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Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 43χρονος Αλεξέι Σόκπα, γνωστός με το προσωνύμιο «Κινέζος», που φέρεται να εμπλέκεται στη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, τον Ιανουάριο του 2024 στον Νέο Κόσμο.

Ο 43χρονος παραδόθηκε στις ελληνικές Αρχές από τις τουρκικές, έπειτα από την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του. Στη συνέχεια, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψή του στην Αθήνα.

Πώς συνελήφθη στα κατεχόμενα

Ο Ρώσος Αλεξέι Σόκπα είχε διαφύγει από την Ελλάδα μετά τη δολοφονία Ζαμπούνη και παρέμενε κρυμμένος στα κατεχόμενα για περίπου 13 μήνες, συνολικά 389 ημέρες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, συνελήφθη στα τέλη Αυγούστου 2026 στον κατεχόμενο Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας από τις Αρχές του ψευδοκράτους.

Η σύλληψή του έγινε για υπόθεση άσχετη με τη δολοφονία, καθώς σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη παραμονή και παραβίαση «στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης».

Ακολούθησε η μεταφορά του στην Τουρκία και, έπειτα από συνεργασία των διωκτικών Αρχών Ελλάδας και Τουρκίας, η έκδοσή του στην Ελλάδα.

Τα στοιχεία και η φωτογραφία του 43χρονου είχαν δοθεί στη δημοσιότητα από την Ελληνική Αστυνομία την 1η Αυγούστου 2026.

Το ελληνικό FBI τον είχε ταυτοποιήσει ως μέλος της ομάδας εκτελεστών της εγκληματικής οργάνωσης του Έντικ, γνωστής ως ρωσόφωνη μαφία.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 43χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, κατόπιν συνεργασίας με τις τουρκικές Αρχές και δυνάμει εντάλματος σύλληψης.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο της δράσης της οποίας διαπράχθηκε η ανθρωποκτονία του 44χρονου Βαγγέλη Ζαμπούνη, στις 14 Ιανουαρίου 2024, στον Νέο Κόσμο Αττικής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής, 27 Νοεμβρίου 2026 στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατόπιν συνεργασίας με τις Αρχές της Τουρκίας, 43χρονος αλλοδαπός, δυνάμει εντάλματος σύλληψης.

Ειδικότερα, σε βάρος του ανωτέρω είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο δράσης της οποίας τελέστηκε η ανθρωποκτονία 44χρονου ημεδαπού, την 14-01-2024 στον Νέο Κόσμο Αττικής. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

Η εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο

Ο Βαγγέλης Ζαμπούνης, υψηλόβαθμο στέλεχος της Greek Mafia, δολοφονήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2024, έξω από το πρατήριο καυσίμων που διατηρούσε στον Νέο Κόσμο.

Ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, δύο ένοπλοι άνδρες, οι οποίοι επέβαιναν σε άλλο όχημα, πλησίασαν και άνοιξαν πυρ εναντίον του με καλάσνικοφ. Ο ένας από τους δράστες άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου του, ενώ ο δεύτερος άρχισε να πυροβολεί.

Η επίθεση διήρκεσε περίπου 28 δευτερόλεπτα, με τους δράστες να ρίχνουν σχεδόν 100 σφαίρες, σκοτώνοντας τον 44χρονο.

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