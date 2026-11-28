Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στην πρώτη μεγάλη παρουσίαση των υποψηφίων βουλευτών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) προχωρά σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος στο ξενοδοχείο Caravel.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ αναμένεται να ανακοινώσει περίπου 150 ονόματα υποψηφίων, δίνοντας προτεραιότητα στην περιφέρεια και αφήνοντας για τη δεύτερη φάση τις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.
Τα πρώτα ψηφοδέλτια συνδυάζουν πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη με πολιτική διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ, αυτοδιοικητικούς, επιστήμονες και πρόσωπα με αναγνωρισιμότητα στις τοπικές κοινωνίες.
Η επιλογή της ηγεσίας της ΕΛΑΣ να ξεκινήσει από την περιφέρεια δεν είναι τυχαία. Στόχος είναι να δοθεί στους υποψηφίους ο απαραίτητος χρόνος για να οργανώσουν την παρουσία τους στις εκλογικές τους περιφέρειες, ενώ παράλληλα το κόμμα επιχειρεί να ενισχύσει τα ερείσματά του σε περιοχές όπου παραδοσιακά διατηρεί σημαντική επιρροή το ΠΑΣΟΚ.
Με βάση τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί για την πρώτη ομάδα υποψηφίων, στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ περιλαμβάνονται ή αναμένεται να ανακοινωθούν τα ακόλουθα πρόσωπα:
Πρόκειται για την πρώτη ομάδα ονομάτων που έχει γίνει γνωστή ενόψει των σημερινών ανακοινώσεων, χωρίς να εξαντλεί το σύνολο των περίπου 150 υποψηφιοτήτων.
Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία προσώπων με διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στοιχείο που συνδέεται με την προσπάθεια της ΕΛΑΣ να διευρύνει την πολιτική και εκλογική της απήχηση πέρα από τον παραδοσιακό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Στη Λάρισα, για παράδειγμα, η παρουσία του πρώην δημάρχου Απόστολου Καλογιάννη, μαζί με τον Βασίλη Κόκκαλη, τη Ζωή Ακριβούλη και τον Απόστολο Πέκα, διαμορφώνει μια ομάδα υποψηφίων με διαφορετικές πολιτικές και επαγγελματικές αφετηρίες.
Αντίστοιχα, στην Ηλεία, δίπλα στον Διονύση Καλαματιανό εμφανίζεται ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, ενώ στην Αχαΐα η παρουσία του Μαρίνου Σκανδάμη προσθέτει ένα ακόμη πρόσωπο με διαδρομή στον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο.
Στα ονόματα που έχουν επίσης ακουστεί κατά την προετοιμασία των ψηφοδελτίων περιλαμβάνεται ο Τάκης Αντωνακόπουλος, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην δήμαρχος Πύργου.
Η συμμετοχή αυτοδιοικητικών και στελεχών με διαφορετικές πολιτικές καταβολές αποτυπώνει τη στρατηγική διεύρυνσης που έχει θέσει ως προτεραιότητα ο Αλέξης Τσίπρας, ιδιαίτερα στην περιφέρεια.
Σημαντικό μέρος της πρώτης ομάδας υποψηφίων προέρχεται από τον κοινοβουλευτικό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Μεταξύ αυτών είναι οι Μίλτος Ζαμπάρας, Συμεών Κεδίκογλου, Βασίλης Κόκκαλης, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Διονύσης Καλαματιανός, Χάρης Μαμουλάκης, Γιώργος Ψυχογιός και Γιώργος Καραμέρος.
Πρόκειται για πρόσωπα με κοινοβουλευτική εμπειρία και ήδη διαμορφωμένη παρουσία στις εκλογικές τους περιφέρειες, τα οποία θα αποτελέσουν μέρος του βασικού κορμού της εκλογικής προετοιμασίας της ΕΛΑΣ.
Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες για την υποψηφιότητα του παρουσιαστή Θανάση Πάτρα στην Αττική, καθώς και η παρουσία της Ελένης Καραγεωργοπούλου, η οποία είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας το 2023 και παρέδωσε τη βουλευτική της έδρα μέσα στην εβδομάδα.
Στο μεταξύ, σε προηγούμενα ρεπορτάζ έχουν αναφερθεί και άλλα ονόματα, όπως ο Γιάννης Σαρακιώτης στη Φθιώτιδα, ο Νίκος Δόντσης στην Πέλλα και ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στη Χίο, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί εάν θα περιληφθούν στη σημερινή ανακοίνωση ή σε επόμενη φάση.
Η απόφαση να μη συμπεριληφθούν στην πρώτη ανακοίνωση οι μεγάλες εκλογικές περιφέρειες της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης συνδέεται με τις διεργασίες που παραμένουν σε εξέλιξη για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων.
Συγκεκριμένα, για αργότερα μετατίθενται οι ανακοινώσεις στην Α΄ Αθηνών, στον Βόρειο, Νότιο και Δυτικό Τομέα Αθηνών, στην Α΄ και Β΄ Πειραιώς, καθώς και στην Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης.
Η ηγεσία της ΕΛΑΣ επιδιώκει να διατηρήσει ανοιχτό το περιθώριο για νέες συνεργασίες και συμμετοχές προσώπων από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.
Ταυτόχρονα, με την ανακοίνωση των υποψηφίων της περιφέρειας δίνεται το σήμα ότι η προεκλογική προετοιμασία αρχίζει ουσιαστικά, με τα στελέχη να αναλαμβάνουν πλέον συγκεκριμένες οργανωτικές και πολιτικές πρωτοβουλίες.
Η σημερινή συνεδρίαση του 400μελούς Εθνικού Συμβουλίου, που αρχίζει στις 11 το πρωί, δεν περιορίζεται στην ανακοίνωση υποψηφιοτήτων.
Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει και τον οδικό χάρτη προς το ιδρυτικό, καταστατικό και προγραμματικό συνέδριο της ΕΛΑΣ, το οποίο σχεδιάζεται για τα τέλη Φεβρουαρίου.
Στο πολιτικό σκέλος της ομιλίας του αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα διαφάνειας, διαφθοράς και κοινωνικής πολιτικής, ενώ ενδιαφέρον συγκεντρώνει η τοποθέτησή του για την υπόθεση του γραμματέα του κόμματος Μίλτου Χατζηγιαννάκη και την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός θα επαναλάβει τον στόχο της ΕΛΑΣ να διεκδικήσει την πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές, παρουσιάζοντας την πολιτική πρότασή του ως εναλλακτική κυβερνητική επιλογή.
Η ανακοίνωση των πρώτων ψηφοδελτίων αποτελεί, έτσι, το επόμενο οργανωτικό βήμα της ΕΛΑΣ, με την ηγεσία της να επιχειρεί να συνδυάσει την αξιοποίηση έμπειρων στελεχών με τη συμμετοχή νέων προσώπων και το άνοιγμα σε άλλους πολιτικούς χώρους.
Διαβάστε επίσης:
Κεντροαριστερά για κλάματα: Γιατί ο Σαμαράς αρχίζει να προβάλει ως η πιο σοβαρή απειλή για τον Μητσοτάκη
Στην Κωνσταντινούπολη το Σάββατο ο Κωνσταντίνος Τασούλας – Τετ α τετ με τον Ερντογάν
Μαρινάκης για Λιάκο: Του έγινε σύσταση να ανασταλούν οι δραστηριότητες των αδελφών του, αλλά… δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.