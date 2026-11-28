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Στην πρώτη μεγάλη παρουσίαση των υποψηφίων βουλευτών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) προχωρά σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος στο ξενοδοχείο Caravel.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ αναμένεται να ανακοινώσει περίπου 150 ονόματα υποψηφίων, δίνοντας προτεραιότητα στην περιφέρεια και αφήνοντας για τη δεύτερη φάση τις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.

Τα πρώτα ψηφοδέλτια συνδυάζουν πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη με πολιτική διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ, αυτοδιοικητικούς, επιστήμονες και πρόσωπα με αναγνωρισιμότητα στις τοπικές κοινωνίες.

Η επιλογή της ηγεσίας της ΕΛΑΣ να ξεκινήσει από την περιφέρεια δεν είναι τυχαία. Στόχος είναι να δοθεί στους υποψηφίους ο απαραίτητος χρόνος για να οργανώσουν την παρουσία τους στις εκλογικές τους περιφέρειες, ενώ παράλληλα το κόμμα επιχειρεί να ενισχύσει τα ερείσματά του σε περιοχές όπου παραδοσιακά διατηρεί σημαντική επιρροή το ΠΑΣΟΚ.

Όλα τα πρώτα ονόματα ανά εκλογική περιφέρεια

Με βάση τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί για την πρώτη ομάδα υποψηφίων, στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ περιλαμβάνονται ή αναμένεται να ανακοινωθούν τα ακόλουθα πρόσωπα:

Αιτωλοακαρνανία: Μίλτος Ζαμπάρας, Γρηγόρης Θεοδωράκης.

Μίλτος Ζαμπάρας, Γρηγόρης Θεοδωράκης. Ανατολική Αττική: Γιώργος Καραμέρος.

Γιώργος Καραμέρος. Αρκαδία: Δημήτρης Κολοστούμπης, Χρήστος Στάικος.

Δημήτρης Κολοστούμπης, Χρήστος Στάικος. Αχαΐα: Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Μαρίνος Σκανδάμης, Γιώργος Παππάς, Γωγώ Παπανίκου, Μαρία Στέφου.

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Μαρίνος Σκανδάμης, Γιώργος Παππάς, Γωγώ Παπανίκου, Μαρία Στέφου. Βοιωτία: Αλέξης Δέδες, Εύα Ρέντζου.

Αλέξης Δέδες, Εύα Ρέντζου. Δωδεκάνησα: Νίκος Μουτσάκης, Νίκος Φουτούλης.

Νίκος Μουτσάκης, Νίκος Φουτούλης. Έβρος: Μενέλαος Μαλτέζος, Κατερίνα Μπέρδου.

Μενέλαος Μαλτέζος, Κατερίνα Μπέρδου. Εύβοια: Συμεών Κεδίκογλου.

Συμεών Κεδίκογλου. Ηλεία: Διονύσης Καλαματιανός, Γιώργος Μπουλμπασάκος, Σωτήρης Παπαηλιού.

Διονύσης Καλαματιανός, Γιώργος Μπουλμπασάκος, Σωτήρης Παπαηλιού. Ημαθία: Άγγελος Τόλκας.

Άγγελος Τόλκας. Ηράκλειο: Χάρης Μαμουλάκης, Σωκράτης Βαρδάκης, Βαγγέλης Ζάχαρης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Γιώργος Μακράκης.

Χάρης Μαμουλάκης, Σωκράτης Βαρδάκης, Βαγγέλης Ζάχαρης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Γιώργος Μακράκης. Ιωάννινα: Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Χάρης Λιούρης, Μαρία Κατσουλίδη.

Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Χάρης Λιούρης, Μαρία Κατσουλίδη. Καρδίτσα: Δημήτρης Νταφόπουλος, Νίκος Μιχαλάκης.

Δημήτρης Νταφόπουλος, Νίκος Μιχαλάκης. Κοζάνη: Θεόδωρος Καρυπίδης.

Θεόδωρος Καρυπίδης. Κορινθία: Γιώργος Ψυχογιός.

Γιώργος Ψυχογιός. Λάρισα: Βασίλης Κόκκαλης, Απόστολος Καλογιάννης, Ζωή Ακριβούλη, Απόστολος Πέκας.

Βασίλης Κόκκαλης, Απόστολος Καλογιάννης, Ζωή Ακριβούλη, Απόστολος Πέκας. Μαγνησία: Φανή Κουντούρη.

Φανή Κουντούρη. Μεσσηνία: Μανώλης Μάκαρης.

Μανώλης Μάκαρης. Πιερία: Σάκης Γκούνας.

Σάκης Γκούνας. Σέρρες: Κώστας Καρπουχτσής.

Κώστας Καρπουχτσής. Τρίκαλα: Γιώργος Μπαλατσούκας, Γιάννης Χάιδος.

Γιώργος Μπαλατσούκας, Γιάννης Χάιδος. Φθιώτιδα: Αποστόλης Αγγελακόπουλος.

Αποστόλης Αγγελακόπουλος. Φλώρινα: Κώστας Φιλιππίδης.

Κώστας Φιλιππίδης. Χανιά: Τάσος Βάμβουκας, Γιώργος Πετράκης.

Πρόκειται για την πρώτη ομάδα ονομάτων που έχει γίνει γνωστή ενόψει των σημερινών ανακοινώσεων, χωρίς να εξαντλεί το σύνολο των περίπου 150 υποψηφιοτήτων.

