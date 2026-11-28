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Για την υπόθεση των εικονικών παραστικών διαμονής ενστόλων -μέσα από την οποία δύο ανεξάρτητες εγκληματικές οργανώσεις φέρονται να εξαπατούσαν επί σειρά ετών το Δημόσιο, αποκομίζοντας εκατομμύρια ευρώ- μίλησε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου, η έρευνα για την απάτη με τα έξοδα διαμονής πυροδοτήθηκε από καταγγελία στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας, η οποία οδήγησε στην εξάρθρωση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που εξέδιδε τα πλαστά παραστατικά.

Σύμφωνα με την ίδια, η πλειονότητα των ενστόλων και των δημοσίων υπαλλήλων που εμπλέκονται δεν γνώριζε ότι μέσω των ενεργειών της εξυπηρετούσε ένα οργανωμένο κύκλωμα. Παρ’ όλα αυτά, τόνισε ότι η χρήση αποδείξεων για διανυκτερεύσεις που δεν έγιναν ποτέ αποτελεί ξεκάθαρη παρανομία, καθώς ζημίωσε το Δημόσιο με αδικαιολόγητες δαπάνες, ιδιαίτερα από τη στιγμή που πολλά από τα δηλωθέντα καταλύματα ήταν ακατάλληλα προς κατοίκηση.

«Προφανώς και θα έπρεπε να αντιληφθούν ότι η διαδικασία είναι παράνομη, εφόσον τα χρήματα δεν δίνονταν για πραγματική διαμονή σε κάποιο κατάλυμα», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Οι ποινικές διώξεις και ο πειθαρχικός έλεγχος

Η εκπρόσωπος της Αστυνομίας ανέφερε ότι τα ηγετικά στελέχη του κυκλώματος διώκονται σε βαθμό κακουργήματος, ενώ για τους περίπου 1.300 εμπλεκόμενους ένστολους διενεργείται προκαταρκτική εξέταση, ώστε η ποινική μεταχείριση να κριθεί εξατομικευμένα.

Σημείωσε, μάλιστα, ότι αρκετές περιπτώσεις αφορούν μεμονωμένες διανυκτερεύσεις, με αποδείξεις της τάξης των 80 ή 100 ευρώ, προσθέτοντας πως για τους αστυνομικούς τρέχει παράλληλα και η πειθαρχική διαδικασία.

Τέλος, ερωτηθείσα αν η επιστροφή των χρημάτων μπορεί να οδηγήσει σε απαλλαγή από τις κατηγορίες, η κ. Δημογλίδου τόνισε ότι αυτό αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης.

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