνέπειες ουκρανικών επιθέσεων», σύμφωνα με το Ινστιτούτο Πολεμικών Μελετών.

Το διάταγμα του Ζελένσκι θα εμποδίζει τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με την κατασκευή και την κατάσταση των «δομών προστασίας» γύρω από στρατηγικές τοποθεσίες.

Τα μέτρα προτάθηκαν σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας τον περασμένο μήνα, αναφέρει το διάταγμα.

Το κείμενο δεν διευκρινίζει πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο.

Ο προεδρικός σύμβουλος Ντμίτρο Λίτβιν παραδέχτηκε ότι η εφαρμογή του μέτρου θα είναι «περίπλοκη επειδή ένα σημαντικό μέρος αυτών των αναρτήσεων προέρχεται από ανώνυμα κανάλια στο Telegram».

Πριν τον χειμώνα, η Ρωσία εξαπέλυσε πολλαπλές επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία και άλλων κρίσιμων υποδομών, όπως γέφυρες στο Κίεβο.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν διαταραχές στην παροχή θέρμανσης, νερού και ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι Ουκρανοί φοβούνται ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι ο πιο δύσκολος από τα σχεδόν πέντε χρόνια πολέμου.

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