Οι προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ και το άνοιγμα στην Αυτοδιοίκηση

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία προσώπων με διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στοιχείο που συνδέεται με την προσπάθεια της ΕΛΑΣ να διευρύνει την πολιτική και εκλογική της απήχηση πέρα από τον παραδοσιακό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Στη Λάρισα, για παράδειγμα, η παρουσία του πρώην δημάρχου Απόστολου Καλογιάννη, μαζί με τον Βασίλη Κόκκαλη, τη Ζωή Ακριβούλη και τον Απόστολο Πέκα, διαμορφώνει μια ομάδα υποψηφίων με διαφορετικές πολιτικές και επαγγελματικές αφετηρίες.

Αντίστοιχα, στην Ηλεία, δίπλα στον Διονύση Καλαματιανό εμφανίζεται ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, ενώ στην Αχαΐα η παρουσία του Μαρίνου Σκανδάμη προσθέτει ένα ακόμη πρόσωπο με διαδρομή στον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο.

Στα ονόματα που έχουν επίσης ακουστεί κατά την προετοιμασία των ψηφοδελτίων περιλαμβάνεται ο Τάκης Αντωνακόπουλος, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην δήμαρχος Πύργου.

Η συμμετοχή αυτοδιοικητικών και στελεχών με διαφορετικές πολιτικές καταβολές αποτυπώνει τη στρατηγική διεύρυνσης που έχει θέσει ως προτεραιότητα ο Αλέξης Τσίπρας, ιδιαίτερα στην περιφέρεια.

Οι πρώην βουλευτές και τα νέα πρόσωπα

Σημαντικό μέρος της πρώτης ομάδας υποψηφίων προέρχεται από τον κοινοβουλευτικό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Μεταξύ αυτών είναι οι Μίλτος Ζαμπάρας, Συμεών Κεδίκογλου, Βασίλης Κόκκαλης, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Διονύσης Καλαματιανός, Χάρης Μαμουλάκης, Γιώργος Ψυχογιός και Γιώργος Καραμέρος.

Πρόκειται για πρόσωπα με κοινοβουλευτική εμπειρία και ήδη διαμορφωμένη παρουσία στις εκλογικές τους περιφέρειες, τα οποία θα αποτελέσουν μέρος του βασικού κορμού της εκλογικής προετοιμασίας της ΕΛΑΣ.

Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες για την υποψηφιότητα του παρουσιαστή Θανάση Πάτρα στην Αττική, καθώς και η παρουσία της Ελένης Καραγεωργοπούλου, η οποία είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας το 2023 και παρέδωσε τη βουλευτική της έδρα μέσα στην εβδομάδα.

Στο μεταξύ, σε προηγούμενα ρεπορτάζ έχουν αναφερθεί και άλλα ονόματα, όπως ο Γιάννης Σαρακιώτης στη Φθιώτιδα, ο Νίκος Δόντσης στην Πέλλα και ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στη Χίο, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί εάν θα περιληφθούν στη σημερινή ανακοίνωση ή σε επόμενη φάση.

Γιατί μένουν εκτός οι μεγάλες περιφέρειες

Η απόφαση να μη συμπεριληφθούν στην πρώτη ανακοίνωση οι μεγάλες εκλογικές περιφέρειες της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης συνδέεται με τις διεργασίες που παραμένουν σε εξέλιξη για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων.

Συγκεκριμένα, για αργότερα μετατίθενται οι ανακοινώσεις στην Α΄ Αθηνών, στον Βόρειο, Νότιο και Δυτικό Τομέα Αθηνών, στην Α΄ και Β΄ Πειραιώς, καθώς και στην Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης.

Η ηγεσία της ΕΛΑΣ επιδιώκει να διατηρήσει ανοιχτό το περιθώριο για νέες συνεργασίες και συμμετοχές προσώπων από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Ταυτόχρονα, με την ανακοίνωση των υποψηφίων της περιφέρειας δίνεται το σήμα ότι η προεκλογική προετοιμασία αρχίζει ουσιαστικά, με τα στελέχη να αναλαμβάνουν πλέον συγκεκριμένες οργανωτικές και πολιτικές πρωτοβουλίες.

Το μήνυμα Τσίπρα και το συνέδριο του Φεβρουαρίου

Η σημερινή συνεδρίαση του 400μελούς Εθνικού Συμβουλίου, που αρχίζει στις 11 το πρωί, δεν περιορίζεται στην ανακοίνωση υποψηφιοτήτων.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει και τον οδικό χάρτη προς το ιδρυτικό, καταστατικό και προγραμματικό συνέδριο της ΕΛΑΣ, το οποίο σχεδιάζεται για τα τέλη Φεβρουαρίου.

Στο πολιτικό σκέλος της ομιλίας του αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα διαφάνειας, διαφθοράς και κοινωνικής πολιτικής, ενώ ενδιαφέρον συγκεντρώνει η τοποθέτησή του για την υπόθεση του γραμματέα του κόμματος Μίλτου Χατζηγιαννάκη και την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός θα επαναλάβει τον στόχο της ΕΛΑΣ να διεκδικήσει την πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές, παρουσιάζοντας την πολιτική πρότασή του ως εναλλακτική κυβερνητική επιλογή.

Η ανακοίνωση των πρώτων ψηφοδελτίων αποτελεί, έτσι, το επόμενο οργανωτικό βήμα της ΕΛΑΣ, με την ηγεσία της να επιχειρεί να συνδυάσει την αξιοποίηση έμπειρων στελεχών με τη συμμετοχή νέων προσώπων και το άνοιγμα σε άλλους πολιτικούς χώρους.

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