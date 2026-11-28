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Ο πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ αλ Μένφι, ανακοίνωσε την αναβολή της Διάσκεψης Τουρκίας – Αφρικανικών Χωρών στην Τρίπολη, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 8-9 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με επιστολή προς την Αφρικανική Ένωση, η απόφαση ελήφθη για να εξασφαλιστεί ευρύτερη συμμετοχή ανώτατου επιπέδου, ενώ νέα ημερομηνία θα οριστεί κατόπιν διαβουλεύσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί επίσημη αντίδραση από την τουρκική κυβέρνηση.

Presidential Council Chairman Mohamed al-Menfi has notified the Chairperson of the African Union that the upcoming Africa-Turkey Summit—originally slated for December 8 and 9 in Tripoli —has been postponed. According to the note, a rescheduled date will be set as soon as possible following consultations among the African Union, Turkey, and host nation Libya. — The Libya Observer (@Lyobserver) November 27, 2026

Μία εβδομάδα πριν από τη σύγκληση της Διάσκεψης ο πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου, Μοχάμεντ αλ Μένφι ανακοίνωσε την αναβολή της.

Η συγκεκριμένη συνάντηση ήταν προγραμματισμένη για τις 8-9 Δεκεμβρίου, αλλά σύμφωνα την ανακοίνωση, αναβάλλεται. Και όλα αυτά ενώ είχαν γίνει οι ανάλογες προετοιμασίες.

Η εξέλιξη αυτή σίγουρα δεν αρέσει στον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς μετά το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, η Τουρκία θέλει να δείξει την επιρροή και την ισχύ της στην περιοχή, ενώ η Λιβύη αποτελεί και θεμέλιο λίθο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Ο πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου, ελ Μένφι, ανακοίνωσε την αναβολή της Διάσκεψης, χωρίς να έχει γίνει γνωστό εάν η τουρκική πλευρά έχει ενημερωθεί και εάν έχει συμφωνήσει με αυτή την απόφαση.

Σύμφωνα με τα λιβυκά ΜΜΕ, με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Μπουρούντι και τον πρόεδρο της Αφρικανικής Ένωσης, ενημερώνει για την απόφαση αναβολής της Διάσκεψης σε νέα ημερομηνία, η οποία θα συμφωνηθεί μεταξύ της Λιβύης, της Αφρικανικής Ένωσης και της Τουρκίας.

Ο Μοχάμεντ αλ Μένφι αναφέρει στην επιστολή του ότι η απόφαση για αναβολή ελήφθη με σκοπό να εξασφαλιστεί η επιτυχία της Συνόδου και να δημιουργηθούν πιο ευνοϊκές συνθήκες που θα επιτρέψουν την ευρεία και ανώτατου επιπέδου συμμετοχή των ενδιαφερόμενων αφρικανικών χωρών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια αντίδραση από τουρκικής πλευράς.

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